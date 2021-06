Das bringt der Freitag

Macron am Freitag zu Gast bei Merkel

BERLIN: Als ersten ausländischen Gast in diesem Jahr empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron am Freitag (18.30 Uhr) in Berlin. Geplant ist ein Abendessen im Kanzleramt. Neben europapolitischen Themen soll es vor allem um die deutsch-französische Abstimmung vor dem Europäischen Rat gehen, zu dem die Staats- und Regierungschefs der EU am 24. und 25. Juni in Brüssel zusammenkommen.

Innenminister stellen Ergebnisse ihrer Konferenz vor

RUST: Extremismus, Kindesmissbrauch, Hetze im Netz, Antisemitismus - die Innenminister von Bund und Ländern befassen sich bei ihrer Frühjahrsklausur im badischen Rust mit Bedrohungen aller Art. Am Freitag (12.00 Uhr) wollen sie die Ergebnisse und wichtigsten Beschlüsse vorstellen. Zentrales Thema der dreitägigen Tagung ist unter anderem die statistische Erfassung von Antisemitismus, aber es geht auch um Gewalt gegen Frauen, rechte Chatgruppen und Geldwäsche.

Fridays for Future startet wieder mit regelmäßigen Klimastreiks

BERLIN: Exakt 100 Tage vor der Bundestagswahl wollen die Aktivisten von Fridays for Future ihre regelmäßigen Proteste für mehr Klimaschutz wieder aufnehmen. Wie die Organisation mitteilte, sind für diesen Freitag Streiks in 28 deutschen Städten geplant. Erstmals seit Beginn der Pandemie wird es den Angaben zufolge auch wieder Fußmärsche geben. Nach Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie soll es nun wieder losgehen - aber weiterhin unter Beachtung der Hygienemaßnahmen, wie die Veranstalter betonen.

Vollversammlung soll Guterres' zweite Amtszeit als UN-Chef bestätigen

NEW YORK: Die Vollversammlung der Vereinten Nationen soll am Freitag (ab 15.00 MESZ) über eine zweite Amtszeit für UN-Generalsekretär António Guterres entscheiden. Da der 72-jährige Portugiese ohne Gegenkandidat antritt und da er die Unterstützung des mächtigen Sicherheitsrates hat, wird seine Ernennung für fünf weitere Jahre als sicher angesehen. Die nächste Amtsperiode des UN-Chefs startet am 1. Januar 2022 und dauert bis Ende 2026. Guterres ist der neunte Generalsekretär und führt die Welt-Organisation seit 2017.

Wahl im Iran: Desinteresse trotz bevorstehenden Machtwechsels

TEHERAN: Bei der Präsidentenwahl im Iran am Freitag bahnt sich ein politischer Machtwechsel an. Als klarer Favorit wird der erzkonservative Justizchef und Kleriker Ebrahim Raeissi gehandelt. Außenseiterchancen werden dem reformorientierten Ökonomen Abdolnasser Hemmati eingeräumt, der insbesondere auf Proteststimmen hofft. Der derzeitige Präsident Hassan Ruhani darf nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten. Wahlberechtigt sind 59 Millionen Menschen.

Ostsee-Bundesländer gehen als erste in die Sommerferien

SCHWERIN/KIEL: Als erste der 16 deutschen Bundesländer gehen am Freitag die Küstenländer Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in die Sommerferien. Kommende Woche folgen schon am Mittwoch - 23. Juni - Hamburg, Berlin und Brandenburg. Als letzte sind wieder die südlichen Länder Baden-Württemberg und Bayern an der Reihe - erst Ende Juli. Nach den großen Ferien streben die Kultusminister überall wieder Regelbetrieb an den Schulen an.

Regierung und Luftverkehrsbranche suchen Wege zum Klimaschutz

SCHÖNEFELD: Ein Neustart für das Fliegen und Wege zu weniger Klimaschäden durch Luftverkehr sind Themen der Nationalen Luftfahrtkonferenz diesem Freitag (10.30 Uhr). Am neuen Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld diskutieren Bundesregierung und Branchenvertreter, wie es für den Luftverkehr nach dem Einbruch in der Corona-Pandemie weiter gehen kann.Klima- und Umweltschutz sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen müssten stärker in den Fokus rücken, hieß es vorab von den Veranstaltern.

Versuchter Mord auf Station - Prozess gegen Krankenpfleger startet

SAARBRÜCKEN: Vor dem Landgericht Saarbrücken beginnt an diesem Freitag (13.00 Uhr) ein Prozess wegen versuchten Mords gegen einen Gesundheits- und Krankenpfleger. Dem 29 Jahre alten Deutschen werden von der Staatsanwaltschaft mehrere Fälle vorgeworfen, in zwei ist von gefährlicher Körperverletzung die Rede. Für den Prozessauftakt hat die Verteidigung nach Aussage einer Gerichtssprecherin eine Einlassung zur Person und zur Sache angekündigt.

Älteste Sozialsiedlung eröffnet zum 500-Jahr-Jubiläum neues Museum

AUGSBURG: Zum Start der 500-Jahr-Feierlichkeiten bekommt die Augsburger Fuggerei ein neues Museum. Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) soll am Freitag (10.00 Uhr) das «Museum der Geschichte und des Wohnens» eröffnen. Die Fuggerei gilt als die älteste Sozialsiedlung der Welt. Im Jahr 1521 hatte der reiche Augsburger Kaufmann Jakob Fugger die Stiftung für die Siedlung gegründet. Bis heute leben etwa 150 Menschen in den Häusern der Fuggerei, die Jahreskaltmiete beträgt nur symbolische 88 Cent.

EM-Highlight in London: England empfängt Schottland

BERLIN: Mit dem britischen Duell zwischen England und Schottland steht bei der Fußball-Europameisterschaft an diesem Freitag ein weiteres Highlight an. Beide Teams treffen in der Gruppe D (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) im Londoner Wembley-Stadion aufeinander. Die Engländer können mit einem Sieg den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Zuvor steht Vize-Weltmeister Kroatien gegen Tschechien unter Siegzwang. Die Partie in Glasgow wird um 18.00 Uhr angepfiffen (ZDF und Magenta TV). Eröffnet wird der achte EM-Tag mit dem Spiel Schweden gegen Slowakei.

Basketballer ohne Schröder beim Supercup in Hamburg

HAMBURG: Ohne Dennis Schröder bestreiten die deutschen Basketballer ab Freitag den Supercup in der Vorbereitung auf das olympische Qualifikationsturnier. Der 27 Jahre alte Aufbauspieler wird bei dem dreitägigen Turnier ebenso wie die Nationalspieler von Alba Berlin dem Team von Bundestrainer Henrik Rödl noch fehlen. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds trifft beim Supercup in Hamburg am Freitag auf Tschechien, am Samstag auf Tunesien und zum Abschluss am Sonntag auf Italien (jeweils 20.30 Uhr/Magentasport).