Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 04.06.21 | Überblick

Jahrestag des Massakers in Peking: Gedenken an Opfer verboten

PEKING/HONGKONG: Am Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung vom 4. Juni 1989 an diesem Freitag muss in China und Hongkong in aller Stille der Opfer des Massakers gedacht werden. Während in der Volksrepublik ohnehin nicht öffentlich an dieses dunkle Kapitel der chinesischen Geschichte erinnert werden darf, haben die Behörden in Hongkong im zweiten Jahr in Folge die sonst jährliche Kerzenandacht verboten.

Putin spricht bei Wirtschaftsforum und trifft Journalisten

ST. PETERSBURG: Russlands Präsident Wladimir Putin wird sich beim St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum an diesem Freitag mit Unternehmern und mit Vertretern der Weltpresse treffen. In einer Rede vor den Teilnehmern des Forums werde sich der 68-Jährige auch zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Rohstoffgroßmacht äußern, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow vorab.

Mecklenburg-Vorpommern öffnet für auswärtige Urlauber

ROSTOCK: In Mecklenburg-Vorpommern können von Freitag an wieder auswärtige Touristen Urlaub machen. Voraussetzung dafür ist zu Beginn die Vorlage eines aktuellen Corona-Negativtests. Urlauber, die in einer Ferienwohnung unterkommen sowie keine Restaurants oder Museen besuchen, brauchen keinen weiteren Test. Alle anderen müssen sich spätestens alle 72 Stunden neu testen lassen. Dabei sind auch begleitete Selbsttests erlaubt, die manche Hotels anbieten.

Urteil im Prozess um schweren Kindesmissbrauch erwartet

SCHWEINFURT: Nach einer Kontaktanfrage auf einer Autobahntoilette wird einem Mann ein Mädchen zum Missbrauch angeboten und er willigt ein: Am Freitag (08.30 Uhr) wird das Urteil im Prozess um schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes gegen einen 50-Jährigen erwartet. Dem Mann wird außerdem die Verbreitung pornografischer Schriften vorgeworfen.

Geiselnahme und Flucht aus Psychiatrie - Urteil erwartet

KLEVE: Nach der spektakulären Flucht zweier Männer aus einer geschlossenen Psychiatrie in Bedburg-Hau am Niederrhein (NRW) wird am Freitag (9.00 Uhr) für einen der Ausbrecher das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44-jährigen Deutschen Geiselnahme und besonders schweren Raub vor. Er hatte schon am ersten Prozesstag vor dem Klever Landgericht ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Anklage wegen Körperverletzung - Prozess gegen Mediziner beginnt

LEER: Nach einem Skandal um defekte Bandscheibenprothesen in Ostfriesland steht von diesem Freitag an (9.00 Uhr) ein 57 Jahre alter Arzt in Leer vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Chef-Arzt am Klinikum Leer Körperverletzung in 53 Fällen vor. Demnach soll der Ex-Leiter der Wirbelsäulenchirurgie zwischen Dezember 2010 und März 2014 bei Operationen Patienten Bandscheibenprothesen eines bestimmten Herstellers eingesetzt haben, ohne dass die Patienten im Beratungsgespräch zuvor den Implantationen genau dieses Modells zugestimmt hätten.

Prozess gegen mutmaßliche kriminelle Vereinigung beginnt

KÖLN/AACHEN: Vier Männer, denen die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen wird, müssen sich ab Freitag (09.00 Uhr) vor dem Landgericht Aachen verantworten. Zu den Angeklagten gehört auch ein Ex-Fußballprofi. Es sind 39 Verhandlungstage bis 3. Dezember terminiert.

Alexander Zverev strebt bei French Open ins Achtelfinale

PARIS: Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev will bei den French Open ins Achtelfinale. Der 24-Jährige trifft am Freitag in Paris in seinem Drittrunden-Spiel auf den Serben Laslo Djere. Die Tennis-Partie ist als zweite Begegnung nach 12.00 Uhr auf dem Centre Court angesetzt. Zverevs bestes Ergebnis bei den French Open ist bislang das Viertelfinale. In diesem Jahr will der gebürtige Hamburger unbedingt weiter kommen.