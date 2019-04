Das bringt der Freitag

Von: Redaktion DER FARANG | 12.04.19

Merkel empfängt ukrainischen Präsidenten Poroschenko

BERLIN (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Freitag den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko.



Bei den Beratungen im Kanzleramt soll es um die bilateralen Beziehungen, die Lage in der Ukraine und die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen gehen. Poroschenko kämpft am Ostersonntag in einer Stichwahl gegen den Polit-Neuling und Komiker Wolodymyr Selenskyj um das Präsidentenamt. Beide Kandidaten stehen für eine West-Orientierung der in die EU strebenden Ex-Sowjetrepublik.

Schnellere Arzttermine und Familien-Unterstützung im Bundesrat

BERLIN (dpa) - Der Bundesrat befasst sich am Freitag (9.30 Uhr) abschließend mit mehreren Vorhaben der großen Koalition, von denen Millionen Bürger profitieren sollen.



So soll es für Kassenpatienten leichter werden, schneller an Arzttermine zu kommen. Dafür sieht ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz mehr Sprechstunden und Vermittlungsangebote vor. Billigen soll der Bundesrat auch eine Sozialleistungs-Erhöhung für Kinder in einkommensschwachen Familien.

Kramp-Karrenbauer und Merz treten gemeinsam im Europawahlkampf auf

ESLOHE (dpa) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und der CDU-Wirtschaftsexperte Friedrich Merz treten am Freitagabend (18.00 Uhr) gemeinsam im sauerländischen Eslohe bei einer Veranstaltung im Europawahlkampf auf.



Kramp-Karrenbauer wird eine rund 30-minütige Rede halten. Ihr früherer Konkurrent um den Parteivorsitz ist für eine «Anmoderation» eingeplant, wie sein Sprecher sagte.

Chinas Premier Li trifft in Kroatien Mitteleuropäer

DUBROVNIK (dpa) - Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang trifft am Freitag in der kroatischen Adriastadt Dubrovnik die Regierungschefs von 16 Ländern aus Mittel- und Südosteuropa.



An dem sogenannten 16+1-Gipfel nehmen elf EU-Mitgliedsländer und fünf EU-Beitrittskandidaten teil. Peking bietet diesen Ländern Hilfe beim Ausbau ihrer Infrastruktur an. Es ist Teil der chinesischen Strategie der «Neuen Seidenstraße», über die die asiatische Wirtschaftsmacht ihre Warenexporte nach Westeuropa ausweiten will. Die EU sieht diese Aktivitäten skeptisch. Sie befürchtet, dass die betroffenen Länder in Abhängigkeit von Peking geraten.

BGH entscheidet Eigentümer-Streit: Dürfen Feriengäste ins Haus?

KARLSRUHE (dpa) - In einem Streit unter Wohnungseigentümern wegen der Vermietung an Feriengäste verkündet der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Freitag (9.15 Uhr) sein Urteil.



Eine Frau will ihre Wohnung in Papenburg im Emsland Touristen als Unterkunft anbieten. Die Nachbarn sind geschlossen dagegen, sie fühlen sich durch die Wechsel im Haus gestört. Die Richter haben in dem Fall grundsätzlich zu klären, wann Eigentümer gegen den Willen einer Minderheit etwas zu deren Nachteil beschließen dürfen und wann das zu weit geht.

Urteil im Prozess um Prostituierten-Mord von 1993 erwartet

AUGSBURG (dpa) - Fast 26 Jahre nach einem Gewaltverbrechen an einer Augsburger Prostituierten verkündet das Landgericht Augsburg am Freitag (10.00 Uhr) das Urteil gegen einen ehemaligen Freier.



Der 50-Jährige ist wegen Mordes an der Prostituierten angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hat eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Die beiden Verteidiger haben auf Freispruch plädiert, weil die Indizien für eine Verurteilung nicht ausreichten.

Nach turbulenter Zeit: Intendant stellt Ideen für Volksbühne vor

BERLIN (dpa) - Die Berliner Volksbühne hat schwierige Zeiten hinter sich: Vor einem Jahr gab der Belgier Chris Dercon seinen Intendantenposten nach Kritik aus der Kulturszene auf.



Vorübergehend leitet nun Klaus Dörr das Theater. Er will am Freitag (11.30 Uhr) seine Ideen für die nächste Zeit vorstellen. Er ist bis zum Ende der Spielzeit 2020/21 engagiert. Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hatte Dörrs Vertrag gerade erst verlängert.

Abstiegskampf im Freitagsspiel: Nürnberg trifft auf Schalke

NÜRNBERG (dpa) - Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga kommt es am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport Player) zum Aufeinandertreffen des Vorletzten 1. FC Nürnberg mit dem Tabellen-14. FC Schalke 04.



Dabei könnte der Club die Schalker mit einem Sieg noch tiefer in den Tabellenkeller ziehen. Schalke hat aktuell fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den der VfB Stuttgart belegt. Diese Position ist das Ziel der Nürnberger, die zuletzt zweimal in Serie ungeschlagen blieben. Vier Punkte liegt der FCN hinter dem VfB.