Von: Redaktion DER FARANG | 13.06.19

Britische Tory-Abgeordnete stimmen über neuen Parteichef ab

LONDON (dpa) - Im Rennen um die Nachfolge Theresa Mays als Parteichefin der britischen Konservativen und Premierministerin stimmen die Abgeordneten der Tory-Fraktion am Donnerstag erstmals ab. Zehn Bewerber haben ihren Hut in den Ring geworfen. Als Favorit gilt der ehemalige Außenminister Boris Johnson.

Fraktionsvorstände von Union und SPD gehen in Klausur

BERLIN (dpa) - Die geschäftsführenden Vorstände der Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD treffen sich am Donnerstag (18.30 Uhr) zu einer zweitägigen Klausur in Berlin.



Die Fraktionsspitzen wollen ausloten, wie es nach den Verlusten bei der Europawahl und dem Rücktritt von Andrea Nahles von Partei- und Fraktionsvorsitz der SPD weiter geht und welche Projekte aus dem Koalitionsvertrag angegangen werden sollen.

Innenminister beraten über Abschiebungen und Fußballeinsätze

KIEL (dpa) - Die Innenminister von Bund und Ländern beraten auf ihrer Frühjahrskonferenz am Donnerstag in Kiel über Polizeieinsätze bei Fußballspielen und bessere Zusammenarbeit im Kampf gegen Clan-Strukturen. Insgesamt 69 Themen stehen bei dem noch bis Freitag laufenden Treffen auf der Tagesordnung.

Steinmeier verschafft sich Eindruck vom Klimawandel in Island

BERLIN/REYKJAVIK (dpa) - Mit einem Besuch auf dem schrumpfenden Gletscher Sólheimajökull in Island will sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Eindruck von den Folgen der weltweiten Erderwärmung verschaffen. Der Gletscher wird einmal im Jahr von einer Schulklasse vermessen, die damit das Schmelzen dokumentiert.

AfD und andere Rechtsparteien stellen neue Gruppe im EU-Parlament vor

BRÜSSEL (dpa) - Die AfD und andere rechte Parteien informieren am Donnerstag (11.00 Uhr) über die Gründung ihrer neuen Fraktion im Europaparlament.



Neben dem AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen sollen unter anderem auch Marine Le Pen vom französischen Rassemblement National, Harald Vilimsky von der FPÖ in Österreich und Marco Zanni von der italienischen Lega dabei sein.

Erster Show-Auftritt von Rezo: Der Influencer bei Böhmermann

KÖLN (dpa) - Der Youtuber Rezo hat am Donnerstagabend seinen ersten Show-Auftritt seit der Veröffentlichung seines Videos «Die Zerstörung der CDU».



Der Influencer ist Gast in Jan Böhmermanns Fernsehsendung «Neo Magazin Royale». Die Sendung ist ab 20.15 Uhr in der ZDF-Mediathek zu sehen und ab 22.15 Uhr im Fernsehkanal ZDFneo.

Grüne stellen Konzept für Kindergrundsicherung vor

BERLIN (dpa) - Die Grünen-Spitze stellt am Donnerstag (11.30 Uhr) ein Konzept für eine Kindergrundsicherung vor.



Parteichefin Annalena Baerbock und Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt erläutern die Pläne gemeinsam. Für eine solche Sozialleistung werben die Grünen schon länger, sie nannten aber bisher keine konkreten Beträge.

Grundsatzurteil zum Kükentöten erwartet

LEIPZIG (dpa) - Das Bundesverwaltungsgericht wird am Donnerstag (10.00 Uhr) voraussichtlich sein Urteil zur umstrittenen Praxis des millionenfachen Kükentötens sprechen.



Tierschützer erwarten ebenso wie die Geflügelbranche ein Grundsatzurteil. Das Gericht muss klären, ob es mit dem Tierschutzgesetz vereinbar ist, männliche Küken zu töten.

Trauerfeier für getöteten Kasseler Regierungspräsidenten

KASSEL (dpa) - Bei einer Trauerfeier wird am Donnerstag (16.00 Uhr) an den erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) erinnert.



Zu dem Gottesdienst in der Kasseler Martinskirche wird auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erwartet. Polizei und Bundeswehr werden nach Angaben der Staatskanzlei eine Ehrenwache am Sarg halten.

Euro-Finanzminister peilen Detaileinigung für Eurozonenbudget an

LUXEMBURG (dpa) - Die Euro-Finanzminister peilen bei ihrem am Donnerstag beginnenden Treffen in Luxemburg (13.00 Uhr) eine Einigung auf Details zum lange umstrittenen Eurozonenbudget an.



Es soll Europa krisenfester machen. Die Diskussionen könnten sich auch bis zum Freitagmorgen ziehen, hieß es vorab aus Diplomatenkreisen.

EuGH-Urteil im Gmail-Streit zwischen Google und Netzagentur

LUXEMBURG (dpa) - Im Streit zwischen Google und der Bundesnetzagentur trifft das höchste EU-Gericht am Donnerstag (9.30 Uhr) eine möglicherweise weitreichende Entscheidung.



Dabei geht es um die Frage, ob Webmail-Dienste wie Googles Gmail Telekommunikationsdienste nach EU-Recht sind (Rechtssache C-193/18).

Sondersitzung - Bahn-Aufsichtsrat tagt zu Beraterverträgen

BERLIN (dpa) - Fragwürdige Beraterverträge der Deutschen Bahn mit Ex-Managern des Staatskonzerns beschäftigen am Donnerstag den Aufsichtsrat.



Dabei geht es unter anderem um ein sechsstelliges Honorar für ein früheres Vorstandsmitglied. Insgesamt waren der internen Revision Verträge mit etwa 20 Managern aufgefallen, wie vergangene Woche bekannt wurde.

Teenager soll Mitschüler erwürgt haben - Urteil erwartet

SIEGEN (dpa) - Im Prozess gegen einen Teenager, der aus nicht erwiderter Liebe einen Mitschüler erwürgt haben soll, wird am Donnerstag (15 Uhr) das Urteil erwartet.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem zur Tatzeit 14-Jährigen vor, im Herbst 2018 in Wenden im Sauerland seinen zwei Jahre älteren Mitschüler mit bloßen Händen gewürgt und getötet zu haben.