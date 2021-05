Das bringt der Donnerstag

Regenwetter und Corona-Frust: Ruhige Christi Himmelfahrt erwartet

BERLIN: Vatertagstour mit Bollerwagen und kühlen Getränken? Auch in diesem Jahr müssen wohl Viele auf diese Tradition verzichten. Schon zum zweiten Mal wird am Donnerstag Christi Himmelfahrt unter Corona-Bedingungen gefeiert. Die Polizei will vielerorts verstärkt die Einhaltung der Regeln kontrollieren - auch wenn mit Blick auf das Wetter ohnehin mit weniger Ausflüglern zu rechnen ist. Kirchliche Prozessionen und Wallfahrten gibt es in diesem Jahr ebenfalls nur in sehr reduzierter Form.

Ökumenischer Kirchentag beginnt in Frankfurt - aber nur digital

FRANKFURT/M.: Mit einem gemeinsamen Gottesdienst beginnt am Donnerstag (10.00 Uhr) in Frankfurt am Main der Ökumenische Kirchentag. Es ist der dritte gemeinsame Kirchentag von Katholiken und Protestanten. Der erste fand 2003 in Berlin statt und der zweite 2010 in München. Ziel ist eine Annäherung zwischen den beiden christlichen Konfessionen.

Berliner Theatertreffen wird eröffnet

BERLIN: Das Berliner Theatertreffen kommt wegen der Pandemie erneut online zusammen. Am Donnerstagabend (19.30 Uhr) wird das Festival eröffnet - gezeigt wird ein Livestream von «Einfach das Ende der Welt» vom Schauspielhaus Zürich in der Regie von Christopher Rüping. Eine Jury wählt für das Berliner Theatertreffen jedes Jahr die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus.

Leipzig und Dortmund kämpfen um DFB-Pokal

BERLIN: RB Leipzig und Borussia Dortmund bestreiten am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) das Endspiel um den DFB-Pokal in Berlin. Für den vor zwölf Jahren gegründeten Club aus Leipzig bietet sich die Chance auf den ersten Titel der Vereinshistorie. Der BVB könnte die Trophäezum fünften Mal gewinnen.

Freiwasserschwimmer um Wellbrock starten bei EM über Olympia-Distanz

BUDAPEST: Nach seinem neunten Platz über fünf Kilometer ist Freiwasserschwimmer Florian Wellbrock bei den Europameisterschaften in Ungarn am Donnerstag direkt wieder gefordert. Der 23 Jahre alte Doppel-Weltmeister tritt im Lupa-See über die olympischen zehn Kilometer an. Vor dem Wettkampf der Männer um 14.00 Uhr steht um 10.00 Uhr das Rennen der Frauen auf dem Programm.