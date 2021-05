Das bringt der Donnerstag

Erleichterungen für Geimpfte kommen in den Bundestag

BERLIN: Die geplante Rücknahme von Corona-Beschränkungen für Geimpfte und Genesene soll am Donnerstag die nächste Hürde nehmen. Der Bundestag befasst sich (12.20) mit einer von der Bundesregierung in einem beschleunigten Verfahren auf den Weg gebrachten Verordnung. Stimmt das Parlament zu, soll der Bundesrat die Neuregelungen am Freitag besiegeln.

12. Petersberger Klimadialog geht in entscheidende Phase

Berlin (dpa) Der 12. Petersberger Klimadialog geht in die entscheidende Phase. Am Donnerstag und Freitag kommen rund 40 Fachministerinnen und -minister aus aller Welt per Videokonferenz zusammen, um sich über den Stand der internationalen Klimaverhandlungen auszutauschen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird gegen 14 Uhr zugeschaltet sein und voraussichtlich auch die neuen Klimaziele thematisieren, die die Bundesregierung an diesem Mittwoch überraschend verkündet hat.

Schicksalstag für Schottland? Wahlen in weiten Teilen Großbritanniens

LONDON/EDINBURGH: In weiten Teilen Großbritanniens ist an diesem Donnerstag Wahltag. In Schottland und Wales bestimmen die Menschen über neue Regionalparlamente. In London und vielen anderen Städten und Kreisen Englands werden neue Bürgermeister sowie Bezirks- und Gemeinderäte gewählt.

Ampelpartner stimmen über Koalitionsvertrag in Rheinland-Pfalz ab

MAINZ: SPD, Grüne und FDP in Rheinland-Pfalz stimmen an diesem Donnerstag auf drei Parteitagen über den Koalitionsvertrag zur Bildung der neuen Landesregierung ab. Die Treffen beginnen jeweils um 18.00 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie werden die Parteitagsdelegierten nur digital zusammenkommen.

Jugend und Familienminister diskutieren über Teilhabe der Jugend

MÜNCHEN: Zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise sollen auch Kinder und Jugendliche in der Politik mehr Gehör finden. Deshalb stehen die Partizipationsmöglichkeiten von jungen Menschen in allen Lebensbereichen auch bei der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) von Bund und Ländern am Donnerstag ganz oben auf der Agenda.

Gedenkgottesdienst für Opfer der Gewalttat in Potsdam

POTSDAM: Mit einem Gedenkgottesdienst wollen die Stadt Potsdam und die diakonische Einrichtung Oberlinhaus am Donnerstag (18.00 Uhr) an die Opfer der Gewalttat in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderungen erinnern. Zu dem Gottesdienst in der Nikolaikirche seien neben Angehörigen der Opfer und Bewohnern des Heims auch Potsdamer Bürger nach vorheriger Anmeldung eingeladen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Um 19.00 Uhr sollen zum Gedenken an die Opfer die Glocken aller Potsdamer Kirchen läuten.

BGH prüft Millionen-Einziehung bei Waffenhersteller Sig Sauer

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof befasst sich an diesem Donnerstag (ab 10.15 Uhr) mit einer gerichtlich angeordneten Einziehung von 11,1 Millionen Euro beim Waffenhersteller Sig Sauer. So hoch war nach Auffassung des Kieler Landgerichts der Gewinn aus illegalen Waffenlieferungen nach Kolumbien. Dagegen hat das Unternehmen Revision eingelegt. Ob der BGH schon am Donnerstag sein Urteil spricht, ist noch offen.

VW-Konzern bilanziert Jahresstart 2021 - Risikofaktor Elektronik

WOLFSBURG: Das Corona-Tief in den Verkäufen schien bei VW zuletzt schon überwunden. Doch andere Risiken wie der Mangel an Elektronik-Chips mit entsprechenden Produktionseinbußen treiben den größten Autokonzern Europas auch in diesem Jahr um. Am Donnerstag legen die Wolfsburger ihre Zahlen zum ersten Quartal vor.

Continental nennt Details zum ersten Quartal

HANNOVER: Der Autozulieferer Continental will am Donnerstag weitere Details zum Geschäftsverlauf im ersten Quartal bekanntgeben. Nach vorläufigen Daten stabilisierte sich die Situation zuletzt wieder.

Bundesgerichtshof verkündet Urteil zu Partnervermittlungsverträgen

KARLSRUHE: Wer einen unüberlegt geschlossenen Vertrag mit einem Partnervermittlungsinstitut loswerden will, sollte auf dieses Urteil achten: Der Bundesgerichtshof (BGH) will am Donnerstag (10.00 Uhr) seine Entscheidung zu einem Fall aus Nordrhein-Westfalen verkünden.

Ex-Rettungssanitäter klagt vor Bundessozialgericht

KASSEL: Ein ehemaliger Rettungssanitäter will eine posttraumatische Belastungsstörung vor dem Bundessozialgericht in Kassel als Folge seiner Einsätze anerkennen lassen. Die Richter werden sich an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) mit dem Fall des Mannes aus Baden-Württemberg befassen.

Frau vergewaltigt und getötet - Mordprozess gegen Ehemann beginnt

FLENSBURG: Ein 47 Jahre alter Mann, der seine Frau vergewaltigt, getötet und das gemeinsame Haus angezündet haben soll, muss sich von Donnerstag (9.15 Uhr) an vor dem Landgericht Flensburg unter anderem wegen Mordes verantworten. Der Angeklagte soll einer Mitteilung des Gerichts zufolge am 11. November 2020 in Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) nach einem Streit auf seine Ehefrau im gemeinsamen Schlafzimmer mehrfach mit einem Messer eingestochen und sie anschließend gefesselt und vergewaltigt haben.

Bundesliga-Nachholspiel: Hertha will von den Abstiegsrängen

BERLIN: Hertha BSC will mit einem Sieg im Nachholspiel an diesem Donnerstag (18.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg die Abstiegsränge in der Fußball-Bundesliga verlassen.

Digitale Präsentation der Olympia-Bekleidung für die Tokio-Spiele

FRANKFURT/MAIN: Die Präsentation der Bekleidung der deutschen Athleten für die Olympischen Spiele und Paralympics in Tokio wird am Donnerstag (17.00 Uhr) erstmals digital und live aus Düsseldorf präsentiert. Für den Deutsche Olympischen Sportbund ist dies der «Startschuss der gemeinsamen Mission» auf der Zielgeraden zu den Spielen vom 23. Juli bis 8. August in Japan.