Das bringt der Donnerstag

Corona-Notbremse: Bundesrat entscheidet über Gesetz

BERLIN: Der Bundesrat will am Donnerstag (11.00 Uhr) über das erweiterte Infektionsschutzgesetz entscheiden - die Corona-Notbremse. Durch das Gesetz sollen für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt einheitliche Regeln gelten, sobald an drei Tagen die Zahl neuer Corona-Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche über 100 steigt. Der Bundestag beschloss das Gesetz am Mittwoch.

Biden berät mit 40 Staats- und Regierungschefs über den Klimawandel

WASHINGTON: Auf Einladung von US-Präsident Joe Biden kommen am Donnerstag und Freitag 40 Staats- und Regierungschefs mit ihm zu einem Online-Klimagipfel zusammen. Als erste große außenpolitische Initiative innerhalb der ersten 100 Tage seiner Amtszeit unterstreicht Biden damit, dass seine Regierung den Klimawandel ins Zentrum der US-Außen- und Sicherheitspolitik stellen will.

Bundestag vor Marathonsitzung - Fülle von Gesetzentwürfen

BERLIN: Dem Bundestag steht an diesem Donnerstag eine Marathonsitzung bevor. Sie soll nach der aktuellen Planung um 9.00 Uhr beginnen und erst am frühen Freitagmorgen um 3.50 Uhr enden. Im Laufe des Tages sollen acht Gesetze abschließend beraten und beschlossen werden. Das reicht vom Telekommunikationsmodernisierungsgesetz über das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz bis hin zur Änderung des Seefischereigesetzes.

Letzter Flug aus griechischen Flüchtlingslagern in Hannover erwartet

HANNOVER: Gut ein Jahr nach Beginn der Aufnahmeaktion von schutzbedürftigen Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern landet am Donnerstag zum vorerst letzten Mal ein Flugzeug mit Migranten in Deutschland. Der Flieger kommt am Vormittag (11.10 Uhr) am Flughafen Hannover an. Vor rund einem Jahr, am 18. April 2020, waren im Rahmen der Aktion erstmals 47 Kinder und Jugendliche angekommen, die aus den heillos überfüllten griechischen Flüchtlingslagern auf den Ägäis-Inseln Samos, Chios und Lesbos gelebt hatten.

Maas beginnt Balkanreise: Gespräche im Kosovo und in Serbien

BERLIN: Bundesaußenminister Heiko Maas bricht am Donnerstag zu einer zweitägigen Reise ins Kosovo und nach Serbien auf. In Pristina, der Hauptstadt des Kosovos, wird er zunächst unter anderem die neue Staatspräsidentin Vjosa Osmani und Ministerpräsident Albin Kurti treffen. Beide sind erst seit wenigen Wochen im Amt.

Umweltminister der Länder beraten über Regeln für Wolfsabschüsse

SCHWERIN: Die Umweltminister und -senatoren der Bundesländer schalten sich am Donnerstag (14.30 Uhr) und Freitag zu einer Online-Konferenz zusammen. Gastgeber ist Mecklenburg-Vorpommern. Ein Thema wird der weitere Umgang mit der wachsenden Zahl an Wölfen in Deutschland sein. Die Minister wollen über einen Praxisleitfaden beraten, der Regeln für Abschüsse vorgeben soll.

Vizekanzler Scholz sagt im Wirecard-Ausschuss aus

BERLIN: Der Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal befragt am Donnerstag Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) als Zeugen. Besonders die Union hat den Finanzminister bereits aufgefordert, die politische Verantwortung für den Bilanzskandal mit Milliardenschaden für viele Kleinanleger zu übernehmen. Scholz' Ministerium ist zuständig für die Finanzaufsicht Bafin, der in dem mutmaßlichen Betrugsfall schwere Fehler vorgeworfen werden.

Europäische Zentralbank berät über Kurs in dritter Corona-Welle

FRANKFURT/MAIN: Die dritte Corona-Welle hat Europa erfasst und könnte den erwarteten Konjunkturaufschwung verzögern. Zugleich zieht die Inflation an. Dennoch wird die Europäische Zentralbank (EZB) nach Einschätzung von Ökonomen bei der Ratssitzung am Donnerstag ihren geldpolitischen Kurs nicht ändern. Die Ergebnisse der Beratungen der Notenbank in Frankfurt werden am Nachmittag (13.45 Uhr) veröffentlicht.

EuGH urteilt zu Recht auf Entschädigung bei kleiner Flugumleitung

LUXEMBURG: Gibt es ein Recht auf eine pauschale Entschädigung, wenn ein Flieger auf einen nahe gelegenen Flughafen umgeleitet wird? Mit dieser Frage beschäftigt sich am Donnerstag ein Urteil, das der Europäische Gerichtshof sprechen wird. Wie das oberste europäische Gericht zuvor mitteilte, war der Flug im konkreten Fall 58 Minuten zu spät und landete statt am mittlerweile geschlossenen Flughafen Berlin-Tegel am Flughafen Schönefeld im Süden der Stadt. Der Fluggast forderte deshalb pauschal 250 Euro Entschädigung.

Karlsruhe befasst sich mit dem Geschäft von Partnervermittlern

KARLSRUHE: Eine Seniorin wollte noch einmal die Liebe finden - nun streitet sie sich mit einer Partnervermittlung um viel Geld. Am Donnerstag (10.00 Uhr) beschäftigt der Fall in letzter Instanz den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. (Az. III ZR 169/20)

Romantik-Schau der Dresdner Kunstsammlungen in Moskau öffnet

MOSKAU/DRESDEN: Die neue Tretjakow-Galerie in Moskau eröffnet an diesem Donnerstag eine wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschobene Schau der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). Die Ausstellung «Träume von Freiheit» mit Kunst aus der Zeit der Romantik zeigt bis zum 8. August mehr als 300 Exponate.

Favoriten in Viertelfinals um deutschen Eishockey-Titel vor dem Aus

STRAUBING/INGOLSTADT: In der Deutschen Eishockey Liga kämpfen am Donnerstag (19.30 Uhr/MagentaSport) alle drei Favoriten gegen das schnelle Viertelfinal-Aus. Die Adler Mannheim, der EHC Red Bull München und die Eisbären Berlin müssen nach den überraschenden Auftaktniederlagen ihre zweiten Spiele gewinnen, um die Chance auf den Halbfinaleinzug zu wahren.

Deutsche Turner starten in EM - Dauser und Remuta im Mehrkampf

BASEL: Einen Tag nach den Frauen starten auch die sechs deutschen Männer in die Turn-Europameisterschaften in Basel. An diesem Donnerstag (ab 10.00 Uhr) bestreiten die beiden Unterhachinger Lukas Dauser und Felix Remuta in der Qualifikation einen kompletten Sechskampf und wollen das Mehrkampf-Finale am Freitag erreichen.

Kerber spielt um Viertelfinal-Einzug bei Stuttgarter Tennis-Turnier

STUTTGART: Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber hat am Donnerstag (nicht vor 18.30 Uhr/Eurosport) die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale des Sandplatz-Turniers in Stuttgart. Dafür muss die 33-jährige Kielerin allerdings ihre Negativserie gegen Jelina Switolina beenden.