Das bringt der Donnerstag

Südwest-Grüne wollen Partner für Koalitionsverhandlungen vorstellen

STUTTGART: Die Grünen in Baden-Württemberg wollen sich am Donnerstag (15.00 Uhr) mit ihren potenziellen Koalitionspartnern der Öffentlichkeit vorstellen. Die grüne Verhandlungsgruppe um Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte am Mittwoch darüber beraten, ob sie den Gremien der Partei eine Neuauflage der Koalition mit der CDU oder ein Ampelbündnis mit SPD und FDP empfehlen soll. Die offizielle Entscheidung soll aber der Landesvorstand am Donnerstagmorgen (8.00 Uhr) treffen.

Corona-Regeln über Ostern: Osten Österreichs im mehrtägigen Lockdown

WIEN: Teile Österreichs gehen am Donnerstag wieder in einen Lockdown. Betroffen sind die Bundesländer Wien, Niederösterreich und das Burgenland im Osten der Alpenrepublik. Dort grassiert besonders stark die britische Corona-Variante. Die Auslastung der Intensivbetten in den Kliniken ist hoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in den drei Bundesländern zwischen 280 und 340. Die Regelung soll zunächst bis zum 10. April gelten.

Sondersitzung des Innenausschusses zur Munitionsaffäre beim LKA

DRESDEN: Die Munitionsaffäre bei einer Spezialeinheit des sächsischen Landeskriminalamts (LKA) beschäftigt nun auch den Landtag. Die Mitglieder des Innenausschusses wollen am Donnerstag (10.00 Uhr) in einer nichtöffentlichen Sondersitzung über den Fall sprechen. Die Koalitionsfraktionen der CDU, Grüne und SPD hatten die Sondersitzung beantragt.

Zweites Corona-Ostern im Vatikan: Papst Franziskus feiert Messe

ROM: Mit einer Messe am Gründonnerstag (10.00 Uhr) steht für Papst Franziskus ein erster Höhepunkt der christlichen Feiern der Karwoche und zu Ostern an. Für das katholische Kirchenoberhaupt ist es das zweite Ostern in Folge, das wegen der Corona-Pandemie nur in eingeschränkter Form begangen werden kann.

Opec+ berät über weitere Förderstrategie beim Öl

WIEN: Die Öl-Allianz Opec+ berät am Donnerstag über die weitere Förderstrategie. Seit dem letzten Online-Treffen der insgesamt 23 Staaten vor einem Monat haben sich die Ölpreise - von zwischenzeitlichen Anstiegen abgesehen - kaum bewegt. Aus Sicht von Analysten spricht vieles dafür, dass der Verbund auch diesmal seine restriktive Förderpolitik verlängert.

Telekom gibt Auskunft über Glasfaserausbau - Kritik an Dividendenhöhe

BONN: Die Deutsche Telekom will mit Glasfaserleitungen deutlich mehr Menschen an das schnelle Internet anbinden als bisher. Vorstandsboss Tim Höttges will an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) bei der Hauptversammlung des Dax-Konzerns den Aktionären die Bedeutung dieses Themas erläutern, für das Milliardeninvestitionen nötig sind.

BGH entscheidet über Vergütung für «Das Boot»-Kameramann

KARLSRUHE: Seit vielen Jahren kämpft der Chef-Kameramann des Filmklassikers «Das Boot» um mehr Geld für seinen Anteil am Erfolg - am Donnerstag (8.30 Uhr) verkündet der Bundesgerichtshof (BGH) dazu bereits sein drittes Urteil. Diesmal geht es um eine Klage, die sich gegen die Produktionsgesellschaft Bavaria Film, den Westdeutschen Rundfunk (WDR) und den Videoverwerter richtet. (Az. I ZR 9/18)