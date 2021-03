Das bringt der Donnerstag

Bergamo gedenkt ein Jahr nach Schreckensbildern Corona-Toter

BERGAMO: Gut ein Jahr nach den erschütternden Bildern von Militär-Lastwagen, die Särge aus dem norditalienischen Bergamo fuhren, will die Stadt am Donnerstag der Corona-Toten gedenken. Ministerpräsident Mario Draghi will gegen Mittag an einer Gedenkfeier teilnehmen und einen Gedenkwald symbolisch eröffnen. Den Tag über sind in der Stadt aber auch in ganz Italien Veranstaltungen geplant.

Österreichs Kanzler Kurz kommt nach Berlin - Kein Treffen mit Merkel

BERLIN/WIEN: Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz wird am Donnerstag nach Berlin reisen, um politische Gespräche zu führen und an einer Preisverleihung teilzunehmen. Er wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Innenminister Horst Seehofer (CSU), Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet treffen. Im Mittelpunkt soll die Bewältigung der Corona-Pandemie und die Wiederherstellung der vollen Reisefreiheit in Europa mit Blick auf den Sommer stehen.

Afghanistan-Konferenz in Russland sucht nach Auswegen aus Konflikt

MOSKAU: Russland will gemeinsam mit weiteren Ländern wie den USA, China und Pakistan am Donnerstag nach Wegen für eine friedliche Lösung des Afghanistan-Konflikts suchen. Zu der Konferenz in der russischen Hauptstadt Moskau wird auch eine offiziell entsandte Delegation aus Kabul sowie der militant-islamistischen Taliban erwartet.

Neues Missbrauchsgutachten für Erzbistum Köln wird vorgestellt

KÖLN: Der Strafrechtler Björn Gercke stellt am Donnerstag (10.00 Uhr) ein brisantes Gutachten zum Umgang des Erzbistums Köln mit sexuellem Missbrauch vor. Kardinal Rainer Maria Woelki hat den Juristen damit beauftragt. Ein erstes Gutachten hatte Woelki nicht veröffentlicht; er führte dafür rechtliche Bedenken an.

BGH verhandelt über Münchner Musterklage zu Mieterhöhungen

KARLSRUHE: Geplante Mieterhöhungen in einer großen Münchner Wohnanlage werden am Donnerstag (10.30 Uhr) ein Fall für den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Das Immobilienunternehmen, dem die mehr als 200 Wohnungen gehören, hat den Mietern Modernisierungsarbeiten angekündigt. Anschließend soll die Miete deutlich steigen.

Kultusminister beraten über Corona-Situation an Schulen

BERLIN: Die Kultusminister der Länder beraten an diesem Donnerstag über die Corona-Lage und die Situation an den Schulen. Vor dem Hintergrund steigender Ansteckungszahlen sind die Pläne, auch für ältere Schüler wieder Unterricht an den Schulen anzubieten, regional zum Teil ins Stocken geraten.

Länder-Ministerpräsidenten beraten über Themen jenseits von Corona

BERLIN: Nach gut einem Jahr Corona-Krise wollen sich die Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag (Pressekonferenz 14.30 Uhr) einmal über Themen abseits der Pandemie austauschen. Bei einer Online-Schalte soll es um die Zukunft des Gesundheits- und des Pflegesystems, um Zukunftstechnologien, Innovation und Mobilität gehen. Als Gast nimmt die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, teil.

Rüstungskonzern Rheinmetall richtet sich neu aus

DÜSSELDORF/NECKARSULM: Der Rüstungskonzern Rheinmetall will sich neu organisieren, um bei Zukunftsthemen schneller voranzukommen. Die bisherige Zweiteilung in eine Rüstungs- und eine Automotivsparte soll aufgehoben und der Verwaltungssitz der Autozulieferer-Holding in Neckarsulm aufgelöst werden. Konzernchef Armin Papperger will die Strukturreform an diesem Donnerstag bei der Jahres-Pressekonferenz (10.00 Uhr) vorstellen.