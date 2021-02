Das bringt der Donnerstag

Bund und Länder beraten über weiteres Vorgehen in Corona-Pandemie

BERLIN: Bund und Länder wollen sich am Mittwoch (14.00 Uhr) über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise verständigen. Vor den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten zeichnete sich einerseits eine Verlängerung des vorerst bis 14. Februar vereinbarten Lockdowns ab. Andererseits haben bereits mehrere Länder konkrete Pläne, Kitas und Schulen ab kommender Woche schrittweise wieder zu öffnen.

EU-Parlament debattiert mit von der Leyen über Corona-Impfstrategie

BRÜSSEL: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt sich am Mittwoch (9.00 Uhr) den Fragen und der Kritik der Europaabgeordneten zum Stand bei der europäischen Corona-Impfstrategie. Diese ist in Deutschland und einigen anderen EU-Staaten umstritten, wird aber von den großen Fraktionen im Parlament grundsätzlich unterstützt.

Entscheidung des Europaparlaments über Corona-Aufbaufonds

BRÜSSEL: Der milliardenschwere Corona-Aufbaufonds der Europäischen Union soll am Mittwoch endgültig unter Dach und Fach gebracht werden. Das Europaparlament verkündet am Morgen (9.00 Uhr) das Ergebnis der Abstimmung über den Fonds. Es wird mit breiter Zustimmung der Abgeordneten gerechnet.

Regierungssuche in Italien - Draghi trifft Verbände in Rom

ROM: Bei der Regierungssuche in Italien will sich der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, am Mittwoch mit Vertretern von Gewerkschaften und Verbänden treffen. In der Abgeordnetenkammer in Rom sind Vertreter von Umweltverbänden wie dem WWF Italia, Branchenvertreter aus der Landwirtschaft sowie Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände geladen, wie die Kammer mitteilte. Die Treffen sind Teil der Regierungsgespräche in Italien. Draghi hatte am Montag und Dienstag bereits zum zweiten Mal mit den Parteien des Parlaments verhandelt und dabei viel Unterstützung signalisiert bekommen.

Mann täuscht Tod in Ostsee vor - Urteil erwartet

KIEL: Im Prozess um einen vorgetäuschten Tod auf der Ostsee will das Kieler Landgericht am Mittwoch das Urteil gegen ein Ehepaar aus Kiel verkünden. Die beiden müssen sich wegen gemeinschaftlich begangenen versuchten Versicherungsbetrugs verantworten. Die Anklage wirft dem 53-jährigen Mann und dessen gleichaltriger Ehefrau vor, 14 Risiko-Lebens- und Unfallversicherungen abgeschlossen zu haben, um im Todesfall 4,1 Millionen Euro zu kassieren.

Aktuelle Stunde zum Fall Nawalny im Bundestag

BERLIN: Die umstrittene Inhaftierung des Kremlkritikers Alexej Nawalny in Russland beschäftigt am Mittwoch den Bundestag. Auf Antrag der Grünen wird in einer Aktuellen Stunde (ca. 15.00 Uhr) über die Frage debattiert, welche Konsequenzen die Bundesregierung aus den jüngsten Entwicklungen zieht. Nach der Ausweisung eines deutschen Diplomaten aus Russland hatte das Auswärtige Amt am Montag einen Mitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin des Landes verwiesen. Immer lauter wird aber auch die Forderung, darüber hinaus den Bau der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen.

Kabinett will Insektenschutzgesetz auf den Weg bringen

BERLIN: Das Bundeskabinett will am Mittwoch das umstrittene Insektenschutzgesetz auf den Weg bringen. Daneben geht es um eine Verordnung zur Anwendung von Pflanzenschutz. Mit den beiden Vorhaben soll das Aktionsprogramm Insektenschutz umgesetzt werden, das bereits im September 2019 verabschiedet worden war. Bauern kritisieren die Pläne. Sie befürchten wirtschaftliche Einbußen wegen strikterer Vorgaben zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.

Deutsche Börse mit Rekordzahlen im Corona-Jahr

FRANKFURT/MAIN: Der rege Handel an den Finanzmärkten in der Corona-Krise dürfte der Deutschen Börse ein Rekordjahr beschert haben. Analysten rechnen im Durchschnitt mit einem Plus von acht Prozent bei den Nettoerlösen auf rund 3,2 Milliarden Euro. Der Gewinn sollte demnach zum Vorjahr um zehn Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro gestiegen sein. An diesem Mittwoch (gegen 19.00 Uhr) veröffentlicht der Dax-Konzern nach Börsenschluss die Bilanz für das Jahr 2020.

Frankfurter Volksbank bilanziert das Jahr 2020

FRANKFURT/MAIN: Das Jahr 2021 verspricht für die Frankfurter Volksbank erneut ereignisreich zu werden: Im März soll nach letzten Angaben das gemeinsame Filialnetz mit der Taunus Sparkasse vervollständigt werden. Die Partner betreiben dann in ihrem Geschäftsgebiet flächendeckend gemeinsam 26 sogenannte Finanzpunkte.

Reisen in Corona-Zeiten - BAT-Stiftung stellt Umfrageergebnisse vor

HAMBURG: Die Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen von British American Tobacco (BAT) stellt am Mittwoch (10.00 Uhr) ihre neue Tourismusanalyse vor. Die Stiftung befragte dafür nach eigenen Angaben mehr als 3000 Menschen zu ihren Reisen im vergangenen Jahr und ihren Urlaubsplänen für dieses Jahr. Wie vorab bekannt wurde, sagten 78 Prozent der Befragten, dass das Gefühl der Unsicherheit wegen der andauernden Corona-Pandemie erstmal bleiben wird. Zwei Drittel wollen eher nicht so weit entfernte Ziele ansteuern.

Versuchte Tötung eines Kleinkindes: Urteil erwartet

LÜBECK: Im Prozess um die versuchte Tötung eines 14 Monate alten Kleinkindes soll am Mittwoch (09.00 Uhr) am Lübecker Landgericht das Urteil verkündet werden. Der 37 Jahre alte Angeklagte aus Sereetz im Kreis Ostholstein hatte bereits zu Prozessbeginn gestanden, seinen Sohn Ende April 2020 bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben. Anschließend hatte er versucht, dem Kind das Genick zu brechen. Der kleine Junge überlebte ohne Folgeschäden.

Chinesische Raumsonde soll in Umlaufbahn um Mars einschwenken

PEKING: Mehr als ein halbes Jahr nach ihrem Start soll die chinesische Sonde «Tianwen 1» an diesem Mittwoch in eine Umlaufbahn um den Mars einschwenken. Mit einem Bremsmanöver soll erreicht werden, dass das unbemannte Raumschiff von der Schwerkraft des Roten Planeten eingefangen wird. Es soll noch zwei oder drei Monate den Mars umkreisen, bevor die riskante Landung versucht werden soll.

Zweitrunden-Matches für Tennisprofis Zverev und Koepfer in Melbourne

MELBOURNE: Die deutschen Tennisprofis Alexander Zverev und Dominik Koepfer bestreiten am Mittwoch in Melbourne ihre Zweitrunden-Partien. Der Weltranglisten-Siebte Zverev bekommt es in der sogenannten Nightsession mit dem amerikanischen Qualifikanten Maxime Cressy zu tun (ca. 11.00 Uhr MEZ/Eurosport).

Biathlon-WM in Pokljuka startet mit Mixedstaffel-Rennen

POKLJUKA: Zum Auftakt der Biathlon-WM in slowenischen Pokljuka wollen die deutschen Skijäger am liebsten gleich mit der Mixedstaffel die erste Medaille gewinnen. Am Mittwoch (15.00 Uhr/ARD und Eurosport) startet das deutsche Quartett in der Besetzung Erik Lesser, Arnd Peiffer, Denise Herrmann und Franziska Preuß - und will es etwas besser machen als noch im Vorjahr. In Antholz hatte es bei der WM 2020 nur zu Platz vier gereicht.