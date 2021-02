Das bringt der Donnerstag

Sonderrechte für Geimpfte? Ethikrat stellt Empfehlungen vor

BERLIN: Der Deutsche Ethikrat um die Vorsitzende Alena Buyx will am Donnerstag (10.30 Uhr) in Berlin Empfehlungen zur Debatte um Sonderregeln für Geimpfte vorstellen. Das unabhängige Gremium berät die Bundesregierung in den ethischen Fragen der Corona-Pandemie. Die Diskussion über Sonderrechte hat mit dem schrittweisen Anstieg der Impfzahlen in Deutschland zuletzt nochmals Fahrt aufgenommen. Sie berührt nicht nur rechtliche, sondern auch ethische Fragen, vor allem solange es nicht genügend Impfstoff für alle gibt.

Grausamster Terror: Erstes Urteil über Ex-Kommandeur der LRA

DEN HAAG: Nach mehr als 30 Jahren Terror der Rebellenmiliz LRA fällt das Weltstrafgericht am Donnerstag erstmals ein Urteil über einen ehemaligen Kommandeur dieser «Lord's Resistance Army». Dominic Ongwen droht lebenslange Haft für schlimmste Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Uganda. Die Anklage des Internationalen Strafgerichtshofes wirft ihm 70 Verbrechen vor, darunter Mord, Verstümmelungen, Sexualgewalt und der Einsatz von Kindersoldaten.

Urteilsverkündung im zweiten «Gruppe Freital»-Prozess

DRESDEN: Nach knapp fünf Monaten geht am Dresdner Oberlandesgericht der zweite Prozess im Zusammenhang mit der rechtsextremen «Gruppe Freital» zu Ende. Der Staatsschutzsenat will am Donnerstag (11.45 Uhr) die Urteile für drei Männer und eine Frau verkünden. Sie sind in unterschiedlicher Beteiligung wegen Beihilfe zum versuchten Mord, Sprengstoffexplosion, Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung angeklagt.

Gericht urteilt über iranischen Diplomaten unter Terrorverdacht

ANTWERPEN: Im Prozess um den vereitelten Sprengstoffanschlag auf eine Großkundgebung von Exil-Iranern in Frankreich wird am Donnerstag das Urteil eines belgischen Gerichts erwartet. Den vier Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, das Attentat auf die Veranstaltung mit Tausenden Teilnehmern geplant und vorbereitet zu haben. Es hätte nach Einschätzung von Ermittlern zahlreiche Tote und Verletzte zur Folge haben können. Die Staatsanwaltschaft hat Haftstrafen von bis zu 20 Jahren gefordert.

Deutsche Bank legt Bilanz vor - Schwarze Zahlen in der Corona-Krise?

FRANKFURT/MAIN: Einen Vorsteuergewinn für 2020 hatte der Deutsche-Bank-Vorstand fest im Visier. Nun könnte es bei Deutschlands größtem Geldhaus in der Corona-Krise sogar unter dem Strich für schwarze Zahlen gereicht haben. Es wäre nach fünf Verlustjahren in Folge der erste Überschuss in einem Gesamtjahr für den Dax-Konzern. Die Bilanz für das Jahr 2020 legt das Frankfurter Institut am Donnerstag (7.00 Uhr) vor.

Bundesverfassungsgericht mit Entscheidung zu elektronischer Fußfessel

KARLSRUHE: Seit 2011 können Straftäter nach der Haft mit einer elektronischen Fußfessel rund um die Uhr überwacht werden - nun hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, ob das gegen das Grundgesetz verstößt. Der Beschluss wird am Donnerstag (9.30 Uhr) in Karlsruhe veröffentlicht. Geklagt hatten zwei Männer, die von Gerichten in Rostock zum Tragen einer Fußfessel verpflichtet worden waren.