Das bringt der Donnerstag

Ende der Übergangsphase: Großbritannien schließt den Brexit ab

LONDON/BRÜSSEL: Großbritannien schließt am Donnerstag um Mitternacht den Brexit endgültig ab. Dann endet nach einer elfmonatigen Übergangsphase seit dem EU-Austritt auch die Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt und der Zollunion. Zu Neujahr wird die wirtschaftliche Trennung von der Europäischen Union vollzogen.

Deutsche EU-Ratspräsidentschaft geht zu Ende

BRÜSSEL: Nach sechs Monaten geht die deutsche EU-Ratspräsidentschaft an Silvester um Mitternacht zu Ende. Am 1. Januar übernimmt Portugal ebenfalls für ein halbes Jahr den Vorsitz der 27 EU-Staaten. Die Aufgabe besteht darin, die Ministertreffen zu leiten und politische Schwerpunkte zu setzen.

Die Welt begrüßt das Jahr 2021 unter Corona-Bedingungen

BERLIN: Milliarden Menschen auf der Welt heißen in der Nacht zum Freitag das neue Jahr 2021 unter Corona-Bedingungen willkommen. In Deutschland herrscht zum zweiten Mal seit dem Beginn der Pandemie ein harter Lockdown, Zusammenkünfte in größeren Gruppen sind verboten. Die sonst übliche Debatte über den Sinn und Unsinn von Böllerei hat sich 2020 so gut wie erledigt. Diesmal gab es ein grundsätzliches Verkaufsverbot von Feuerwerk vor Silvester.

Deutsche Skispringer bei Tournee-Quali in Garmisch gefordert

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Einen Tag vor dem traditionellen Neujahrsspringen steht für die deutschen Skispringer die Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen auf dem Programm. Die Sprünge ab 14.00 Uhr (ARD und Eurosport) werden erste Hinweise liefern, wie Oberstdorf-Gewinner Karl Geiger, Markus Eisenbichler und ihre Kollegen mit der Großen Olympiaschanze in diesem Jahr klar kommen.