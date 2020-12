Das bringt der Donnerstag

Videoschalte von Biontech-Gründern mit Merkel am Donnerstag

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich am Donnerstag (11.00 Uhr) mit den Biontech-Gründern Ugur Sahin und Özlem Türeci per Videokonferenz zusammenschalten. An dem Gespräch mit dem Unternehmen, dessen Corona-Impfstoff sich gerade im europäischen Zulassungsprozess befindet, sollen auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (alle CDU) teilnehmen.

Bundestag stimmt über EEG-Reform ab

BERLIN: Der Bundestag stimmt am Donnerstag über eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ab. Damit soll der Ausbau von Ökostrom-Anlagen in Deutschland Fahrt aufnehmen. Am Freitag soll noch der Bundesrat abstimmen. Die schwarz-rote Koalition hatte erst vor kurzem eine Einigung bei offenen Punkten erzielt. Ob der für 2030 angepeilte Ökostrom-Anteil noch höher liegen soll als bisher geplant, soll aber erst Anfang 2021 Thema werden.

Untersuchung zu Terror auf dem Breitscheidplatz bald am Ende

BERLIN: Mit den Vernehmungen von Thomas de Maizière und Andreas Geisel hat der Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt die Zielgerade erreicht. Zwar wird es auch Anfang kommenden Jahres noch einige wenige Zeugenbefragungen geben, doch mit dem ehemaligen Bundesinnenminister und dem Berliner Innensenator werden an diesem Donnerstag die beiden ranghöchsten Verantwortlichen Rede und Antwort stehen.

Gericht will Lübcke-Prozess auf Zielgerade bringen

FRANKFURT/MAIN: Mit der Befragung weiterer Zeugen wird an diesem Donnerstag der Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke fortgesetzt (10.00 Uhr). Anschließend könnte die Beweisaufnahme geschlossen werden. Dies hatte der Vorsitzende Richter des Oberlandesgerichts Frankfurt (OLG), Thomas Sagebiel, am Dienstag als Möglichkeit in den Raum gestellt. Dann könnte am kommenden Dienstag das erste Plädoyer gehalten werden. Als möglichen Urteilstermin hatte das OLG den 26. Januar genannt.

EuGH urteilt über Teile des ungarischen Asylsystems

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof könnte am Donnerstag erneut Teile des ungarischen Asylsystems für unrechtmäßig erklären. Bei dem Urteil (9.30 Uhr) des höchsten EU-Gerichts in Luxemburg dürfte es vor allem um Ungarns Gesetz zur Rückführung von Migranten gehen. Andere Asylregeln, gegen die die EU-Kommission gleichfalls geklagt hatte, hat die rechtsnationale Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban bereits geändert; allerdings leitete die EU-Kommission daraufhin ein neues Verfahren gegen Budapest ein.

Umweltminister wollen neues EU-Klimaziel beschließen

BRÜSSEL: Nach der politischen Festlegung beim EU-Gipfel wollen die Umweltminister der 27 Staaten das neue Klimaziel für 2030 nun auch rechtlich absichern. Die Staats- und Regierungschefs hatten vorige Woche vereinbart, den EU-Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Die Umweltminister wollen bei ihrer Sitzung in Brüssel am Donnerstag beschließen, dies noch vor Jahresende offiziell als neue Verpflichtung unter dem Pariser Klimaabkommen an die Vereinten Nationen zu melden.

Putins große Pressekonferenz wegen Corona erstmals nur per Video

MOSKAU: Der russische Präsident Wladimir Putin hält inmitten extrem gespannter Beziehungen mit dem Westen am Donnerstag seine große Jahrespressekonferenz. Mit Spannung wird erwartet, ob und wie der Kremlchef auf die jüngsten Vorwürfe seines schärfsten Gegners Alexej Nawalny reagiert. Nawalny macht ein «Killerkommando» unter Befehl Putins für den Giftanschlag mit einem Kampfstoff der Nowitschok-Gruppe auf ihn im August verantwortlich. Die EU hat wegen des Nowitschok-Einsatzes Sanktionen gegen Russland verhängt.

BGH verkündet Urteil zur Verjährung von Diesel-Klagen gegen VW

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Donnerstag (14.30 Uhr) sein erstes Urteil zur Verjährung im VW-Abgasskandal. Der Diesel-Besitzer in dem Fall wusste schon 2015, dass sein Auto betroffen ist. Seine Schadenersatz-Klage gegen Volkswagen reichte er allerdings erst 2019 beim Landgericht Stuttgart ein. Die Richter werden voraussichtlich entscheiden, dass das zu spät war. Das hatte sich in der Verhandlung am Montag abgezeichnet. Die Verjährungsfrist beträgt normalerweise drei Jahre, Ausnahmen sind selten.

Ex-Minister zu Guttenberg wird im Wirecard-Ausschuss befragt

BERLIN: Der Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal bei Wirecard befragt am Donnerstag (11.00 Uhr) den früheren Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg. Es geht dabei vor allem um eine China-Reise, bei der sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor Auffliegen des Skandals im Jahr 2019 für das deutsche Fin-Tech eingesetzt hatte. Guttenberg beriet Wirecard zu diesem Zeitpunkt und bahnte den Kontakt mit dem Kanzleramt an. Auch Finanzstaatssekretär Wolfgang Schmidt soll zu seinem Einsatz für Wirecard befragt werden.

EuGH-Urteil zu Stickoxid-Ausstoß von Dieselfahrzeugen

LUXEMBURG: Gut fünf Jahre nach Beginn des Diesel-Skandals fällt der Europäische Gerichtshof am Donnerstag ein Grundsatzurteil zu sogenannten Abschalteinrichtungen. Hintergrund ist ein Fall aus Frankreich. Das Urteil dürfte für die Branche richtungsweisend sein. (Rechtssache C-693/18)

Oberlandesgericht entscheidet über Tina-Turner-Klage

KÖLN: Das Oberlandesgericht Köln entscheidet am Donnerstag (10.00 Uhr) über eine Klage der Sängerin Tina Turner. Die 81-Jährige muss sich in dem Rechtsstreit wohl auf eine Niederlage einstellen.

Biathlon: Weltcup-Sprint in Hochfilzen mit Olympiasieger Peiffer

HOCHFILZEN: Olympiasieger Arnd Peiffer ist wieder dabei, wenn die Biathleten am Donnerstag (14.15 Uhr) beim Weltcup in Hochfilzen zum letzten Männer-Sprint in diesem Jahr starten. Der 33-Jährige fehlte zuletzt aus privaten Gründen. Neben dem für Clausthal-Zellerfeld startenden Peiffer hat Bundestrainer Mark Kirchner noch Erik Lesser (32/Eintracht Frankenhain), Benedikt Doll (30/Breitnau), Philipp Horn (26/Frankenhain), Johannes Kühn (29/Reit im Winkl) und Roman Rees (27/Schauinsland) für den letzten Weltcup im Jahr 2020 in Österreich nominiert.

Verspäteter Start: Verkürzte DEL-Saison beginnt mit rheinischem Derby

KÖLN: Die Deutsche Eishockey Liga startet am Donnerstag verspätet in die neue Saison. Zum Auftakt kommt es zum 228. rheinischen Derby der Kölner Haie gegen die Düsseldorfer EG (19.30 Uhr). Wegen der Coronavirus-Pandemie sind keine Zuschauer zugelassen, das Portal MagentaSport überträgt das Eröffnungsspiel aber frei empfangbar für jeden. Von Donnerstag an wird nahezu täglich gespielt. Die verkürzte Hauptrunde soll bis Mitte März absolviert werden. Anschließend folgen verkürzte Playoffs. Die Hauptrunde wird in zwei Gruppen unterteilt (Nord und Süd), um Infektionsgefahren bei Reisen einzuschränken.

FIFA kürt Weltfußballer: Lewandowski unter den Nominierten

ZÜRICH: Stürmer Robert Lewandowski vom FC Bayern München könnte am Donnerstag (19.00 Uhr) erstmals als Weltfußballer ausgezeichnet werden. Neben dem 32 Jahre alten Polen gehören die Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo zu den drei Nominierten des Weltverbandes FIFA. Bei der Wahl zum Welttrainer ist Bayern-Coach Hansi Flick der Favorit, außerdem sind Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Marcelo Bielsa (Leeds United) nominiert. Nationalkeeper Manuel Neuer darf sich neben dem Brasilianer Alisson vom FC Liverpool und dem Slowenen Jan Oblak von Atlético Madrid Hoffungen auf die Auszeichnung als Welttorhüter machen.

Sportgerichtshof Cas verkündet Urteil zur Olympia-Sperre Russlands

LAUSANNE: Der Internationale Sportgerichtshof verkündet am Donnerstag (16.00 Uhr) das Urteil zum Einspruch Russlands gegen den vierjährigen Olympia-Ausschluss durch die Welt-Anti-Doping-Agentur. Die Wada hatte die Sanktion als Strafe für die Manipulation und Fälschung von Doping-Daten im Moskauer Labor verhängt. Die Anhörung der Positionen von Wada und Russland in diesem Rechtsstreit hatte Anfang November stattgefunden. Das Cas muss entscheiden, ob die Sperre rechtmäßig ist oder aufgehoben wird.