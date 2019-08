Von: Redaktion DER FARANG | 01.08.19

CDU-Treffen zur Rettung des Waldes

DRESDEN (dpa) - Die CDU sieht in Zeiten des Klimawandels den deutschen Wald in Gefahr und plant ein Maßnahmenpaket.



Die Forstminister der Union wollen deshalb am Donnerstag (15.00) gemeinsam mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner darüber beraten, wie dem Wald geholfen werden kann. Bei der Zusammenkunft soll eine «Moritzburger Erklärung» als Masterplan verabschiedet werden.

Niederlande führen Burkaverbot ein

DEN HAAG (dpa) - Nach einer langjährigen heftigen Debatte tritt in den Niederlanden am Donnerstag das sogenannte Burkaverbot in Kraft.



«Gesichtsbedeckende» Kleidung wie Burkas oder Schleier dürfen in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäusern, Ämtern und auch im öffentlichen Nahverkehr nicht mehr getragen werden. Wer sich weigert, kann mit einer Geldbuße von mindestens 150 Euro bestraft werden. Das Verbot gilt auch für andere Gesichtsbedeckungen wie Integralhelme oder Sturmhauben.

BMW-Chef Krüger zieht zum letzten Mal Bilanz

MÜNCHEN (dpa) - BMW legt am Donnerstag (10.00) seine Halbjahresbilanz vor - und für Harald Krüger ist das sein letzter öffentlicher Auftritt als Vorstandschef.



Der 53-Jährige hört Mitte August nach gut vier Jahren an der Spitze des Münchner Autoherstellers auf. Dann übernimmt der bisherige Produktionsvorstand Oliver Zipse die Führung bei BMW.

Erstochen auf offener Straße - Verdächtiger wird vernommen

STUTTGART (dpa) - Nach der Tötung eines Mannes auf offener Straße in Stuttgart soll ein festgenommener Verdächtiger am Donnerstag vernommen werden.



Das Opfer, ein 36 Jahre alter Mann, war offenbar im Zuge eines Streits am Mittwochabend mit einem «schwertähnlichen Gegenstand» erstochen worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Trotz sofortiger Rettungsversuche starb das Opfer.

DLRG stellt Sommerzwischenbilanz zu Ertrunkenen vor

BAD NENNDORF (dpa) - Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) informiert in ihrer Sommerzwischenbilanz über die Zahl der Ertrunkenen in deutschen Gewässern.



Aus der Analyse, die am Donnerstag (11.00 Uhr) vorgestellt wird, soll hervorgehen, wie es um die Sicherheit in und an den deutschen Gewässern bestellt ist. In diesem Jahr suchten wieder viele Menschen bei Rekordtemperaturen über 40 Grad Abkühlung in Seen, Flüssen und Kanälen.

Tod einer vierfachen Mutter - Gericht will Urteil verkünden

HAMBURG (dpa) - Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer vierfachen Mutter haben nun die Richter das letzte Wort.



Am Donnerstag (14.30 Uhr) soll am Landgericht Hamburg das Urteil für den 50 Jahre alten Angeklagten verkündet werden. Dem Deutschen wird vorgeworfen, im Dezember 2018 seine von ihm getrennt lebende Frau mit Schlägen und etwa 50 Messerstichen umgebracht zu haben. Deshalb wurde er wegen Totschlags angeklagt, inzwischen ist aber auch ein Urteil wegen heimtückischen Mordes möglich.

Hollywood in Berlin: Tarantino stellt neuen Film vor

BERLIN (dpa) - Zur Deutschlandpremiere seines neuen Films bringt Regisseur Quentin Tarantino gleich mehrere Stars mit.



In Berlin werden am Donnerstag die Schauspieler Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie erwartet. Sie wollen «Once upon a time... in Hollywood» mittags bei einer Pressekonferenz vorstellen, abends ist die Deutschlandpremiere am Potsdamer Platz geplant.

Missbrauchsfall Lügde: Andreas V. fehlt bei Prozess-Fortsetzung

DETMOLD (dpa) - Mit den Aussagen weiterer Zeugen setzt das Landgericht Detmold am Donnerstag (9.00 Uhr) den Prozess um den sexuellen Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lüdge fort.



Der ältere der beiden Angeklagten ist krank und derzeit nicht verhandlungsfähig. Daher fehlt Andreas V. (56) an diesem sechsten Prozesstag. Das Verfahren gegen ihn wird abgetrennt.

Liebesdrama «Tristan und Isolde» beendet Bayreuther Premierenwoche

BAYREUTH (dpa) - Mit dem Liebesdrama «Tristan und Isolde» geht die Premierenwoche der Richard-Wagner-Festspiele am Donnerstag (16.00 Uhr) zu Ende.



Zum letzten Mal steht in diesem Jahr die Inszenierung von Festspielchefin Katharina Wagner aus dem Jahr 2015 auf dem Spielplan. Die Interpretation der Urenkelin des Komponisten wurde in den vergangenen Jahren vom Publikum teils heftig ausgebuht. Am Pult im verdeckten Orchestergraben steht der Musikdirektor der Festspiele, Christian Thielemann.

Neustart der Wuppertaler Schwebebahn nach bisher längster Zwangspause

WUPPERTAL (dpa) - Nach der bisher längsten Zwangspause von achteinhalb Monaten nimmt die Wuppertaler Schwebebahn am Donnerstagmorgen (05.12 Uhr) wieder ihren Betrieb auf.



Im November war eine Stromschiene auf mehreren Hundert Metern Länge vom Trägergerüst abgestürzt. Zwar wurde niemand verletzt, doch der Betrieb auf der 13,3 Kilometer langen Trasse wurde zunächst eingestellt. Nach Angaben der Stadtwerke wurden in dieser Zeit mehrere Sicherungen eingebaut.

Bei «The Masked Singer» fallen die Masken - Finale der Rate-Show

KÖLN (dpa) - Es ist der Tag der Wahrheit bei «The Masked Singer»: Beim Finale der ProSieben-Rate-Show am Donnerstag (20.15 Uhr) müssen die verbliebenen Kandidaten ihre Masken fallen lassen.



Fünf Prominente sind es noch, die den Zuschauern und dem Rate-Team aus Max Giesinger, Ruth Moschner und Collien Ulmen-Fernandes Rätsel aufgeben. Verkleidet als Engel, Kudu, Grashüpfer, Astronaut und Monster treten sie ein letztes Mal im Sänger-Wettstreit gegeneinander an und kämpfen um den Sieg bei der quotenstarken Show.

Es wird laut: Offizieller Beginn des Wacken-Festivals

WACKEN (dpa) - Mit den Auftritten der Bands Skyline und Versengold auf den Hauptbühnen beginnt das «Wacken Open Air» am Donnerstagnachmittag (14.30 Uhr) offiziell.



Weitere Highlights des Tages sind die Gigs von Sabaton und The BossHoss. Bei den Konzerten auf den Hauptbühnen werden erfahrungsgemäß Lautstärken von bis zu 120 Dezibel erreicht. Zur 30. Auflage des Festivals werden rund 75.000 Besucher und 200 Bands erwartet, die Tickets sind seit knapp einem Jahr ausverkauft.

Eintracht will erste Qualifikationshürde in Europa League nehmen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Vor ausverkauftem Haus will Eintracht Frankfurt die erste Hürde auf dem angestrebten Weg in die Gruppenphase der Europa League nehmen.



Nach dem 2:1-Hinspielsieg geht der hessische Fußball-Bundesligist als klarer Favorit in das Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde gegen den FC Flora Tallinn aus Estland an diesem Donnerstag (20.30 Uhr/Nitro). Im Falle des Weiterkommens trifft das Team von Trainer Adi Hütter in der nächsten Runde entweder auf den FC Vaduz aus Liechtenstein oder den ungarischen Vizemeister FC Fehérvar.