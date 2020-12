Das bringt der Donnerstag

EU-Gipfel berät über neues Klimaziel und Türkei-Sanktionen

BRÜSSEL: Die EU-Staats- und Regierungschefs ringen am Donnerstag bei einem EU-Gipfel (13.00 Uhr) in Brüssel um ein neues Klimaziel für 2030. Zudem beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre Kollegen über das angespannte Verhältnis zur Türkei sowie eine gemeinsame Linie im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Nobelpreisträger werden in Oslo und Stockholm gewürdigt

OSLO/STOCKHOLM: Unter besonderen Bedingungen werden am Donnerstag die diesjährigen Nobelpreisträger gewürdigt, darunter der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel. Wegen der Corona-Pandemie gibt es nur kleinere Zeremonien, die online übertragen werden. Am Todestag von Preisstifter Alfred Nobel (1833-1896) werden sie aber wie üblich in Oslo (13.00 Uhr) mit der Ehrung des Friedensnobelpreisträgers eingeleitet.

Bundestag debattiert Einzel-Etats von Seehofer und Spahn

BERLIN: Mit einer Debatte über den Etat von Innenminister Horst Seehofer (CSU) werden am Donnerstag (9.00 Uhr) die Haushaltsberatungen im Bundestag fortgesetzt. Neben dem Abschiebestopp nach Syrien, der wohl Ende des Jahres ausläuft, wird voraussichtlich das Bundespolizeigesetz eine zentrale Rolle spielen.

Bildungsminister beraten über Corona-Situation an Schulen

BERLIN/MAINZ: Die Bildungsminister der Länder beraten in der letzten regulären Sitzung der Kultusministerkonferenz in diesem Jahr am Donnerstag noch einmal über den Umgang mit der Corona-Pandemie an den Schulen. Die in einer Videokonferenz (14.00 Uhr) tagende Runde steht zum letzten Mal unter Vorsitz der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD).

Existenzbedrohung Corona: Tui bilanziert Geschäftsjahr

HANNOVER: Der Tui-Konzern blickt am Donnerstag auf das verheerende Corona-Jahr im Tourismus zurück. Vorstandschef Fritz Joussen dürfte zudem einen Ausblick auf die kommenden Monate geben und eine Zwischenbilanz zur Wintersaison ziehen.

EZB im Anti-Krisenmodus - Legen die Währungshüter nach?

FRANKFURT/MAIN: Europas Währungshüter stemmen sich bereits mit Milliarden gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Angesichts gestiegener Infektionszahlen und erneuter Beschränkungen des öffentlichen Lebens in vielen Ländern des Euroraumes dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag noch einmal nachlegen.

Bundesgerichtshof verhandelt über Extra-Gebühr beim Online-Bezahlen

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof entscheidet am Donnerstag (9.00 Uhr), ob Unternehmen ihren Kunden für Online-Bezahlungen per Paypal oder Sofortüberweisung eine Extra-Gebühr aufbrummen dürfen. Die Wettbewerbszentrale hat das Münchner Fernbus-Unternehmen Flixbus verklagt und hofft auf ein Grundsatzurteil.

Bauernverband legt Bilanz vor

BERLIN: Die Corona-Krise hat in diesem Jahr auch auf die Landwirtschaft in Deutschland durchgeschlagen. Eine Bilanz legt Bauernpräsident Joachim Rukwied am Donnerstag (11.00) vor. Dabei beziehen sich konkrete Zahlen zur Finanzlage der Betriebe auf das Wirtschaftsjahr 2019/20, das bis Ende Juni lief.

BGH urteilt über Herausgabe von Raubkopierer-Daten bei Youtube

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) urteilt am Donnerstag (9.00 Uhr) in Karlsruhe darüber, ob die Videoplattform Youtube das Verfolgen von Raubkopierern durch die Herausgabe von Nutzerdaten unterstützen muss. Es geht um Daten wie E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder IP-Adressen.

Innenminister sprechen über pauschalen Abschiebestopp für Syrien

BERLIN: Die Innenminister von Bund und Ländern beraten an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) über die Verlängerung des Abschiebestopps für Syrien. Die unionsgeführten Länder haben bereits deutlich gemacht, dass sie das seit 2012 bestehende generelle Abschiebeverbot in das Bürgerkriegsland nicht noch einmal um ein halbes Jahr verlängern werden.

Mutmaßlicher Lübcke-Mörder soll Fragen des Gerichts beantworten

FRANKFURT/MAIN: Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke soll am Donnerstag (10.00 Uhr) weitere Fragen des Gerichts beantworten. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt will Widersprüche im bisherigen Aussageverhalten des 47 Jahre alten Deutschen Stephan Ernst aufklären.

Letzter Verhandlungstag in Prozess gegen Sarkozy

PARIS: Zum Abschluss der Verhandlungen im Strafprozess gegen den früheren französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy werden am Donnerstag (13.30 Uhr) weitere Plädoyers der Verteidigung erwartet. Dem 65-Jährigen wird Bestechung und unerlaubte Einflussnahme vorgeworfen. Die Anklage fordert eine Haftstrafe von vier Jahren, zwei davon sollen zur Bewährung ausgesetzt werden.

Aserbaidschan feiert mit Militärparade Erfolg in Karabach-Konflikt

BAKU: Mit einer Militärparade will Aserbaidschan am Donnerstag seinen Erfolg im Krieg um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach feiern. Dazu wird in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erwartet.

Europacup: Bayer kämpft um Gruppensieg - Hoffenheim als Erster fix

NIZZA: In der Fußball-Europa-League haben die beiden deutschen Vertreter Bayer Leverkusen und TSG 1899 Hoffenheim bereits vor den letzten Gruppenspielen am Donnerstag das Weiterkommen geschafft. Für Leverkusen geht es im Duell mit Slavia Prag am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) aber noch um den Gruppensieg. Beide Teams haben aktuell in Gruppe C zwölf Punkte, Bayer braucht für Platz eins aber einen Sieg. Hoffenheim steht indes schon vor dem abschließenden Spiel gegen KAA Gent (21.00 Uhr/DAZN und Nitro) als Sieger der Gruppe L fest.