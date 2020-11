Das bringt der Donnerstag

Psychiatrischer Gutachter sagt in Lübcke-Prozess aus

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sagt am Donnerstag (10.00 Uhr) ein psychiatrischer Sachverständiger aus. Er hat das psychiatrische Gutachten über den mutmaßlichen Mörder Lübckes erstellt.

Bundeskanzlerin spricht mit Bürgern über Probleme in der Pflege

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht am Donnerstag (14.00 Uhr) in einem Bürgerdialog mit Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen und Pflegekräften über deren Probleme gerade in der Coronavirus-Pandemie. Die Videokonferenz kann live auf der Homepage der Bundesregierung verfolgt werden.

Gesetzespaket im Bundestag: Stasi-Akten, Archiv und Opferbeauftragter

BERLIN: Künftig soll sich eine direkt vom Bundestag gewählte Ombudsperson um die Belange von SED-Opfern kümmern. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, über den am Donnerstagmittag der Bundestag abschließend abstimmt. Zudem soll festgeschrieben werden, dass die Unterlagen der DDR-Staatssicherheit auch nach der Überführung in das Bundesarchiv zugänglich bleiben. Zu dem geplanten Gesetzespaket gehören Änderungen im Archiv- sowie Stasi-Unterlagen-Gesetz. Das Papier wurde von den Regierungsfraktionen CDU/CSU und SPD sowie den Oppositionsfraktionen von FDP und Grünen gemeinsam eingebracht.

Bundestag beleuchtet Kontakte von Islamisten ins Berliner Clan-Milieu

BERLIN: Mit dem früheren Geheimdienstkoordinator des Bundes, Klaus-Dieter Fritsche, wird an diesem Donnerstag zwar ein prominenter Zeuge im Bundestag befragt. Noch interessanter finden die Mitglieder des Untersuchungsausschusses zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz aber zwei andere Zeugen. Die Verfassungsschützer sollen zu einem sehr merkwürdigen Vorgang aussagen - allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Prozess um mögliche Pläne für rechten Terrorakt beginnt

NÜRNBERG: Weil er einen rechten Terrorakt geplant haben soll, muss sich ein 23-Jähriger ab Donnerstag (9.00 Uhr) vor der Staatsschutzkammer des Landgerichts in Nürnberg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann aus Cham in der Oberpfalz die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor.

Haushaltsstreit überschattet EU-Videoschalte zur Corona-Krise

BRÜSSEL: Nach dem Veto von Ungarn und Polen gegen das europäische Haushaltspaket beraten die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag (18.00 Uhr) über mögliche Ausweg aus der Krise. Eine Lösung sei von der Videokonferenz aber noch nicht zu erwarten, sagte ein hoher EU-Vertreter am Mittwoch. Es handele sich um ein ernstes Problem, und dafür benötige man Zeit.

Thyssenkrupp legt Bilanz vor - Milliardenverlust beim Stahl erwartet

ESSEN: Der Stahl-und Industriekonzern Thyssenkrupp legt am Donnerstag (7.00 Uhr) die Zahlen für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr 2019/2020 vor. Dann dürfte sich zeigen, wie groß die Probleme des angeschlagenen Traditionskonzerns sind. Allein für den Stahlbereich rechnen Analysten mit einem Verlust von rund einer Milliarde Euro.

Ex-Wirecard-Chef Braun soll in Untersuchungsausschuss aussagen

BERLIN: Der frühere Chef des Skandalunternehmens Wirecard, Markus Braun, soll am Donnerstag (13.00 Uhr) im Untersuchungsausschuss des Bundestags zu dem Bilanzbetrug aussagen. Die Abgeordneten wollen den Ex-Manager vor allem zu seinen Kontakten zu Politik und Behörden befragen. Dass er sich zu den konkreten Betrugsvorwürfen der Staatsanwaltschaft äußert, wird als eher unwahrscheinlich eingeschätzt. Zeugen müssen sich nicht selbst belasten.

Urteil im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach erwartet

KÖLN: Am Donnerstag (10.00 Uhr) spricht das Kölner Landgericht sein Urteil in dem zweiten dort verhandelten Verfahren aus dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Angeklagt ist ein 33 Jahre alter Mann, der die Stieftochter seines Cousins sowie seinen Neffen sexuell missbraucht haben soll. Ferner legt die Anklage dem Mann zur Last, sich auf sozialen Medien als 16-Jähriger ausgegeben zu haben. So soll er zwei elfjährige Mädchen dazu gebracht haben, mit ihm Nacktbilder auszutauschen und sich bei sexuellen Handlungen zu filmen. Ferner soll der Mann im Besitz von Tausenden kinderpornografischen Bildern und Videos gewesen sein, die er zum Teil auch mit anderen Pädophilen geteilt haben soll.

Mordfall Greta: Angeklagte Erzieherin will Erklärung abgeben

MÖNCHENGLADBACH: Im Prozess um das getötete Kitakind Greta (3) will die angeklagte Erzieherin am Donnerstag (12.00 Uhr) erstmals eine Erklärung abgeben lassen. Bisher hat sie sich zu den Tatvorwürfen nicht geäußert. Die 25 Jahre alte Deutsche ist angeklagt, im April dieses Jahres in ihrer Kita in Viersen am Niederrhein während des Mittagsschlafs den Brustkorb von Greta so fest zusammengedrückt zu haben, dass das Mädchen später im Krankenhaus starb.

Unfall auf A3: Weitere Betonplatten werden entfernt

KÖLN: Nach dem tödlichen Betonplatten-Unfall auf der A3 bei Köln sollen am Donnerstag sechs weitere Platten entfernt werden, die ebenfalls fehlerhaft befestigt sind. Die Arbeiten sollen am Morgen beginnen. Zwischen 9.00 und 15.00 Uhr sollen drei Spuren in eine Fahrtrichtung gesperrt werden, zwei Spuren bleiben frei.

Augsburger Blumenmaler muss wieder vor Gericht

AUGSBURG: Der wohl bekannteste Augsburger Graffiti-Künstler muss sich einmal mehr vor Gericht verantworten. Der 33-Jährige, der vor einem Jahrzehnt mit seiner Augsburgblume überregional bekannt wurde, ist am Donnerstag (09.00 Uhr) vor dem Augsburger Amtsgericht wegen 43 illegaler Graffitis aus dem Jahr 2019 angeklagt.

Jury-Debatte über Gewinner des Bayerischen Buchpreises

MÜNCHEN: In München werden am Donnerstag (20.00 Uhr) die Gewinner des Bayerischen Buchpreises gekürt. Zur Auswahl stehen je drei Autoren in den Kategorien Sachbuch und Belletristik. Nominiert sind die Roman-Schriftstellerinnen Ulrike Draesner («Schwitters»), Dorothee Elminger («Aus der Zuckerfabrik») und Iris Wolff («Die Unschärfe der Welt»). Bei den Sachbüchern haben Jens Malte Fischer («Karl Kraus»), Max Czollek («Gegenwartsbewältigung») und Hedwig Richter («Demokratie») Chancen. Der Ehrenpreisträger steht bereits fest: Es ist der Münchner Astrophysiker und Philosoph Harald Lesch.

Deutsche Eishockey Liga entscheidet über Saisonstart

DÜSSELDORF: Die Deutsche Eishockey Liga will am Donnerstag endgültig über den Neustart entscheiden. Im Anschluss an eine Gesellschafterversammlung hat die Liga für 14.00 Uhr zu einer Pressekonferenz in Düsseldorf mit DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke und dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Daniel Hopp eingeladen. Dabei soll es um «Fragen rund um eine neue Saison» gehen.

Krawietz/Mies kämpfen bei ATP Finals um Halbfinal-Einzug

LONDON: Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies kämpft bei den ATP Finals am Donnerstag um den Einzug ins Halbfinale. In ihrem letzten Gruppenspiel treffen die beiden French-Open-Sieger um 18.00 Uhr auf Rajeev Ram aus den USA und den Briten Joe Salisbury.