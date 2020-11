Das bringt der Donnerstag

Merkel und Macron sprechen beim Pariser Friedensforum

PARIS: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron sprechen am Donnerstag (14.00 Uhr) beim diesjährigen Pariser Friedensforum. Zu der Videokonferenz werden auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Chefin des Weltwährungsfonds, Kristalina Georgiewa, erwartet.

Feierliches Gelöbnis zum Gründungstag der Bundeswehr in Berlin

BERLIN: Mit einem feierlichen Gelöbnis junger Soldaten wird in Berlin am Donnerstag der 65. Gründungstag der Bundeswehr gewürdigt. Die Ansprache auf dem Gelände von Schloss Bellevue hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wird eine Rede halten. Um die Corona-Auflagen einzuhalten, sollen nur neun Rekruten aus Heer, Marine und Luftwaffe zum Gelöbnis aufmarschieren.

Steuerschätzer legen neue Prognose für 2021 vor

BERLIN: Wegen der Corona-Krise legen die Steuerschätzer am Donnerstag schon zum dritten Mal in diesem Jahr eine Prognose über die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen vor. Anders als im September wollen sie nun auch mögliche Folgen des Teil-Lockdowns im November berücksichtigen. Ausschläge nach oben oder unten im Vergleich zu den bisherigen Annahmen könnten Einfluss haben auf die laufenden Beratungen über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr. Es deutet sich an, dass Finanzminister Olaf Scholz (SPD) eventuell etwas mehr Geld zu verteilen haben könnte, als bisher angenommen.

Polizeispitze in Sachsen steht Rede und Antwort zu Corona-Demo

DRESDEN: Die sächsische Polizeiführung muss am Donnerstag im Landtag Rede und Antwort zur heftig umstrittenen «Querdenken»-Demonstration in Leipzig am vergangenen Samstag stehen. Der Innenausschuss und der Rechtsausschuss des Parlamentes haben zu einer Sondersitzung (11.00 Uhr) eingeladen. Die Kundgebung von mehr als 20.000 Gegnern der Corona-Maßnahmen in Deutschland war völlig aus dem Ruder gelaufen.

Geld für Atomausstieg - Karlsruhe entscheidet über Vattenfall-Klage

KARLSRUHE: Wegen des beschleunigten Atomausstiegs nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima klagt der Energiekonzern Vattenfall bereits das zweite Mal in Karlsruhe. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht darüber entschieden, der Beschluss wird am Donnerstag (9.30 Uhr) veröffentlicht. (Az. 1 BvR 1550/19)

Kaeser legt seine letzte Siemens-Jahresbilanz vor

MÜNCHEN: Der scheidende Siemens-Chef Joe Kaeser legt am Donnerstag zum letzten Mal die Jahresbilanz vor. Am frühen Morgen wird der Konzern die Zahlen für das am 30. September beendete Geschäftsjahr veröffentlichen. Es sind die letzten, die Kaeser komplett verantwortet. Seit Beginn des neuen Geschäftsjahres ist die operative Verantwortung auf seinen Stellvertreter und designierten Nachfolger Roland Busch übergegangen. Der Chefwechsel steht dann im Februar an.

Wie kommt dm durch die Pandemie? - Unternehmen legt Jahreszahlen vor

KARLSRUHE: Die Coronapandemie hat Auswirkungen auf das Geschäft des Drogeriemarkts dm. Der Chef des Karlsruher Unternehmens, Christoph Werner, hatte im Sommer - nach der ersten Welle - gesagt, die Kundenfrequenz in Märkten in Einkaufszentren, Fußgängerzonen oder Bahnhöfen habe sich nach den Schließungen vom Frühjahr noch nicht wieder erholt. Das Unternehmen reagierte unter anderem mit einer bundesweiten Express-Abholung und hatte bereits zuvor sein Online-Angebot ausgeweitet. Am Donnerstag (11.00 Uhr) gibt dm seine Jahreszahlen bekannt.

Mutmaßliche «Jungsturm»-Mitglieder stehen vor Gericht

GERA/ERFURT: Vier mutmaßlich rechte Hooligans aus dem Umfeld des Fußballclubs Rot-Weiß-Erfurt stehen ab Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Gera. Sie sollen alle Mitglieder einer Gruppierung namens «Jungsturm» sein. Die Staatsanwaltschaft Gera wirft ihnen die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Raub und gefährliche Körperverletzung vor.

Weitere Zeugen in Lübcke-Prozess - Messerangriff im Mittelpunkt

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke steht am Donnerstag eine weitere Tat im Mittelpunkt, ein Messerangriff auf einen irakischen Flüchtling. Das Opfer der Tat, Ahmed I., tritt in dem Prozess vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main als Nebenkläger auf. Geplant ist, drei Polizisten zu der Tat im Januar 2016 zu vernehmen (ab 10.00 Uhr), bei der I. schwer verletzt wurde.

Missbrauchsfall Münster: Prozess gegen fünf Angeklagte beginnt

MÜNSTER: Im Fall schweren Kindesmissbrauchs unter anderem in einer Gartenlaube in Münster beginnt an diesem Donnerstag (13.30 Uhr) der Prozess gegen den Hauptangeklagten und gegen mutmaßliche Mittäter. Der 27-Jährige aus Münster soll seit mindestens 2018 seinen heute elf Jahre alten Ziehsohn immer wieder vergewaltigt und ihn über das Internet anderen Männern für schwere sexuelle Gewalttaten überlassen haben.

Gutachten im Prozess um Tod einer schwer kranken Frau erwartet

WÜRZBURG: Etwa ein Jahr nach der Tötung einer schwer kranken Rentnerin in Unterfranken durch ihren Mann blicken Prozessbeteiligte gespannt auf das psychiatrische Gutachten. Dieses soll wahrscheinlich an diesem Donnerstag (ab 9.00 Uhr) vor dem Landgericht Würzburg präsentiert werden. Zudem ist es möglich, dass Plädoyers und Urteil noch am selben Tag folgen.

Urteil im Streit um umgekippten Bronze-Stier erwartet

MÜNCHEN: Eine Stier-Skulptur vor einer Metzgerei kippt um, ein Junge wird dabei verletzt. Steht ihm Schmerzensgeld zu? Über diese Frage wird das Oberlandesgericht (OLG) München am Donnerstag (12.50 Uhr) entscheiden.

Mit falschem Attest gegen Maskenzwang - Prozess gegen Fluggast

FRANKFURT/MAIN: Weil er bei einer Maskenkontrolle am Frankfurter Flughafen ein gefälschtes ärztliches Attest vorgezeigt haben soll, steht am Donnerstag (11.30) ein 32 Jahre alter Fluggast vor dem Amtsgericht Frankfurt. Mit der falschen Bescheinigung soll er im Juli versucht haben, die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu umgehen.

84. Masters in Augusta: Traditions-Golfturnier in Corona-Zeiten

AUGUSTA: Die 84. Auflage des Masters beginnt an diesem Donnerstag im Augusta National Golf Club. Wegen der Corona-Pandemie war das Major-Turnier von April in den November verlegt worden. Zuschauer sind auf dem Golfplatz in diesem Jahr aufgrund der Hygienemaßnahmen nicht zugelassen.