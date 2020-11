Das bringt der Donnerstag

Sondersitzung des österreichischen Parlaments nach Terroranschlag

WIEN: Drei Tage nach dem Terroranschlag von Wien kommt das österreichische Parlament am Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei wollen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) Erklärungen abgeben. Es dürfte in den Erklärungen und der folgenden Debatte auch um Informationen gehen, dass die österreichischen Behörden von einem versuchten Munitionskauf des späteren Attentäters in der benachbarten Slowakei wussten. Wegen möglicher Pannen im Vorfeld des Anschlags soll in Wien eine unabhängige Untersuchungskommission eingesetzt werden.

EU-Kommission stellt neue Konjunkturprognose vor

BRÜSSEL: EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni stellt am Donnerstag (11.00 Uhr) die neue Konjunkturprognose für die Eurozone und für die Europäische Union als Ganzes vor. Wegen der Corona-Pandemie sind die Zahlen mit großen Unsicherheiten behaftet, wie Gentiloni zuletzt sagte.

Bundestag berät über islamistischen Terror und Windenergie

BERLIN: Nach den jüngsten Terroranschlägen von Wien, Nizza und Paris berät der Bundestag am Donnerstag (13.55 Uhr) über die richtigen Antworten auf diese Gewalt. CDU/CSU und SPD haben dazu eine Aktuelle Stunde mit der Überschrift «Islamistischen Terror in Europa entschieden bekämpfen - Unsere freie Gesellschaft verteidigen» beantragt.

Weihnachtsmarkt-Anschlag: Fragen an BKA-Chef und Pegida-Frontmann

BERLIN: Die Chefs von Bundesnachrichtendienst (BND) und Bundeskriminalamt (BKA) sollen im Bundestag erklären, ob in ihren Behörden vor dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz womöglich wichtige Hinweise übersehen oder nicht weitergeleitet wurden. BKA-Präsident Holger Münch wird von den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses an diesem Donnerstag (12.00 Uhr) sicher auch gefragt werden, weshalb das BKA nicht die Ermittlungen zum späteren Attentäter Anis Amri übernommen hatte, obwohl dieser in mehreren Bundesländern Kontakte zu radikalen Islamisten unterhielt.

England geht in den Teil-Lockdown

LONDON: In England tritt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie am Donnerstag ein Teil-Lockdown mit ähnlichen Regeln wie in Deutschland in Kraft. Gastronomie, Kulturstätten, Sportzentren und Freizeiteinrichtungen müssen schließen, Schulen und Unis bleiben geöffnet. Anders als in Deutschland wird jedoch auch der Handel für einen Monat lang zu bleiben - abgesehen von Supermärkten und anderen als notwendig eingestuften Geschäften.

Sachverständige werden im Lübcke-Prozess befragt

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke werden an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) zwei Sachverständige vernommen. Sie sollen vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt über die Erstellung von psychiatrischen Gutachten über den Hauptangeklagten in der Vergangenheit aussagen. Der 47 Jahre alte Deutsche Stephan Ernst soll den CDU-Politiker Lübcke im Juni 2019 erschossen haben. Die Bundesanwaltschaft geht von einem rechtsextremistischen Motiv aus.

Fed-Beschlüsse: US-Notenbank dürfte nach der Wahl zunächst abwarten

WASHINGTON: Die Notenbanker der Federal Reserve (Fed) entscheiden nach den US-Präsidentschaftswahlen und inmitten einer erneuten Corona-Welle über ihre weitere Geldpolitik. Mit Kursänderungen rechnen Experten am Donnerstag (20.30 Uhr MEZ) zunächst allerdings nicht. «Wir gehen davon aus, dass die Fed abwartet», heißt es im Ausblick von Ökonom Michael Pearce von der Analysefirma Capital Economics. Die Notenbank hat ihre Linie im Zuge der Corona-Krise bereits stark gelockert und zuletzt signalisiert, dass die Zinsen auf absehbare Zeit nahe Null bleiben.

Commerzbank voraussichtlich mit Verlust im dritten Quartal

FRANKFURT/MAIN: In einem turbulenten Jahr muss die Commerzbank voraussichtlich den nächsten Rückschlag einstecken: Das dritte Quartal dürfte der Frankfurter MDax-Konzern nach Einschätzung von Analysten mit roten Zahlen abgeschlossen haben. An diesem Donnerstag (7.00 Uhr) gibt es die genauen Ergebnisse. Für das Gesamtjahr 2020 hatte der Vorstand bereits auf einen Verlust eingestimmt.

Europa League: Leverkusen unter Zugzwang - Hoffenheim auf Kurs

BERLIN: Bayer Leverkusen steht am dritten Gruppen-Spieltag der Fußball-Europa-League unter Zugzwang. Vor dem Spiel am Donnerstag in Israel bei Hapoel Be'er Sheva (18.55 Uhr/DAZN) haben alle vier Teams in der Gruppe C drei Punkte. Leverkusen hatte beim 6:2 gegen OGC Nizza zwar einen Traumstart erwischt, verlor aber in der Vorwoche mit 0:1 bei Slavia Prag. Die TSG 1899 Hoffenheim hat dagegen das Weiterkommen klar im Visier.

Nach acht Monaten Stillstand wird wieder Eishockey gespielt

KREFELD: Nach acht Monaten Stillstand wird in Deutschland wieder Eishockey gespielt. Am Donnerstag (19.45 Uhr) beginnt der traditionsreiche Deutschland Cup in Krefeld mit dem deutschen Duell des Nationalteams gegen die Olympia-Perspektivauswahl. Bis Sonntag kämpft auch das Nationalteam aus Lettland um den Sieg bei dem Turnier, das in diesem Jahr notgedrungen in einem ungewohnten Format stattfindet.

Alfred Gislason vor Debüt als Handball-Bundestrainer

DÜSSELDORF: Der neue Handball-Bundestrainer Alfred Gislason wird am Donnerstag (16.15 Uhr/ZDF) im EM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina sein langersehntes Debüt geben. Fast neun Monate nach seiner Vorstellung peilt der 61 Jahre alte Isländer mit der DHB-Auswahl die ersten zwei Punkte auf dem Weg zur Europameisterschaft 2022 in Ungarn und der Slowakei an.