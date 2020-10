Das bringt der Donnerstag

Merkel gibt Regierungserklärung zur Corona-Krise ab

BERLIN: Nach den Bund-Länder-Beratungen vom Mittwoch will Kanzlerin Angela Merkel dem Bundestag am Donnerstag die Corona-Politik der Bundesregierung erläutern. Die Regierungserklärung ist die dritte seit Beginn der Pandemie. Im Anschluss an die etwa 20-minütige Rede (9.00 Uhr) ist eine anderthalbstündige Debatte geplant.

EU-Gipfel berät über gemeinsame Linie gegen zweite Corona-Welle

BRÜSSEL: Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen am Donnerstag (18.30 Uhr) über eine gemeinsame Linie im Kampf gegen die zweite Corona-Welle beraten. Bei einer Videokonferenz soll es vor allem um Test- und Impfstrategien sowie die Verfolgung von Kontaktpersonen gehen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre Kollegen hatten bei ihrem EU-Gipfel vor zwei Wochen vereinbart, in der Pandemie-Bekämpfung künftig enger zusammenzuarbeiten.

Spaniens Parlament stimmt über umstrittene Notstandsverlängerung ab

MADRID: Im von der Corona-Pandemie schwer betroffenen Spanien stimmt das Parlament am Donnerstag über eine umstrittene Verlängerung des Notstandes gleich um sechs Monate ab. Die linke Minderheitsregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez muss befürchten, dass ihr Antrag zurückgewiesen wird.

Opfer von Messerangriff sagt im Lübcke-Prozess aus

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sagt am Donnerstag (10.00 Uhr) der Nebenkläger in einem weiteren Anklagepunkt als Zeuge aus. Es handelt sich um einen Iraker, der im Jahr 2016 bei einem Messerangriff schwer verletzt worden war. Bei dem Täter soll es sich ebenfalls um den Deutschen Stephan Ernst gehandelt haben, dem auch der Mord am CDU-Politiker Lübcke vorgeworfen haben. Beide Taten sollen rechtsextremistisch motiviert gewesen sein.

Kurz vor der US-Wahl: Zahlen zum Wachstum im dritten Quartal

WASHINGTON: Wenige Tage vor der US-Wahl gibt die Regierung erste Daten zum Wirtschaftswachstum im dritten Quartal bekannt. Experten rechnen nach einem historischen Einbruch im zweiten Vierteljahr wegen der Corona-Pandemie mit einer deutlichen Erholung. Die genauen Daten zur Entwicklung der Konjunktur in der weltgrößten Volkswirtschaft werden am Donnerstag (13.30 Uhr MEZ) bekanntgegeben.

EZB in Lauerstellung - zunächst keine Änderungen erwartet

FRANKFURT/MAIN: Europas Währungshüter bleiben in der Corona-Krise in Alarmbereitschaft. «Wenn mehr getan werden muss, werden wir mehr tun», betonte EZB-Präsidentin Christine Lagarde kürzlich in einem Interview. Viele Volkswirte erwarten inzwischen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie noch einmal nachlegen wird.

Bundesagentur veröffentlicht Oktober-Statistik für den Arbeitsmarkt

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit gibt am Donnerstag die Statistik für den Arbeitsmarkt im Monat Oktober bekannt. Allgemein wird mit einem leichten Rückgang der Zahl der Arbeitslosen gerechnet. Allerdings sind die Effekte des rapiden Anstiegs der Corona-Infektionszahlen in den vergangenen beiden Wochen noch nicht berücksichtigt.

Volkswagen-Konzern will wieder mehr Fahrt aufnehmen

WOLFSBURG: Der weltgrößte Autobauer Volkswagen dürfte nach dem Milliardenverlust im Frühjahr im dritten Quartal wieder deutlich besser abgeschnitten haben. An diesem Donnerstag legen die Wolfsburger die Geschäftszahlen vor. Viele andere Unternehmen aus der Branche konnten zuletzt wieder bessere Zahlen melden.

Flugzeugbauer Airbus berichtet über aktuelle Geschäftszahlen

TOULOUSE: Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus berichtet am Donnerstag (06.30 Uhr) über die Geschäftsentwicklung im Zeitraum von Anfang Juli bis Ende September. Der Hersteller hatte seine Verkehrsflugzeug-Produktion wegen des Einbruchs im Flugverkehr und der Notlage vieler Fluggesellschaften um rund 40 Prozent heruntergefahren.

Fresenius legt Zahlen vor - Rüsten für mehr Corona-Patienten

BAD HOMBURG: Deutschlands größter privater Krankenhausbetreiber Fresenius muss sich erneut auf einen Anstieg der Corona-Patienten einstellen. Wie sich die Pandemie bei dem Dax-Konzern weiter auswirkt, werden die Zahlen zum dritten Quartal zeigen, die Fresenius an diesem Donnerstag (7.00 Uhr) vorstellt.

Forscher stellen Ergebnisse des Leipziger Corona-Experiments vor

HALLE/LEIPZIG: Unter welchen Bedingungen kann es angesichts der Corona-Pandemie wieder große Sport- und Kulturveranstaltungen mit Publikum in Hallen geben? Dieser Frage sind Forscher im Sommer mit einem aufwendigen Experiment in der Arena Leipzig nachgegangen. Am Donnerstag (10.00 Uhr) wollen Experten der Universitätsmedizin Halle die Ergebnisse vorstellen, wie eine Sprecherin mitteilte.

Urteil im Dauer-Prozess nach entzogener Sendelizenz

MÜNCHEN: Im jahrelangen Rechtsstreit nach dem Entzug einer TV-Sendelizenz gibt es nun ein zumindest vorläufiges Ende: Das Oberlandesgericht München will am Donnerstag (8.50 Uhr) sein Urteil über die Höhe der zu zahlenden Entschädigung zu verkünden. Hintergrund ist ein seit 2009 ausgefochtener Streit zwischen der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und den Produzenten des ehemaligen «Bayern Journals» im Programm von Sat.1 und RTL.

Urteil im Prozess um Erpressung des Daimler-Konzerns erwartet

STUTTGART: Das Stuttgarter Landgericht will am Donnerstag (11.00 Uhr) das Urteil gegen einen mutmaßlichen Erpresser des Autokonzerns Daimler verkünden. Der 31-Jährige hatte in dem mehrtägigen Verfahren über seinen Rechtsanwalt eingeräumt, zwischen Dezember 2019 und April 2020 unter einem Pseudonym in E-Mails Geld von Daimler gefordert und mit Anschlägen gedroht zu haben. In einem Fall sei es um 25 Millionen Euro gegangen.

Oberlandesgericht Köln verhandelt über Tina-Turner-Plakat

KÖLN: Tina Turner (81) beschäftigt am Donnerstag (14.30) einmal mehr die Justiz. Anfang dieses Jahres hatte die Sängerin vor dem Kölner Landgericht ein Klageverfahren gegen einen bayerischen Tourveranstalter gewonnen. Das Werbeplakat für die Show «Simply The Best - Die Tina Turner Story» dürfe so nicht mehr verwendet werden, entschied das Gericht.

Internationaler Hochhauspreis wird verliehen

FRANKFURT/MAIN: Fünf Finalisten, darunter einer aus Frankfurt, sind noch im Rennen für den Internationalen Hochhauspreis. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am Donnerstag (ab 17 Uhr) in Frankfurt verliehen. Sie gilt als weltweit wichtigste Auszeichnung für Hochhäuser und wird alle zwei Jahre vergeben.

Leverkusen entspannt zu Slavia nach Prag - Hoffenheim in Belgien

PRAG: Bayer Leverkusen fährt nach dem Traumstart beim 6:2 gegen OGC Nizza entspannt zum zweiten Europa-League-Gruppenspiel am Donnerstag (21.00/Nitro und DAZN) bei Slavia Prag. Der tschechische Meister gilt auf dem Papier als stärkster Gegner in der Vorrunde. Aber Slavia steht nach dem 1:3 zum Auftakt bei Hapoel bereits kräftig unter Druck. Bayer muss weiter auf Torjäger Patrik Schick verzichten. Die TSG 1899 Hoffenheim um Trainer Sebastian Hoeneß ist beim belgischen Vertreter KAA Gent (18.55 Uhr) gefordert. Die Kraichgauer, die ihre Auftaktpartie gegen Belgrad gewannen, könnten erstmals im internationalen Wettbewerb ein Auswärtsspiel gewinnen und die Führung in ihrer Gruppe verteidigen.