Von: Redaktion DER FARANG | 25.07.19

Landesverfassungsgericht verhandelt über gekürzte AfD-Landesliste

LEIPZIG (dpa) - Der sächsische Verfassungsgerichtshof verhandelt am Donnerstag (15.00 Uhr) über die Beschwerde der AfD gegen die Kürzung ihrer Landesliste für die Landtagswahl am 1. September.



Das Bundesverfassungsgericht hatte bereits am Mittwoch eine Klage in dieser Sache zurückgewiesen. Die AfD zog vor Gericht, weil der Landeswahlausschuss am 5. Juli nur die ersten 18 von insgesamt 61 Kandidaten der Landesliste zur Wahl zuließ.

Kramp-Karrenbauer besucht Einsatzführungskommando der Bundeswehr

GELTOW (dpa) - Einen Tag nach ihrer Vereidigung im Bundestag besucht die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Geltow bei Potsdam.



Von dort werden derzeit zwölf Auslandseinsätze mit rund 3.200 Soldaten geleitet.

Zweite Parlamentsabstimmung in Spanien über Wiederwahl von Sánchez

MADRID (dpa) - Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez stellt sich am Donnerstag der zweiten und entscheidenden Parlamentsabstimmung über seine Wiederwahl.



Das erste Votum am Dienstag, bei dem eine absolute Mehrheit von 176 Stimmen nötig war, hatte er klar verloren. Gemäß Verfassung steht nun - genau 48 Stunden später - eine zweite Abstimmung an, bei dem eine einfache Mehrheit ausreicht.

Morawiecki empfängt künftige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen

WARSCHAU (dpa) - Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist am Donnerstag beim polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki in Warschau zu Gast.



Dort stehen unter anderem Gespräche über die Struktur und Besetzung der künftigen EU-Kommission auf dem Plan.

Krisentreffen bei Scheuer zum Transitstreit mit Österreich

BERLIN (dpa) - Im Transitstreit zwischen Deutschland und Österreich kommen Vertreter beider Länder am Donnerstag zu einem Krisentreffen zusammen.



Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat seinen österreichischen Kollegen Andreas Reichhardt und den Tiroler Landeschef Günther Platter nach Berlin eingeladen. Vor dem Treffen, das am Mittag beginnen soll, war unklar, ob es eine Lösung gibt.

Volkswagen legt Halbjahreszahlen vor

WOLFSBURG (dpa) - Der Autobauer Volkswagen legt am Donnerstag (7.30 Uhr) seine Halbjahreszahlen vor.



Während die Geschäfte in China für die massentaugliche VW-Marke trüber verlaufen und in Deutschland die Dieseldebatte weitergeht, kann VW-Chef Herbert Diess unter anderem auf den guten Lauf von Porsche setzen.

Konjunktureintrübung: Verschärft die EZB den Strafzins?

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Europas Währungshüter stehen angesichts eingetrübter Konjunkturaussichten und schwacher Inflation bereit, ihren Anti-Krisenkurs zu verschärfen.



Den Leitzins dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrer Sitzung am Donnerstag in Frankfurt unverändert auf dem Rekordtief von null Prozent belassen. Spekuliert wird aber über eine Verschärfung des Strafzinses.

Deutsche Bahn legt Halbjahreszahlen vor

BERLIN (dpa) - Mit hohen Investitionen in das Streckennetz und die Flotte will die Bahn zuverlässiger werden und mehr Fahrgäste von der Straße auf die Schiene holen.



Wie sie dabei vorankommt, wird unter anderem bei der Präsentation der Halbjahreszahlen am Donnerstag (11.00 Uhr) eine Rolle spielen.

Ortlieb gegen Amazon - BGH entscheidet im Markenstreit

KARLSRUHE (dpa) - Der Fahrradtaschen-Hersteller Ortlieb wehrt sich gegen die Übernahme seines Markennamens in Anzeigen des Internet-Händlers Amazon bei Google.



Der für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat will am Donnerstag (9.00 Uhr) sein Urteil in der Sache verkünden.

Zwist um Gewerbesteuer - Reiseveranstalter hoffen auf Bundesfinanzhof

MÜNCHEN (dpa) - Der Bundesfinanzhof verhandelt am Donnerstag (11.00 Uhr) über die Gewerbesteuer für Hotelzimmer, die Reiseveranstalter ans Finanzamt zahlen müssen.



Der Fall betrifft die gesamte Branche - ihre Verbände sprechen von einer «Urlaubssteuer», weil sie viele Reisen teurer mache. Ob das höchste Steuergericht am Donnerstag bereits ein Urteil fällt, ist offen.

BASF legt Zahlen für das zweite Quartal vor

LUDWIGSHAFEN (dpa) - Nach einer Gewinnwarnung zu Monatsbeginn legt der Chemiekonzern BASF am Donnerstag (7.00 Uhr) seine Zahlen für das zweite Quartal vor.



Die Autoflaute vor allem in China und der Zollstreit zwischen den USA und China setzen dem Unternehmen unter anderem zu. So geht BASF für das zweite Quartal nach ersten Berechnungen im Jahresvergleich von einem Umsatzrückgang von etwa vier Prozent aus.

Prozess um verdeckte Zigaretten-Ekelbilder geht vor OLG München

MÜNCHEN (dpa) - Eine bayerische Nichtraucherinitiative will im zweiten Anlauf vor Gericht durchsetzen, dass künftig sämtliche Kunden beim Einkauf im Supermarkt die Ekelbilder auf Zigarettenschachteln betrachten müssen.



In der ersten Instanz vor dem Münchner Landgericht hatte die Initiative verloren, am Donnerstag (10.30 Uhr) verhandelt nun in der zweiten Instanz das Oberlandesgericht in der bayerischen Landeshauptstadt über die Klage.

Frau aus Mordlust erschossen? Neustart im Prozess gegen zwei Männer

BERLIN (dpa) - Ein Prozess gegen zwei Männer, die aus Mordlust eine 25 Jahre alte Frau in Berlin erschossen haben sollen, wird am Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht neu gestartet.



Die 29- und 40-Jährigen sollen im Dezember 2018 eine Pistole gestohlen und dann auf der Straße auf die Freundin des jüngeren Angeklagten gefeuert haben.

Franzose will mit Turbo-Plattform Ärmelkanal überqueren

CALAIS (dpa) - Franky Zapata, der bereits bei den Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag Aufsehen erregte, will mit seinem Flyboard den Ärmelkanal überqueren.



Zapata plant, am Donnerstag am Strand von Sangatte in der Nähe von Calais mit seiner kleinen fliegenden Plattform abzuheben.

Bayreuther Festspiele starten mit neuem «Tannhäuser»

BAYREUTH (dpa) - Es ist wieder Festspiel-Zeit auf dem Grünen Hügel: In Bayreuth beginnen am Donnerstag (16.00 Uhr) die Richard-Wagner-Festspiele.



Auf dem Programm des Eröffnungstages steht ein neuer «Tannhäuser». Regisseur Tobias Kratzer inszeniert Wagners frühe Oper neu und bringt eine «teilweise witzige» Version auf die Bühne, wie Festspielleiterin Katharina Wagner verriet.

Trauerfeier für Kunstmäzen Frieder Burda in Baden-Baden

BADEN-BADEN (dpa) - Mit einer Trauerfeier in der Baden-Badener Stiftskirche nehmen am Donnerstag (11.00 Uhr) Familie, Freunde und Wegbegleiter Abschied von Kunstsammler Frieder Burda.



Der Mäzen war am 14. Juli nach längerer Krankheit in der Kurstadt gestorben. Er wurde 83 Jahre alt.

Tour-Etappe über den Galibier: Buchmann und Co. in den Alpen gefragt

VALLOIRE (dpa) - Bei der Tour de France steht am Donnerstag die Königsetappe auf dem Programm.



Die 18. Etappe von Embrun nach Valloire führt über drei Anstiege mit mehr als 2000 Metern Höhe. Zunächst müssen die Favoriten um die deutsche Tour-Hoffnung Emanuel Buchmann den Col de Vars (2109 Meter) und den Col d'Izoard (2360 Meter) überwinden, bevor in der Schlussphase der Col du Galibier (2645 Meter) ansteht.

Heintz und Hentke schwimmen im WM-Finale - Auftakt für Marco Koch

GWANGJU (dpa) - Lagenspezialist Philip Heintz und Schmetterling-Expertin Franziska Hentke stehen am fünften Tag der Beckenwettbewerbe bei der Schwimm-WM in Südkorea aus deutscher Sicht im Fokus.



Heintz weckte mit Platz zwei im Halbfinale über 200 Meter Medaillenhoffnungen für den Endlauf (ab 13.00 Uhr/MESZ). Über 200 Meter Brust greift der Weltmeister von 2015, Marco Koch, ins Geschehen ein.

Frankfurt geht als Favorit in die Europa-League-Quali

TALLINN (dpa) - Eintracht Frankfurt beginnt den Kampf um die Rückkehr in die Europa League am Donnerstag (19.00 Uhr) als Favorit im Spiel beim FC Flora Tallinn.



Der Halbfinalist der vergangenen Saison muss im ersten Qualifikationsspiel zum Erreichen der Gruppenphase auf den dänischen Torwart Frederik Rönnow verzichten, der eine Schulterverletzung erlitten hat.

Deutsches Tennis-Trio kämpft in Hamburg um Viertelfinale

HAMBURG (dpa) - Ein deutsches Tennis-Trio mit dem Weltranglisten-Fünften Alexander Zverev an der Spitze hat am Donnerstag beim ATP-Turnier in Hamburg die Chance auf den Einzug in das Viertelfinale.



In seiner Heimatstadt trifft der 22 Jahre alte Zverev im dritten Match des Tages auf dem Center Court auf den Argentinier Federico Delbonis (nicht vor 15.30 Uhr).