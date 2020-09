Das bringt der Donnerstag

Scheuer soll erstmals im Maut-Untersuchungsausschuss aussagen

BERLIN: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) soll am Donnerstag zum ersten Mal vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zur gescheiterten Pkw-Maut aussagen. Sein Auftritt könnte aber erst am Abend stattfinden. Zuvor werden vier weitere Zeugen vernommen, darunter Manager der vorgesehenen Betreiberfirmen. Scheuer steht schwer unter Druck, weil er Verträge zur Maut schloss, bevor Rechtssicherheit bestand.

EU-Sondergipfel berät über Verhältnis zur Türkei

BRÜSSEL: Angesichts des Erdgaskonflikts im östlichen Mittelmeer beraten die Staats- und Regierungschefs der EU am Donnerstag über eine gemeinsame Linie im Verhältnis zur Türkei. Damit verknüpft sind auch mögliche Sanktionen gegen Verantwortliche für Wahlfälschung und Gewalt in Belarus (Weißrussland), die bislang durch Zypern blockiert werden. Der EU-Sondergipfel beginnt am Donnerstagnachmittag (15 Uhr). Zudem stehen am ersten Tag des zweitägigen Treffens das Verhältnis zu China, die Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny sowie die Eskalation in der Konfliktregion Berg-Karabach auf dem Programm.

Haushaltsdebatte zu Innen- und Gesundheitspolitik

BERLIN: Mit einer Debatte über den Etat von Innenminister Horst Seehofer (CSU) werden am Donnerstag (9.00 Uhr) die Haushaltsberatungen im Bundestag fortgesetzt. Unter anderem geht es dabei voraussichtlich um den Kampf gegen Rechtsextremismus sowie um den weiteren Umgang mit Flüchtlingen. Im weiteren Verlauf der Plenarsitzung dürfte darüber hinaus die Corona-Pandemie eine zentrale Rolle spielen, denn am Nachmittag wird Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Haushaltsentwurf seines Ressorts vorstellen.

Laschet bei Papst Franziskus - Gespräch mit Außenminister Di Maio

ROM: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird am Donnerstag (10.00 Uhr) in Rom von Papst Franziskus empfangen. Nach der Privataudienz im Vatikan ist Laschet mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin verabredet, der für die außenpolitischen und diplomatischen Aktivitäten des Heiligen Stuhls zuständig ist. Laschet bewirbt sich für den CDU-Vorsitz und gilt als möglicher Unions-Kanzlerkandidat. Es ist das zweite Mal, dass Laschet von Papst Franziskus empfangen wird.

Alternative Nobelpreisträger werden verkündet

STOCKHOLM: Die Right-Livelihood-Stiftung in Stockholm gibt am Donnerstag (9.00 Uhr) bekannt, wer in diesem Jahr die Alternativen Nobelpreise erhält. Damit ehrt die Stiftung alljährlich im Vorfeld der eigentlichen Nobelpreis-Bekanntgaben Persönlichkeiten, die sich in besonderem Maße für Menschenrechte, Umwelt und Frieden einsetzen. Oft geht der Preis, der offiziell Right Livelihood Award heißt, an international eher unbekanntere Akteure.

Entscheidung über Corona-Klage von Gastwirt gegen Versicherung

MÜNCHEN: Nach einer Corona-Klagewelle von Gastwirten gegen ihre Versicherungen wird das Münchner Landgericht am Donnerstag (9.00) voraussichtlich eine erste Entscheidung in einem der Verfahren verkünden. Dabei handelt es sich um die Klage eines prominenten Münchner Wirts gegen die Versicherungskammer, dem der Sparkassengruppe verbundenen größten öffentlichen Versicherer in Deutschland. Allein in München sind gut 70 derartige Klagen anhängig

Sachverständiger sagt in Lübcke-Prozess aus

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke soll am Donnerstag (10.00) ein Sachverständiger vernommen werden. Es ist der letzte Verhandlungstag vor den hessischen Herbstferien - danach wird der Prozess vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am 20. Oktober fortgesetzt. In dem Verfahren ist der 47 Jahre alte Deutsche Stephan Ernst wegen Mordes angeklagt, der Mitangeklagte Markus H. wird der Beihilfe beschuldigt. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die Tat im Juni 2019 aus einer rechtsextremistischen Gesinnung heraus begangen wurde.

UEFA: Auslosung der Champions League und Vergabe der Auszeichnungen

NYON: Der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach blicken gespannt in die Schweiz. Die Europäische Fußball-Union lost an diesem Donnerstag (ab 17.00 Uhr) die Gruppenphase der Champions League aus. Zusätzlich werden Auszeichnungen für die vergangene Saison vergeben: Die beiden Münchner Triple-Gewinner Manuel Neuer und Robert Lewandowski sowie Kevin De Bruyne von Manchester City hoffen auf die Wahl zum Fußballer des Jahres.

VfL Wolfsburg will Europa-League-Einzug perfekt machen

ATHEN: Der VfL Wolfsburg will am Donnerstagabend die Qualifikation für die Europa League perfekt machen. Nach zwei Siegen gegen den albanischen Club Kukesi und den ukrainischen Gegner Tschernihiw tritt der Fußball-Bundesligist in der dritten und entscheidenden Qualirunde beim zwölfmaligen griechischen Meister AEK Athen an. Anpfiff im Olympiastadion ist um 20.45 Uhr, die Partie wird live bei Sport1 übertragen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird es weder Zuschauer im Stadion noch ein Rückspiel in Wolfsburg geben.

Deutsche Handball-Frauen testen gegen Weltmeister Niederlande

LINGEN: Mit dem ersten von zwei Länderspielen gegen Weltmeister Niederlande beenden Deutschlands Handball-Frauen an diesem Donnerstag (18.15 Uhr/Sport1) eine gut zehnmonatige Wettkampfpause. Die Partie in Lingen dient ebenso wie der zweite Vergleich am Samstag an gleicher Stelle der Vorbereitung auf die Europameisterschaft im Dezember. Bundestrainer Henk Groener muss auf die beiden Leistungsträgerinnen Emily Bölk und Julia Behnke verzichten, die wegen eines Corona-Falls bei ihrem Verein FTC Budapest nicht nach Deutschland kommen konnten.

Zwei deutsche Tennis-Duelle bei French Open in Paris

PARIS: Bei den French Open in Paris kommt es am Donnerstag zu zwei deutschen Tennis-Duellen. Zunächst treffen in der zweiten Runde im zweiten Spiel nach 11.00 Uhr Jan-Lennard Struff und Qualifikant Daniel Altmaier aufeinander. Danach stehen sich Julia Görges und Laura Siegemund gegenüber. Ihren zweiten Auftritt haben zudem Kevin Krawietz und Andreas Mies im Doppel. Die beiden Titelverteidiger spielen gegen die Argentinier Diego Schwartzman und Federico Coria.

Basketball-Teams der Lakers und Heat starten in NBA-Finalserie

ORLANDO: Die Los Angeles Lakers und die Miami Heat starten in der Nacht zum Donnerstag (03.00 Uhr MESZ) in die Finalserie um die Meisterschaft in der NBA. Das favorisierte Team sind die Lakers um Basketball-Superstar LeBron James. Eine Mannschaft braucht für den Titel vier Siege. Gewinnen die Lakers, holen sie die 17. Meisterschaft ihrer Geschichte und ziehen gleich mit dem Rekordmeister, den Boston Celtics. Miami kommt bislang auf drei Meistertitel in der stärksten Basketball-Liga der Welt.