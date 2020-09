Das bringt der Donnerstag

Bischofskonferenz endet - Anerkennungszahlungen im Mittelpunkt

FULDA: Zum Abschluss der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) stehen an diesem Donnerstag die Konsequenzen aus einer Studie zu sexuellen Misshandlungen von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt. Der DBK-Vorsitzende und Limburger Bischof Georg Bätzing hatte bereits angekündigt, dass sich die Konferenz auf konkrete Zahlungen an die Opfer einigen wolle.

Warnstreiks im öffentlichen Dienst auch am Donnerstag

BERLIN: Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen hat die Gewerkschaft Verdi auch für Donnerstag wieder Warnstreiks geplant. In Hessen liegt der Schwerpunkt der Proteste auf Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und einzelnen Trägern der sozialen Arbeit. In Hamburg will Verdi mit einer Kundgebung auf dem Jungfernstieg den Druck erhöhen.

NRW-Polizeiskandal: Landesinnenminister Reul gibt neuen Stand bekannt

DÜSSELDORF: Im Skandal um Chatgruppen mit rechtsextremen Inhalten bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen will Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) dem Landtag über neue Entwicklungen berichten. Offensichtlich sind zahlreiche Hinweise auf weitere Fälle eingegangen. Der Innenausschuss des Parlaments wird sich an diesem Donnerstag (13.30 Uhr) mit dem Thema beschäftigen.

Urteil zum Haftbefehl gegen Verdächtigen im Fall Maddie erwartet

LUXEMBURG: Zu den Bemühungen des Tatverdächtigen im Fall Maddie um eine Freilassung aus dem Gefängnis wird am Donnerstag (09.00 Uhr) ein wichtiges Urteil erwartet. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg will entscheiden, ob das Landgericht Braunschweig den 43-jährigen Deutschen im Dezember vergangenen Jahres wegen der Vergewaltigung einer US-Amerikanerin verurteilen durfte.

Bildungsverband legt Studie zu Gewalt gegen Lehrer vor

BERLIN: Beleidigungen, Drohungen oder gar Schläge - steigt die Gewalt gegen Lehrer an Schulen in Deutschland? Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) legt dazu an diesem Donnerstag eine Umfrage vor. Präsentiert werden die aktuellen Ergebnisse um 10.00 Uhr bei einer Online-Pressekonferenz.

München verschärft Coronaregeln

MÜNCHEN: In München gelten ab diesem Donnerstag zur Eindämmung der steigenden Corona-Fallzahlen verschärfte Einschränkungen und Maskenpflicht in Teilen der Altstadt. Grundlage dafür ist eine Allgemeinverfügung, die die Stadt am Mittwoch bekanntgab. Die neuen Regeln gelten zunächst bis zum 1. Oktober.

Urteil im Mordprozess mehr als 30 Jahre nach Tod von Jungen erwartet

HANAU: Mehr als 30 Jahre nach dem Tod eines Jungen in Hanau wird an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) in dem Mordprozess gegen eine mutmaßliche Sekten-Chefin das Urteil erwartet. Der 73-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft vor dem Hanauer Landgericht Mord durch Unterlassen an dem damals Vierjährigen vor und fordert eine lebenslange Haftstrafe.

Alkoholmissbrauch in Schwangerschaft - Tochter will Entschädigung

KASSEL/MAGDEBURG: Mit einer Entschädigung für den Alkoholmissbrauch der eigenen Mutter in der Schwangerschaft befasst sich das Bundessozialgericht in Kassel. Es entscheidet an diesem Donnerstag (10.00 Uhr), ob einer schwerbehinderten Jugendlichen Zahlungen nach dem Opferentschädigungsgesetz zustehen. Das Land Sachsen-Anhalt hat eine Entschädigung aber abgelehnt.

Promifotos ungefragt für mehr Klicks im Internet - Fall vor BGH

KARLSRUHE: Auf der Jagd nach Klicks im Internet bildet eine Fernsehzeitschrift mit Hinweis auf eine Krebserkrankung vier Prominente ab. Fernsehmoderator Günther Jauch wehrt sich gegen die ungefragte Verwendung seines Fotos, bekommt vor Gericht recht und eine fiktive Lizenzgebühr von 20.000 Euro zugesprochen. Der BGH prüft den Fall in einer Verhandlung am Donnerstag (09.00 Uhr) in Karlsruhe.

Weitere Urteile zu «Freie Kameradschaft Dresden» erwartet

DRESDEN: Seit November 2018 wird gegen drei Männer wegen Mitgliedschaft in oder Unterstützung der rechtsextremen Vereinigung «Freie Kameradschaft Dresden» (FKD) am Dresdner Landgericht verhandelt. Am Donnerstag (10.30 Uhr) will die Staatsschutzkammer nun den Mittdreißigern die Urteile verkünden. Den Neonazis werden zudem Landfriedensbruch, Körperverletzung, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und Sachbeschädigung oder Beihilfe dazu vorgeworfen.

Berufungsverhandlung im Rechtsstreit um einen Biber-Bau

MÜNCHEN: Ein Biber-Bau und 5.800 tote Fische beschäftigen am Donnerstag (14.00 Uhr) das Oberlandesgericht (OLG) München. Ein Fischzüchter hat den Markt Hutthurm bei Passau verklagt, weil die Kommune einen Biberbau wegen eines drohenden Unwetters entfernen ließ - und daraufhin ein Schwall Schmutzwasser die Fischteiche des Klägers überschwemmte.

Filmfest Hamburg startet mit Premiere von «Enfant Terrible»

HAMBURG: Es wird das erste größere deutsche Filmfestival seit der Pandemie sein: Am Donnerstagabend (19.30 Uhr) beginnt im Cinemaxx-Kino am Dammtor die neueste Ausgabe des Filmfestes Hamburg. Zum Start des bis zum 3. Oktober dauernden Festivals wird der Film «Enfant Terrible» von Oskar Roehler gezeigt. Der Eröffnungsfilm dreht sich um das Leben des Filmemachers Rainer Werner Fassbinder und gilt als eine Hommage an die Filmkunst.

FC Bayern strebt gegen FC Sevilla den nächsten Titelgewinn an

BUDAPEST: Einen Monat nach dem Champions-League-Triumph in Lissabon strebt der FC Bayern München den nächsten Titelgewinn an. Der Triple-Sieger spielt im Corona-Risikogebiet Budapest am Donnerstag (21.00 Uhr) gegen Europa-League-Gewinner FC Sevilla um den europäischen Supercup. Die Europäische Fußball-Union will trotz hoher Infektionswerte in Ungarns Hauptstadt bis zu 20.000 Zuschauer in die Puskas Arena lassen. Dieser Pilottest der UEFA in der Corona-Krise ist umstritten.

Auslosung bei den French Open: Gegen wen spielen Zverev und Co.?

PARIS: Alexander Zverev und Co. erfahren an diesem Donnerstag, gegen wen sie bei den French Open in der ersten Runde spielen. Die Auslosung findet um 18.00 Uhr im Stade Roland Garros statt. Für Zverev ist es in Paris der erste Auftritt seit seiner Fünf-Satz-Niederlage im Finale der US Open von New York gegen den Österreicher Dominic Thiem.

Straßenrad-WM in Imola beginnt mit Einzelzeitfahren der Frauen

IMOLA: Mit dem Einzelzeitfahren der Frauen beginnt am Donnerstag (14.40 Uhr/Eurosport/ZDF Livestream) die Straßenrad-WM im italienischen Imola. Bei allen vier Rennen bis Sonntag liegen Start und Ziel auf der Rennstrecke, auf der 2020 auch wieder ein Formel-1-Rennen ausgetragen wird. Eigentlich hätte die WM in Aigle und Martigny in der Schweiz stattfinden sollen, doch das Event wurde wegen der Corona-Krise zunächst abgesagt und nun kurzfristig an einen anderen Ort vergeben.

Krawietz/Mies wollen beim Tennis-Turnier in Hamburg ins Halbfinale

HAMBURG: Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies strebt bei den Hamburg European Open an diesem Donnerstag ins Halbfinale. Die beiden French-Open-Sieger des vergangenen Jahres treffen am Rothenbaum um 10.30 Uhr auf den Niederländer Wesley Koolhof und Nikola Mektic aus Kroatien. Im Einzel richten sich die Blicke auf den Turnierfavoriten Stefanos Tsitsipas. Der Grieche spielt gegen den Qualifikanten Pablo Cuevas aus Uruguay.