Das bringt der Donnerstag

BGH verkündet Urteil nach Klage gegen Kohls ehemaligen Ghostwriter

KARLSRUHE: Dem Ghostwriter Heribert Schwan öffnete sich Altkanzler Helmut Kohl in langen Gesprächen - bis es zum Bruch kam. Seither beschäftigt der Streit die Gerichte durch alle Instanzen. Am Donnerstag (11.00 Uhr) verkündet der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe ein Urteil. Die Witwe und Alleinerbin Maike Kohl-Richter will Unterlagen und Gesprächsinhalte sicherstellen, die Schwan möglicherweise noch in seinem Besitz hat.

Technikmesse IFA startet in streng begrenztem Rahmen

BERLIN: Die Berliner Technikmesse IFA startet am Donnerstag (09.00 Uhr) wegen der Corona-Pandemie als «Special Edition» in einem streng begrenztem Rahmen. An der auf drei Tage verkürzten Technik-Schau können nur akkreditierte Medienvertreter, Händler und Hersteller teilnehmen. Nach dem ausgeklügelten Hygienekonzept dürfen an den drei Messetagen ab Donnerstag maximal 750 Menschen zur gleichen Zeit in jeden der drei Veranstaltungsbereiche kommen.

Bekannter der Lügde-Täter wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

GÖTTINGEN: Ein 49 Jahre alter Mann muss sich wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Donnerstag (08.45 Uhr) an vor dem Landgericht Göttingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sieben Kinder und Jugendliche missbraucht und Aufnahmen von sexuellem Missbrauch an Kindern besessen zu haben. Fahnder hatten den Mann im Zuge der Ermittlungen zum hundertfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde festgenommen.

Ältestenrat des Bundestag berät über Treppenbesetzung bei Corona-Demo

BERLIN: Der Ältestenrat des Bundestags befasst sich am Donnerstag (12.00 Uhr) Uhr mit der Besetzung der Treppe des Reichstagsgebäudes durch Demonstranten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hatte anschließend den Sicherheitskräften gedankt, die Schlimmeres verhindert hätten.

CSU-Landesgruppe will bei Klausur Signal für Aufschwung setzen

BERLIN: Die CSU im Bundestag will am Donnerstag vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie bei ihrer Klausur in Berlin ein Signal für den wirtschaftlichen Aufschwung setzen. Zum Auftakt der Tagung (09.45 Uhr) wollen sich der CSU-Vorsitzende Markus Söder und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt äußern.

SPD diskutiert Auswirkungen von Corona

BERLIN: Die SPD im Bundestag will an diesem Donnerstag in Berlin die Folgen der Corona-Krise für die Gesellschaft in Deutschland beraten (15.00 Uhr). Zu den Abgeordneten wollen zunächst Fraktionschef Rolf Mützenich, Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz sowie die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sprechen. Wie sich die soziale Lage während der Pandemie entwickelt hat, wollen die Sozialdemokraten mit Verdi-Chef Frank Werneke diskutieren.

Linken-Fraktion berät über «NSU 2.0» und Bildung in Corona-Zeiten

BERLIN: Die Linken-Fraktion im Bundestag wird sich bei ihrer zweitägigen Klausurtagung ab Donnerstag in Potsdam mit rechtsterroristischen Netzwerken befassen. Mit einer Serie von Mails, die mit «NSU 2.0» unterzeichnet waren, wurden Politikerinnen der Linken sowie auch andere Menschen des öffentlichen Lebens bedroht. Außerdem stehen die Bildung in Pandemiezeiten sowie Finanzkriminalität auf der Tagesordnung.

Prozess gegen inhaftierte Kölnerin in der Türkei wird fortgesetzt

ISTANBUL: In der Türkei wird am Donnerstag erneut der Fall einer wegen Terrorvorwürfen verurteilten Kölner Sängerin verhandelt. Vor dem Prozesstag im westtürkischen Edirne sagte die Anwältin der unter dem Namen Hozan Cane bekannten Künstlerin: «Wir werden auch morgen mit Nachdruck ihre Entlassung fordern. Diese U-Haft dauert schon viel zu lange an.»

Premiere für das neue Opernfestival «Bayreuth Baroque»

BAYREUTH: Mit einer Neuinszenierung der Oper «Carlo il Calvo» beginnt am Donnerstag das neue Opernfestival «Bayreuth Baroque». «Wir haben mit «Carlo il Calvo» eine Oper, die nach über 300 Jahren wieder auf die Bühne gebracht wird», sagte Max Emanuel Cencic, Countertenor und künstlerischer Leiter des Festivals. Bis zum 13. September stehen zwei Opern und mehrere Konzerte im Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth auf dem Programm.

Kabarettistin Lisa Eckhart liest aus ihrem Debütroman «Omama»

HAMBURG: Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart stellt am Donnerstagabend (19.30 Uhr) im Hamburger Literaturhaus ihren Debütroman «Omama» (Zsolnay Verlag) vor. Die 27-Jährige schildert darin die Lebensgeschichte ihrer Oma Helga, die in einem kleinen Dorf in der Steiermark aufgewachsen ist. Eigentlich sollte Eckhart das Buch auch beim Debütantensalon des Harbourfront-Literaturfestivals präsentieren. Wegen Sicherheitsbedenken war sie jedoch von dem Festival ausgeladen worden, was für einen Skandal sorgte.

Berliner Waldbühne öffnet wieder - «Back to live» mit Roland Kaiser

BERLIN: Nach monatelanger Corona-Zwangspause gibt es in der Berliner Waldbühne wieder Konzerte - unter dem Motto «Back to live». Den Auftakt macht am Donnerstag (19.30 Uhr) Schlagerstar Roland Kaiser, danach folgen bis zum Sonntag noch der Rapper Sido und Multitalent Helge Schneider. Für die Auftritte ist entsprechend der Hygiene-Regelungen nur eine begrenzte Publikumskapazität zulässig.

Profifußball wappnet sich für weitere Corona-Saison

FRANKFURT/MAIN: Gut zwei Wochen vor dem Bundesligastart schalten sich die Vertreter der 36 Proficlubs an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) noch einmal zu einer virtuellen Mitgliederversammlung zusammen. Dabei soll über das optimierte medizinisch-hygienische Arbeitsschutz-Konzept der «Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb» als Leitplanke für die Spielzeit 2020/21 abgestimmt und die Corona-Regel von fünf statt drei Auswechslungen verlängert werden.

Neustart für deutsche U21 - «Klarer Auftrag» für zwei Spiele

WIESBADEN: Nach fast zehn Monaten Pause steht am Donnerstag (18.15 Uhr) für die deutsche U21 auf dem Weg zur EM im nächsten Jahr der Neustart an. Die Auswahl von Fußball-Nationaltrainer Stefan Kuntz will sich mit einem Sieg gegen Schlusslicht Moldau die Tabellenspitze ihrer Qualifikationsgruppe zurückholen. Aktuell führt Belgien mit einem Punkt vor Deutschland, hat aber auch schon ein Spiel mehr absolviert. Belgien ist am Dienstag nächster Gegner der deutschen Mannschaft.

Mit Sané und Süle gegen Spanien - Löw: «Fühlt sich für uns gut an»

STUTTGART: Nach 289 Tagen Pause bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wieder ein Länderspiel. Gegner in der ersten Partie der Nations League ist am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) in Stuttgart Spanien. Die Partie der beiden Ex-Weltmeister findet wegen der Corona-Pandemie unter strengen Hygienevorschriften statt. Zuschauer sind in der Mercedes-Benz-Arena nicht zugelassen.