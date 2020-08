Das bringt der Donnerstag

EU-Haushalt: Verhandlungen mit dem Europaparlament starte

BRÜSSEL: Fünf Wochen nach der Einigung der EU-Staaten auf ein 1,8 Billionen Euro schweres Haushaltspaket beginnen am Donnerstag in Brüssel Verhandlungen mit dem Europaparlament. Die Abgeordneten verlangen Nachbesserungen und drohen anderenfalls mit einem Veto. Deutschland leitet die Verhandlungen, da es in diesem Halbjahr den Vorsitz der EU-Länder führt.

Vizepräsident Pence spricht bei Parteitag der US-Republikaner

WASHINGTON: Beim Parteitag der US-Republikaner wird am Mittwochabend (Ortszeit/Donnerstag MESZ) Vizepräsident Mike Pence für die Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump werben. Pence (61) will bei seiner Ansprache im historischen Fort McHenry in Baltimore auch seine Nominierung als Vizepräsident annehmen. Auf der Rednerliste stehen zudem die prominente Trump-Beraterin Kellyanne Conway, die zum Monatsende ihren Posten aufgibt, und der frühere US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell.

Außenminister beraten über Belarus-Sanktionen und Streit mit Türkei

BERLIN: Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Donnerstag und Freitag über die geplanten Sanktionen gegen Belarus und mögliche Reaktionen auf die Entwicklungen im Erdgaskonflikt mit der Türkei. Nach Angaben von EU-Beamten könnten die geplanten Sanktionen gegen Belarus in einem ersten Schritt etwa 15 bis 20 Personen treffen, die an Wahlfälschungen und Repressionen beteiligt gewesen sind. Ziel sei es, in Berlin eine politische Grundsatzeinigung auf bestimmte Namen und die Sanktionsprinzipien zu erzielen, hieß es.

Urteilsverkündung gegen Christchurch-Attentäter erwartet

CHRISTCHURCH: Eineinhalb Jahre nach den blutigen Anschlägen auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch wird am Donnerstag das Urteil gegen den Attentäter erwartet. Zunächst wird noch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme verlesen, anschließend will der Richter Cameron Mander das Strafmaß für den 29-jährigen Rechtsextremisten verkünden. Dies könnte am Donnerstag geschehen, Mander kann sich aber theoretisch noch Bedenkzeit ausbitten.

Bund und Kohle-Länder geben Startschuss für Hilfe beim Strukturwandel

BERLIN: Die Bundesregierung und die vier Braunkohle-Länder geben am Donnerstag (15.00 Uhr) in Berlin den Startschuss für die Hilfen des Bundes beim Strukturwandel. Der Kohleausstieg bis spätestens 2038 ist beschlossen - in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen sollen deswegen neue, zukunftsfähige Jobs geschaffen und Regionen attraktiver gemacht werden. Dafür konstituiert sich ein Koordinierungsgremium von Bund und Ländern, zudem soll eine Bund-Länder-Vereinbarung zu den geplanten Investitionen unterzeichnet werden. Der Bund will bis zur 40 Milliarden Euro in die Braunkohle-Regionen stecken.

Erstmals wieder Corona-Treffen der Ministerpräsidenten mit Merkel

BERLIN: Erstmals seit Juni beraten am Donnerstag (11.00 Uhr) die Ministerpräsidenten der Länder wieder mit Kanzlerin Angela Merkel über die Lage in der Corona-Krise. Ein zentrales Thema der Videokonferenz dürfte die künftige Strategie bei Corona-Tests für Reisende sein. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigte seinen Vorschlag, für Rückkehrer nach der Sommerreisesaison keine kostenlosen Tests mehr anzubieten, die Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten wieder abzuschaffen und stattdessen stärker auf die Quarantäneregel zu setzen.

Lübcke-Mordprozess wird mit Zeugenvernehmung fortgesetzt

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess um den gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) die Vernehmung eines Polizeibeamten als Zeuge geplant. Bereits in der vergangenen Woche hatten vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt mehrere Beamte des Landeskriminalamts (LKA) ausgesagt.

Agrarminister beraten über bessere Tierhaltung

BERLIN: Die Agrarminister von Bund und Ländern beraten am Donnerstag (11.00 Uhr) in Berlin darüber, wie das Leben von Schweinen, Kühen und anderen Nutztieren verbessert werden kann. Bei der Sondersitzung zum Tierwohl geht es um Vorschläge, die ein sogenanntes Kompetenznetzwerk unter Leitung des früheren Bundesagrarministers Jochen Borchert (CDU) erarbeitet hat. Dazu gehört, Fleisch und andere tierische Produkte zu verteuern.

Prozess um Gleisattacke: Psychiatrisches Gutachten erwartet

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess um die tödliche Gleisattacke am Frankfurter Hauptbahnhof soll am Donnerstag ein Sachverständiger sein psychiatrisches Gutachten vorlegen. Möglicherweise halten danach die Staatsanwaltschaft, die Verteidigung und die Nebenkläger ihre Plädoyers.