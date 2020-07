Das bringt der Donnerstag

EU-Parlament berät über Milliardenpaket

BRÜSSEL: Das Europaparlament befasst sich an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) mit den Ergebnissen des EU-Gipfels zum Haushalt und zum Milliardenprogramm gegen die Corona-Krise. Die Sondersitzung wird mit Erklärungen von EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beginnen. Anschließend gibt es eine Debatte. Das Parlament will das beim EU-Gipfel vereinbarte Haushalts- und Konjunkturpaket im Umfang von 1,8 Billionen Euro nachbessern.

Krise im Luftverkehr: Beratungen auf Spitzenebene bei Scheuer

BERLIN: Angesichts der nach wie vor angespannten Lage im Luftverkehr infolge der Corona-Krise beraten am Donnerstag Vertreter von Politik und Wirtschaft. Eingeladen hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Deutschland hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. An den Beratungen nehmen demnach EU-Amtskollegen sowie Spitzenvertreter aus Industrie, Fluggesellschaften, Flughäfen und Flugsicherungen teil.

Urteil gegen ehemaligen Wachmann im KZ Stutthof erwartet

HAMBURG: Neun Monate nach Beginn des Prozesses gegen einen ehemaligen Wachmann im Konzentrationslager Stutthof will das Landgericht Hamburg am Donnerstag (11.00 Uhr) sein Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Jugendstrafe von drei Jahren beantragt. Sie wirft dem 93 Jahre alten Angeklagten vor, durch seinen Wachdienst als SS-Mann von August 1944 bis April 1945 Beihilfe zum Mord an 5230 Menschen geleistet zu haben. Die Verteidigung hat Freispruch gefordert.

Kramp-Karrenbauer stellt neuen Bundeswehr-Freiwilligendienst vor

BERLIN: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) stellt an diesem Donnerstag ihre Pläne für einen neuen Freiwilligendienst bei der Bundeswehr vor. Er soll den bereits bestehenden Freiwilligendienst ergänzen, der nach Aussetzung der Wehrpflicht im Juli 2011 gestartet wurde. Der neue Dienst, den Kramp-Karrenbauer unter das Motto «Dein Jahr für Deutschland» stellt, soll die Reserve für Krisenfälle wie die Corona-Pandemie stärken.

Skulptur soll sachliche Diskussion um NS-General Rommel anstoßen

HEIDENHEIM: Das umgestaltete Denkmal für Erwin Rommel in seiner Geburtsstadt Heidenheim in Baden-Württemberg soll am Donnerstag (17.00 Uhr) vorgestellt werden. Um eine sachliche Diskussion anzustoßen, wird der Statue des Generalfeldmarschalls der Wehrmacht die fragile Stahlstatur eines Minenopfers gegenübergestellt.

Drogenbeauftragte besucht Frankfurter Drogenhilfe-Einrichtung

FRANKFURT/MAIN: Die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig (CSU) besucht am Donnerstag (15.00 Uhr) eine Einrichtung der Integrativen Drogenhilfe (idH) in Frankfurt am Main. Bei dem Besuch soll es um Herausforderungen während der Corona-Krise und Ansätze gehen, wie die Situation verbessert werden kann. In dem ehemaligen Fabrikgebäude im Frankfurter Osten war bundesweit erstmals legaler Drogenkonsum möglich, heute beherbergt das «Eastside» zahlreiche Hilfsangebote für Abhängige.

Daimler unter Druck - Källenius legt Zahlen für zweites Quartal vor

STUTTGART: Rote Zahlen im zweiten Quartal setzen den Autobauer Daimler unter Druck und zwingen Vorstandschef Ola Källenius in der Corona-Krise auf einen nochmals verschärften Sparkurs. Im operativen Geschäft verbuchte der Konzern von April bis Juni ein Minus von rund 1,68 Milliarden Euro. Die komplette Bilanz für das zweite Quartal legt Källenius am Donnerstag vor.

BGH verkündet Urteil: Darf nur Ritter Sport quadratisch sein?

KARLSRUHE: «Quadratisch. Praktisch. Gut.» heißt der Slogan von Ritter Sport. Ob künftig auch andere Schokoladen quadratisch sein dürfen, entscheidet sich am Donnerstag (8.30 Uhr) mit einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH). Das Unternehmen in Waldenbuch bei Stuttgart hat sich die charakteristische Verpackungsform in den 1990er Jahren als Marke schützen lassen. Der Konkurrent Milka will seit einem Jahrzehnt die Löschung durchsetzen.

GfK stellt Studie zum Konsumklima für den Juli vor

NÜRNBERG: Mit einem besonderen Blick auf die Absenkung der Mehrwertsteuer in Deutschland stellt das Nürnberger Konsumforschungs-Unternehmen GfK am Donnerstag seine Konsumklima-Studie für den Monat Juli vor. Nach dem Corona-Schock im April hatte sich das Konsumklima in den vergangenen Monaten wieder leicht erholt.

Urteile im Prozess um mutmaßliche Gruppenvergewaltigung erwartet

FREIBURG: Im Prozess um die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg werden am Donnerstag (11.00 Uhr) die Urteile erwartet. Angeklagt sind elf Männer, die zur Tatzeit zwischen 18 und 30 Jahre alt waren. Die meisten Angeklagten sind Flüchtlinge. Ihnen wird vorgeworfen, die 18-Jährige Mitte Oktober 2018 nachts vor einer Disco in einem Gebüsch vergewaltigt oder ihr nicht geholfen zu haben. Insgesamt umfasste der Prozess vor dem Landgericht 43 Verhandlungstage.

Urteil im Prozess gegen Müllwagenfahrer erwartet

HILDESHEIM: Im Prozess gegen einen Müllwagenfahrer, der ein elfjähriges Mädchen überfahren hat, werden am Donnerstag (9.00 Uhr) die Plädoyers und möglicherweise auch das Urteil erwartet. Dem 36 Jahre alten Angeklagten wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Er soll im Januar 2019 in Lehrte bei Hannover die Schülerin übersehen haben, die bei grüner Fußgängerampel die Straße überquerte. Die Eltern treten in dem Prozess als Nebenkläger auf.

Plädoyers im Prozess um Stuttgarter Samuraischwert-Mord

STUTTGART: Im Prozess um eine tödliche Attacke mit einem Samuraischwert in Stuttgart sind nun Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Zug. Mit Spannung wird erwartet, ob sie den Angeklagten bei ihren Plädoyers am Donnerstag (9.15 Uhr) für schuldfähig halten. Der Jordanier soll seinen früheren Mitbewohner im Juli 2019 auf der Straße umgebracht haben. Während die Beweise für die Bluttat eindeutig scheinen, bleibt das Motiv nach sämtlichen Zeugenaussagen unklar. Am Montag will das Landgericht ein Urteil sprechen.