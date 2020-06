Das bringt der Donnerstag

Merkel berät mit Chinas Regierungschef Li über Corona

BERLIN/PEKING: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang über Konsequenzen aus der Corona-Krise. In der Videokonferenz soll es nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert auch um die bilateralen Beziehungen, wirtschaftspolitische und internationale Themen gehen. Dabei dürfte auch die Absage des geplanten EU-China-Gipfels Mitte September in Leipzig zur Sprache kommen.

Was bringt der Digitalisierungs-Schub durch Corona der Umwelt?

BERLIN: Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) stellt am Donnerstag (10.00 Uhr) in Berlin eine Zwischenbilanz zu den Auswirkungen der verstärkten Digitalisierung während der Corona-Krise auf die Umwelt vor. Es geht dabei etwa um Homeoffice und Konferenzen im Internet aber auch Online-Shopping und vermehrtes Streaming von Filmen und Serien.

Landtag befragt Justizministerin zu Fluchtversuch von Stephan B.

MAGDEBURG: Gut eine Woche nach dem Bekanntwerden eines Ausbruchsversuchs des Terrorverdächtigen von Halle muss Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) dem Landtag in Sachsen-Anhalt Rede und Antwort stehen. In einer nicht-öffentlichen Sitzung des Rechtsausschusses soll sie am Donnerstag (9.00 Uhr) über die aktuellen Erkenntnisse berichten, wie Ausschusschef Detlef Gürth (CDU) sagte.

Eurogruppe berät Folgen der Corona-Wirtschaftskrise

BRÜSSEL: Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise beschäftigen am Donnerstag (ab 15.30 Uhr) erneut die Eurogruppe. Die 19 Finanzminister der Währungszone prüfen zum einen die Auswirkungen auf die vor Jahren in der Schuldenkrise geretteten Staaten Zypern, Spanien und Griechenland, die wegen der Pandemie einen Rückschlag einstecken müssen. Zum anderen wollen die Eurostaaten gemeinsam mit den übrigen EU-Partnern die düsteren Wirtschaftsprognosen und die Pläne für die wirtschaftliche Erholung erörtern.

EuGH-Urteil zu kostenloser Arzneimittelabgabe in Apotheken erwartet

LUXEMBURG: Dürfen kostenlose Arzneimittelmuster an Apotheker abgegeben werden? Diese Frage will der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag (9.30 Uhr) klären. Vorausgegangen war eine Klage des Pharmaunternehmens Novartis gegen den Branchenrivalen Ratiopharm. (Rechtssache C-786/18)

EuGH-Urteil zu Fluggastrechten bei Verspätung wegen Randalierers

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof entscheidet am Donnerstag (9.30 Uhr) darüber, ob Fluggäste bei einer Verspätung wegen eines randalierenden Passagieres ein Anrecht auf Entschädigung haben. Sollten die Luxemburger Richter diesen Fall als «außergewöhnlichen Umstand» werten, müssten die Fluggäste nicht entschädigt werden. (Rechtssache C-74/19)

EuGH-Urteil zu mangelhaften Brustimplantaten aus Frankreich

LUXEMBURG: Zehn Jahre nach dem Skandal um fehlerhafte Brustimplantate aus Frankreich fällt der Europäische Gerichtshof am Donnerstag (09.30 Uhr) ein Grundsatzurteil zum Schadenersatz für betroffene Frauen. Es geht um eine Patientin aus Deutschland, die Geld von der Haftpflichtversicherung des französischen Herstellers verlangt. Die Versicherung lehnte ab, weil ihr Vertrag nur für Frankreich gelte. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat den EuGH gebeten, zu klären, ob das Vorgehen des Versicherers mit EU-Recht vereinbar ist.

DLRG beleuchtet Folgen der Corona-Pandemie für Badesaison

BAD NENNDORF: Einen Ausblick auf die Badesaison an Küsten und Seen will die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft am Donnerstag (11 Uhr) geben. Dabei sollen die Auswirkungen der Corona-Pandemie näher beleuchtet werden, wie DLRG-Sprecher Achim Wiese sagte. Zudem wird DLRG-Präsident Achim Haag von Einsätzen im vergangenen Jahr berichten.

Ministerpräsident will sich Bild von aktueller Lage auf Sylt machen

Westerland/Sylt (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will sich am Donnerstag auf Sylt ein Bild von der Lage auf der Nordseeinsel wenige Wochen vor den Sommerferien machen. Neben Gesprächen mit Bürgermeistern, Vertretern der Tourismusverbände und der Wirtschaft steht auch ein Rundgang durch Westerland (11.30 Uhr) und ein Besuch des Strandabschnitts «Buhne 16» in Kampen (12.45 Uhr) an.