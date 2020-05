Das bringt der Donnerstag

Bundestag beschließt weitere Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise

BERLIN: Der Bundestag soll am Donnerstag (9.00 Uhr) weitere Hilfsmaßnahmen beschließen, um Auswirkungen der Corona-Epidemie abzumildern. Ein Paket von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht unter anderem eine erneute Ausweitung von Corona-Tests vor, um vor allem Pflegekräfte und Pflegebedürftige besser zu schützen. Ein Paket von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht eine befristete Erhöhung des Kurzarbeitergelds bei einer längeren Bezugsdauer vor.

Die Folgen der Pandemie - Steuerschätzer veröffentlichen Prognose

BERLIN: Bund, Länder und Kommunen müssen wegen der Corona-Pandemie mit deutlich weniger Steuergeld auskommen. Wie schlimm es wird, sagen am Donnerstag (15.00 Uhr) die Steuerschätzer voraus. Erwartet wird, dass die Einnahmen des Staates zum ersten Mal seit der Finanzkrise 2009 wieder sinken - möglicherweise sogar noch drastischer als damals.

Neue Daten zur Lage am US-Arbeitsmarkt inmitten der Corona-Krise

WASHINGTON: Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht am Donnerstag (14.30 Uhr MESZ) wieder die wöchentliche Zahl neuer Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Seit Mitte März haben in den USA bereits mehr als 33 Millionen Menschen ihren Job verloren - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Experten rechnen wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in der größten Volkswirtschaft der Welt.

EuGH urteilt über ungarische Transitlager für Asylbewerber

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof urteilt an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) darüber, ob die dauerhafte Unterbringung von Asylbewerbern in dem ungarischen Container-Lager Röszke gegen EU-Recht verstößt. Dabei geht es um die Frage, ob die Bedingungen in dem Lager einer Inhaftierung gleichen (Rechtssachen C-924/19 PPU und C-925/19 PPU).

Prozess gegen Deutsch-Türken Altayli geht in Ankara weiter

ISTANBUL: Der Prozess gegen den wegen Terrorvorwürfen inhaftierten Deutsch-Türken Enver Altayli wird am Donnerstag in Ankara fortgesetzt. Altayli (75) werde wegen der Corona-Krise nicht persönlich vor Gericht erscheinen, sagte sein Anwalt Bora Toksoy der Deutschen Presse-Agentur. Altaylis Tochter Dilara Yilmaz sagte der dpa, ihr Vater habe sich nicht effektiv auf den Prozess vorbereiten können, weil die Besuchszeiten der Anwälte wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt seien. Sie selbst werde persönlich an der Verhandlung teilnehmen.

Vereidigung der israelischen Regierung geplant

JERUSALEM: Nach eineinhalb Jahren politischer Lähmung soll am Donnerstag in Israel die neue Regierung vereidigt werden. Israelische Medien berichteten allerdings am Mittwoch, die Zeremonie könnte aus technischen Gründen doch noch verschoben werden. Benjamin Netanjahu von der rechtskonservativen Likud-Partei und Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß haben eine Rotation im Amt des Ministerpräsidenten vereinbart.

Steinmeier schaut sich Corona-Reservekrankenhaus in Berlin an

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schaut sich am Donnerstag (11.00 Uhr) das neue Reservekrankenhaus für den Fall einer Verschärfung der Corona-Pandemie in Berlin an. Dieses war innerhalb eines Monats in einer leeren Halle des Berliner Messegeländes errichtet worden. Es bietet zunächst Platz für 500 Betten, 100 davon sind mit Beatmungsgeräten ausgestattet.

RWE legt Zahlen vor - weniger Strom produziert

ESSEN: Der Energiekonzern RWE legt am Donnerstag Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. Die deutschen Versorger sind trotz des zurückgegangenen Stromverbrauchs bislang weitgehend unbeschadet durch die Corona-Krise gekommen. Auch RWE-Chef Rolf Martin Schmitz hat bereits betont, die Pandemie habe sein Unternehmen bisher kaum getroffen.

Merck legt Zahlen vor - wie wirkt sich die Corona-Krise aus?

DARMSTADT: Der Chemie- und Pharmakonzern Merck hat sich bisher vorsichtig zu den Folgen der Corona-Krise für das eigene Geschäft geäußert. Man erwarte, dass die Pandemie im ersten Quartal ihren Höhepunkt erreiche und sich die Lage im zweiten Halbjahr normalisiere, hatte Chef Stefan Oschmann Anfang März gesagt und für diesen Fall ein leichtes Umsatzminus für 2020 in Aussicht gestellt. Wie die Geschäfte nun im ersten Quartal liefen, will Oschmann am Donnerstag (9.30 Uhr) in einer Telefonkonferenz erklären.

Bundesgerichtshof klärt: Darf nur Ritter Sport quadratisch sein?

KARLSRUHE: «Quadratisch. Praktisch. Gut.» heißt der Slogan von Ritter Sport. Dürfen trotzdem auch andere Schokoladen quadratisch sein? Darüber verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag (9.00 Uhr). Das Unternehmen in Waldenbuch bei Stuttgart hat sich die charakteristische quadratische Verpackung in den 1990er Jahren als Marke schützen lassen. Der Konkurrent Milka versucht seit einem Jahrzehnt, die Löschung durchzusetzen. (Az. I ZB 42/19 u.a.)

Schutzwohnungen bieten männlichen Gewaltopfern Zuflucht

NÜRNBERG: Drohungen, Schläge, sexuelle Übergriffe - in manchen Beziehungen ist Gewalt alltäglich. Oft sind Frauen die Opfer, aber nicht nur. Knapp 20 Prozent der Opfer sind nach einer Auswertung des Bundeskriminalamts Männer. Zuflucht vor ihren gewalttätigen Partnerinnen finden diese in Nürnberg in einer Wohnung, die Platz für drei Männer und ihre Kinder bietet.

BGH verhandelt über Zigarettenautomaten an Supermarktkassen

KARLSRUHE: Eine Nichtraucher-Initiative kämpft am Donnerstag (11.00 Uhr) vor dem Bundesgerichtshof (BGH) gegen Zigarettenautomaten in Supermärkten. Rechtlich geht es um die Schockbilder und Warnhinweise auf den Packungen. Sie dürfen nach der deutschen Verordnung «zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens, einschließlich des Anbietens zum Verkauf» nicht verdeckt werden. (Az. I ZR 176/19)

BGH prüft Gültigkeit von Architekten-Honoraren

KARLSRUHE: Was Architektenplanung kosten darf, kann man seit Jahrzehnten der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) entnehmen. Doch die deutsche Verordnung mit verbindlichen Mindest- und Höchstsätzen ist nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Juli vergangenen Jahres europarechtswidrig.

«Aloha» bei der Polizei? - Bundesgericht entscheidet über Tattoos

LEIPZIG: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt am Donnerstag (10.00 Uhr) über Tätowierungen von bayerischen Polizisten. Es geht um die Klage eines Beamten aus Mittelfranken, der gern den Schriftzug «Aloha» auf dem Unterarm tragen würde - als Erinnerung an traumhafte Flitterwochen auf Hawaii. Sein Dienstherr hat ihm das Tattoo nicht genehmigt, und auch seine Klage blieb bisher ohne Erfolg.

Profifußball erörtert letzte Details für Saison-Fortsetzung

FRANKFURT/MAIN: Bei einer Videoschalte wollen die Vertreter der 36 Profivereine an diesem Donnerstag auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga die letzten Details für die Saison-Fortsetzung in der 1. und 2. Bundesliga klären. Dabei wird es auch um Szenarien im Falle eines möglichen Saisonabbruchs wie die Auf- und Abstiegsregelung gehen.