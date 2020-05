Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.05.20 | Überblick

Bundestag wählt neuen Wehrbeauftragten und berät über Corona

BERLIN: Der Bundestag wird am Donnerstag (09.00 Uhr) einen neuen Wehrbeauftragten wählen. Die SPD-Fraktion, die das Vorschlagsrecht für diesen Posten hat, hat dafür die Innenpolitikerin Eva Högl nominiert. Sie soll Amtsinhaber Hans-Peter Bartels (SPD) ablösen. Die Personalie hatte für erheblichen Wirbel gesorgt, weil der über die Parteigrenzen geschätzte Bartels selbst Interesse hatte, das Amt weiterzuführen.

Neue Daten zur Lage am US-Arbeitsmarkt mitten in der Corona-Krise

WASHINGTON: Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht am Donnerstag (14.30 Uhr MESZ) wieder die wöchentliche Zahl neuer Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Seit Mitte März haben in den USA bereits rund 30 Millionen Menschen ihren Job verloren - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Experten rechnen wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in der größten Volkswirtschaft der Welt.

DFL entscheidet über Termin für Bundesliga-Wiederbeginn

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga will sich am Donnerstag auf einen Termin für den Wiederbeginn in der 1. und 2. Bundesliga festlegen. Bei einer Mitgliederversammlung mit den 36 Profivereinen soll per Videoschalte über die Folgen der Freigabe für den Neustart durch die Politik diskutiert werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer hatten am Mittwoch dem Profifußball eine Wiederaufnahme der Saison ab Mitte Mai erlaubt.

Polens Parlament entscheidet über Änderung des Wahlrechts

WARSCHAU: Kurz vor der Präsidentenwahl in Polen will das Parlament in Warschau am Donnerstag über eine umstrittene Änderung des Wahlrechts entscheiden. Der Entwurf der nationalkonservativen Regierungspartei PiS sieht vor, die für den 10. Mai geplante Präsidentenwahl wegen der Coronavirus-Epidemie ausschließlich per Brief abzuhalten. Da die Briefwahl in Polen bislang ungebräuchlich war, ist dafür eine Gesetzesänderung nötig.

Regierungsbildung in Israel: Frist für Parlament läuft ab

JERUSALEM: Eine entscheidende Frist für die Regierungsbildung nach der Parlamentswahl am 2. März in Israel läuft am Donnerstag ab. Bis Mitternacht (23.00 Uhr MESZ) hat das Parlament Zeit, einen Abgeordneten mit einer Mehrheit von mindestens 61 der 120 Mandate für die Regierungsbildung zu wählen. Sollte diese Frist verstreichen, löst sich das Parlament auf und Israel muss zum vierten Mal seit April 2019 wählen.

Digitalkonferenz re:publica probiert Online-Format aus

BERLIN: Die Digitalkonferenz re:publica in Berlin experimentiert in der Corona-Krise mit einem Online-Format. Das Szene-Treffen wird am Donnerstag auf Live-Kanälen im Internet stattfinden. Zu den prominenten Teilnehmern der Konferenz gehören der Internet-Pionier Vint Cerf, Außenminister Heiko Maas (SPD), Umweltministerium Svenja Schulze (SPD) sowie der Youtuber Rezo, der mit einem CDU-kritischen Video über sein Kernpublikum hinaus in Deutschland zu einem Meinungsmacher aufgestiegen ist.

Vollständige Quartalszahlen bei Continental - Corona belastet weiter

HANNOVER: Der Continental-Konzern stellt am Donnerstag (8.30 Uhr) sein vollständiges Zahlenwerk zum 1. Quartal vor und gibt dabei auch Auskunft über die aktuelle Corona-Lage. Wie viele Unternehmen der Branche ist der Autozulieferer und Reifenhersteller aus Hannover stark von den Folgen der Viruskrise wie geringeren Fahrzeugverkäufen oder Lieferketten-Problemen betroffen.

Prozess: Muss Heilpraktikerin Schmerzensgeld zahlen?

MÜNCHEN: Das Oberlandesgericht (OLG) München befasst sich am Donnerstag (13.00 Uhr) mit einer Schmerzensgeldklage gegen eine Heilpraktikerin. Kläger ist ein Fünfjähriger, dessen Mutter an Krebs starb. Sie soll auf eine schulmedizinische Behandlung verzichtet haben, weil die Heilpraktikerin ihr dazu geraten habe. Der Vater des Jungen fordert für das Kind 170.000 Euro. Die Heilpraktikerin gibt an, es sei die freie Entscheidung der Mutter gewesen, auf die schulmedizinische Behandlung zu verzichten.

Prozessbeginn nach Diebstahl einer 250 Jahre alten Geige

BERLIN: Nach dem Diebstahl einer rund 250 Jahre alten Geige aus einer Berliner Musikhochschule muss sich ein 41-Jähriger am Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten. Laut Anklage soll er im März 2019 mit einem Komplizen das Instrument entwendet haben. Der Wert der Violine, die 1769 von Nicolaus Gagliano in Neapel gefertigt wurde, betrage 275.000 Euro. Bis heute sei die Violine verschwunden.

Oberlandesgericht verhandelt Streit um «gesundes Wasser»

MÜNCHEN: Das Oberlandesgericht München verhandelt am Donnerstag (11.15 Uhr) einen Rechtsstreit um den Begriff «gesundes Wasser». Der Verband Deutscher Mineralbrunnen will einem kommunalen Trinkwasserversorger aus Niederbayern verbieten lassen, sein Wasser als «gesund» anzupreisen. Außerdem soll der Wasserzweckverband keine Mineralstoffwerte des eigenen Trinkwassers mit in Flaschen abgefülltem Mineralwasser vergleichen dürfen.

Autokultur-Reihe startet mit Show von Oliver Pocher

HANNOVER: Comedy auf großer Bühne trotz Coronavirus: Zum Auftakt der Autokultur-Reihe in Hannover treten an diesem Donnerstag (20.00 Uhr) TV-Komiker Oliver Pocher (42) und seine Frau Amira (27) auf. Die Show «Die Pochers hier» ist ausverkauft, 1000 Autos werden auf dem Schützenplatz erwartet, wie die Veranstalter mitteilten.