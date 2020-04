Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.04.20 | Überblick

Merkel und Ministerpräsidenten beraten über Corona-Beschränkungen

BERLIN: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) berät am Donnerstag (14.00 Uhr) erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Nachdem die Runde vor zwei Wochen die teilweise Öffnung von Geschäften beschlossen hatte, sind nun dem Vernehmen nach zunächst keine größeren weiteren Öffnungsschritte geplant.

EZB-Rat entscheidet über weiteres Vorgehen in der Corona-Krise

FRANKFURT/MAIN: Europas Währungshüter stemmen sich mit allen Mitteln gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und haben bereits ein milliardenschweres Notkaufprogramm für Anleihen aufgelegt. «Es werden alle Optionen zur Stützung der Wirtschaft geprüft», bekräftigte EZB-Präsidentin Christine Lagarde jüngst. Volkswirte von Banken gehen aber davon aus, dass die Notenbank bei der Ratssitzung am Donnerstag keine weiteren Schritte folgen lässt.

Neue Daten zur Lage am US-Arbeitsmarkt inmitten der Corona-Krise

WASHINGTON: Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht am Donnerstag (14.30 Uhr MESZ) wieder die wöchentliche Zahl neuer Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Seit Mitte März haben in den USA bereits mehr als 26 Millionen Menschen ihren Job verloren - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Experten rechnen wegen der anhaltenden Coronavirus-Krise mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in der größten Volkswirtschaft der Welt.

Bundesagentur legt Zahl von Kurzarbeitern in der Corona-Krise vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit wird am Donnerstag erstmals Zahlen vorlegen, die Aufschluss über die Zahl der Kurzarbeiter in der Corona-Krise geben. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte am Mittwoch gesagt, die Zahl könne ein bisher nicht gekanntes Ausmaß annehmen. Der bisherige Rekord von 1,44 Millionen Kurzarbeitern aus dem Mai 2009 dürfte bei weitem übertroffen werden.

Außenminister beraten über Ukraine-Konflikt

KIEW/MOSKAU: Die Außenminister der Ukraine und Russlands wollen am Donnerstag (ab 13.00 Uhr) unter deutsch-französischer Vermittlung über Fortschritte im Ukraine-Konflikt beraten. Dazu schalten sie sich zu einer Video-Konferenz zusammen.

EuGH-Gutachten zum Stickstoffausstoß von Dieselfahrzeugen

LUXEMBURG: Knapp fünf Jahre nach dem Abgasskandal erwartet der Europäische Gerichtshof für Donnerstag ein wichtiges Gutachten zu Schummelsoftware bei Diesel-Autos. Es geht um die Frage, wann eine nach EU-Recht verbotene Abschalteinrichtung vorliegt und in welchen Fällen eine Verwendung ausnahmsweise zulässig sein könnte. Ein Urteil des EuGH wird in einigen Wochen erwartet.

Verlängerte Anmeldefrist für VW-Diesel-Vergleich läuft ab

WOLFSBURG: Die Anmeldefrist für den VW-Diesel-Vergleich läuft am Donnerstag endgültig ab. Damit steht fest, wie viele Autobesitzer, die sich von Volkswagen in der Abgasaffäre getäuscht sehen, auf das außergerichtliche Angebot des Konzerns eingehen. Die Einigung war im Februar zwischen dem Wolfsburger Autohersteller und dem Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) ausgehandelt worden. Eigentlich war die Frist zur Teilnahme schon am 20. April abgelaufen. Sie wurde von VW jedoch wegen des «großen Interesses» um zehn Tage verlängert.

Chemiekonzern BASF legt Quartalszahlen vor

LUDWIGSHAFEN: Der Chemiekonzern BASF legt am Donnerstag (9.00 Uhr) in Ludwigshafen seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2020 vor. Dem Unternehmen macht schon länger eine schwächere Nachfrage vor allem aus der Autoindustrie zu schaffen. Jetzt kommen die Folgen der Coronavirus-Pandemie hinzu. Der seit knapp zwei Jahren amtierende Konzernchef Martin Brudermüller kündigte Ende Februar einen schärferen Sparkurs an.

Shell präsentiert Quartalszahlen in schwierigem Marktumfeld

LONDON: Der Rohstoffkonzern Shell legt am Donnerstag seine Zahlen für das erste Quartal vor. Der starke Verfall des Öl- und Gaspreises infolge der Coronavirus-Pandemie dürfte sich darin deutlich niederschlagen.

BGH verkündet zwei Urteile zu Journalisten und Urheberrechten

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entscheidet am Donnerstag (9.30 Uhr) in zwei Fällen, ob Medien mit ihren Veröffentlichungen Urheberrechte verletzt haben.

Nannen Preis wird verliehen - live für alle

HAMBURG: Erstmals wird der renommierte Nannen Preis für journalistische Arbeiten wegen der Corona-Pandemie ohne Publikum verliehen, dafür kann aber jeder online zusehen. Am Donnerstag (19.00 Uhr) wird es eine Online-Verleihung geben, wie das Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr ankündigte.

Endlos-Streit um kopierten Kraftwerk-Beat - BGH verkündet Urteil

KARLSRUHE: Im jahrzehntelangen Streit um die Rechte an einem Rhythmus von zwei Sekunden verkündet der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag (9.30 Uhr) eine wichtige Entscheidung. Der Komponist und Produzent Moses Pelham hatte die Sequenz - ohne zu fragen - aus einem Titel der Elektropop-Pioniere Kraftwerk kopiert und unter einen Song mit der Sängerin Sabrina Setlur gelegt. Kraftwerk-Mitbegründer Ralf Hütter sieht sich deshalb um seinen Beat bestohlen.