Von: Redaktion DER FARANG | 04.07.19

Juncker empfängt von der Leyen in Brüssel

BRÜSSEL/STRAßBURG (dpa) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker empfängt am Donnerstag (10.30 Uhr) in Brüssel seine mögliche Nachfolgerin Ursula von der Leyen.



Das bestätigte ein Sprecher Junckers am Mittwochabend. Gleichzeitig informiert EU-Ratspräsident Donald Tusk das Europaparlament in Straßburg über den jüngsten EU-Sondergipfel.

Minister tagen bei Westbalkan-Konferenz in Posen

POSEN (dpa) - Bei der Westbalkan-Konferenz in Posen (Poznan) sprechen am Donnerstag Außen-, Innen- und Wirtschaftsminister einiger EU-Länder und der Staaten des Westbalkans über eine engere Zusammenarbeit in der Region.



Themen seien unter anderem Kooperation in den Bereichen Digitalisierung, Energie, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie. Deutschland ist in Posen unter anderem mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier vertreten.

Papst Franziskus empfängt Putin zum dritten Mal im Vatikan

ROM (dpa) - Papst Franziskus empfängt am Donnerstag (13.15 Uhr) den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin zu einer Audienz im Vatikan. Es ist bereits das dritte Treffen zwischen Franziskus und dem Kreml-Chef.



2013 und 2015 gab es ebenfalls Audienzen für Putin. Neben dem Papst trifft Putin auch Italiens Regierungschef Giuseppe Conte (16.15 Uhr).

Bremer SPD macht Personalvorschlag - Linke stimmt über Koalition ab

BREMEN (dpa) - Auf dem Weg zu einer rot-grün-roten Regierung in Bremen sollen am Donnerstagabend wichtige Entscheidungen getroffen werden.



Dann berät der SPD-Landesvorstand (ab 17.00 Uhr), wer nach dem Rückzug von Bürgermeister Carsten Sieling künftig an der Spitze des Senats stehen soll. Im Gespräch ist der neue SPD-Fraktionschef Andreas Bovenschulte. Bei der Linken stimmt ein Landesparteitag (ab 18.00 Uhr) über den Vertragsentwurf für die Koalition ab, auf den sich die Unterhändler von SPD, Grünen und Linken verständigt haben. Am Samstag stellen SPD und Grüne den Vertrag jeweils auf Parteitagen zur Abstimmung.

Prozess um verdurstetes Jesiden-Mädchen geht weiter

MÜNCHEN (dpa) - Vor dem Oberlandesgericht (OLG) München geht am Donnerstag (9.30 Uhr) der Prozess um ein verdurstetes jesidisches Mädchen im Irak weiter.



Eine 28 Jahre alte Deutsche ist unter anderem wegen Mordes und Kriegsverbrechen angeklagt. Sie soll aus Lohne in Niedersachsen in den Irak gereist sein und sich dort der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben.

BGH verkündet Urteil zu Klageaktivitäten der Deutschen Umwelthilfe

KARLSRUHE (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am Donnerstag (9.00 Uhr) über eine Klage gegen die Deutsche Umwelthilfe (DUH).



Dabei geht es um die vielen Gerichtsprozesse, die die DUH als anerkannter Verbraucherschutzverband selbst anstrengt. Im Raum steht der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs. Der Geschäftsführer mehrerer Autohäuser im Raum Stuttgart wirft der Umwelthilfe vor, es bei diesen Klagen unzulässigerweise vorrangig auf finanziellen Gewinn abgesehen zu haben.

Scheuer will Plan gegen Krisen bei Niedrigwasser vorstellen

KÖLN (dpa) - Bei einer Schifffahrt auf dem Rhein will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am Donnerstag (15.00 Uhr) in Köln seinen Plan gegen Versorgungskrisen bei niedrigen Wasserständen vorstellen.



Auf der MS Mainz wird der CSU-Politiker im Beisein von Unternehmensvertretern und Journalisten acht ausgearbeitete Punkte präsentieren, mit denen Prognosen genauer und die Vorsorge effizienter werden sollen.

BGH prüft Markenrechtsstreit zwischen Amazon und Sportfirma Ortlieb

KARLSRUHE (dpa) - Der Bundesgerichtshof prüft an diesem Donnerstag (ab 9.00 Uhr) einen weiteren Markenrechtsstreit zwischen dem Internet-Versandhändler Amazon und dem Sportartikelhersteller Ortlieb.



Das Unternehmen aus dem fränkischen Heilsbronn produziert wasserdichte Fahrradtaschen, Rucksäcke und andere Freizeitausrüstung. Es möchte nicht, dass Amazon bei der Suchmaschine Google Anzeigen mit seinem Markennamen schaltet.

Turban statt Motorradhelm? - Bundesverwaltungsgericht entscheidet

LEIPZIG (dpa) - Darf ein Sikh wegen seiner Religion ohne Helm Motorrad fahren? Darüber verhandelt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Donnerstag (11.30 Uhr).



Geklagt hatte ein Turban tragender Sikh-Anhänger, der aus religiösen Gründen von der Helmpflicht befreit werden möchte. Die Stadt Konstanz hatte ihm 2013 eine Ausnahmeregelung verweigert. In den Vorinstanzen unterlag der Sikh.

TÜV Rheinland gibt Sicherheits-Tipps für E-Tretroller

KÖLN (dpa) - Seit einigen Wochen sind E-Tretroller in Deutschland erlaubt - doch bei der Benutzung der kleinen Flitzer bestehen oft noch Unsicherheiten.



Der TÜV Rheinland gibt am Donnerstag (11.30 Uhr) in Köln Tipps zum sicheren Umgang mit E-Scootern. Bei einer Pressekonferenz informieren Experten über die Fahreigenschaften und richtige Handhabung der Elektro-Stehroller. Außerdem wollen sie Ratschläge für den Kauf geben und erklären, wie der TÜV E-Scooter testet.

Hollands notorischstem Verbrecher droht lebenslange Haftstrafe

AMSTERDAM (dpa) - Ist Willem Holleeder nur ein kleiner Gauner oder ein eiskalter Killer?



Nach einem spektakulären Prozess gegen den berüchtigtesten Verbrecher der Niederlande wird an diesem Donnerstag das Amsterdamer Strafgericht das Urteil verkünden. Dem 61-Jährigen droht eine lebenslange Haftstrafe unter anderem für fünf Auftragsmorde.

«Pokémon Go»-Fest: Zehntausende Fans in Dortmund erwartet

DORTMUND (dpa) - Zu einem «Pokémon Go»-Fest in Dortmund werden ab Donnerstag (10.00 Uhr) Zehntausende Fans aus ganz Deutschland und Europa erwartet.



Vier Tage lang können die Spieler virtuell Jagd auf die kleinen Monster machen. Laut Veranstalter - dem US-amerikanischen Spieleentwickler Niantic - soll es das größte «Pokémon Go»-Event in Europa werden.

Theaterfestival Avignon startet mit Stars und politischer Brisanz

AVIGNON (dpa) - Das Theaterfestival in Avignon ist auch dieses Jahr wieder engagiert und gesellschaftspolitisch.



Eröffnet wird das rund dreiwöchige Festival am Donnerstagabend (4. Juli) mit «Architecture» des französischen Regisseurs und Choreografen Pascal Rambert im Ehrenhof des berühmten Papstpalastes. Das Stück handelt von einer Künstlerfamilie zur Zeit des aufkommenden Nationalsozialismus und vereint Stars wie Emmanuelle Béart und Denis Podalydès.

Tennis-Quintett um Kerber spielt in Wimbledon um Drittrunden-Einzug

LONDON (dpa) - Angeführt von Angelique Kerber spielt ein deutsches Tennis-Quintett am Donnerstag in Wimbledon um den Einzug in die dritte Runde.



Die Titelverteidigerin trifft im dritten Spiel nach 12.00 Uhr auf die US-Amerikanerin Lauren Davis. Die 31-jährige Kielerin ist ebenso klare Favoritin in ihrer Zweitrundenpartie wie Julia Görges. Die Vorjahres-Halbfinalistin tritt gegen Warwara Flink aus Russland an und bekommt es zum zweiten Mal mit einer Qualifikantin zu tun.