Von: Redaktion DER FARANG | 27.02.20

Karlsruhe entscheidet über Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen

KARLSRUHE (dpa) - Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am Donnerstag (9.30 Uhr) seine Entscheidung über Kopftuchverbote für Rechtsreferendarinnen. Geklagt hat eine in Frankfurt geborene Deutsch-Marokkanerin. Sie hatte im Januar 2017 in Hessen ihren juristischen Vorbereitungsdienst angetreten (Az. 2 BvR 1333/17). In Hessen können Referendarinnen ihre Ausbildung zwar grundsätzlich mit Kopftuch machen. Sie dürfen damit aber keine Tätigkeiten ausüben, bei denen sie als Repräsentantinnen der Justiz oder des Staates wahrgenommen werden können.

Vorstand der NRW-CDU berät mit Laschet und Spahn

DÜSSELDORF/BERLIN (dpa) - Erstmals seit der Bewerbung des nordrhein-westfälischen CDU-Chefs Armin Laschet für den Bundesvorsitz kommt der Landesverband am Donnerstag (19 Uhr) zu einer Vorstandssitzung zusammen. Offiziell steht in Düsseldorf lediglich die Vorbereitung des Landesparteitags am 9. Mai auf der Tagesordnung. Es wird aber erwartet, dass auch die Kandidatenlage mit drei Bewerbern aus NRW eine Rolle spielen wird.

London stellt Verhandlungsmandat für Beziehung mit EU nach Brexit vor

LONDON (dpa) - Die britische Regierung will am Donnerstag ihr Verhandlungsmandat für die Gespräche über die künftige Beziehung zur Europäischen Union vorstellen. Die EU veröffentlichte ihr Mandat bereits am Dienstag. Beide Seiten haben nur bis Ende des Jahres Zeit, um sich auf ein Freihandelsabkommen und die Kooperation in weiteren Bereichen zu einigen, bevor die Brexit-Übergangsphase ausläuft. Ansonsten drohen vor allem der Wirtschaft schwere Konsequenzen.

Steinmeier reist zu Arbeitsbesuch in den Sudan

KHARTUM (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Donnerstag zu einem gut eintägigen Arbeitsbesuch in den Sudan. Nach seinem Staatsbesuch in Kenia wird er von Nairobi aus nach Khartum fliegen. Der Sudan befindet sich seit dem Militärputsch gegen Langzeit-Machthaber Omar al-Baschir im vergangenen Jahr in einem schwierigen Übergangsprozess zur Demokratie. Mit seinem Besuch will Steinmeier diesen und die dahinter stehenden Kräfte demonstrativ unterstützen.

Maas bei Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu Syrien

NEW YORK (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nimmt am Donnerstag in New York an Beratungen des UN-Sicherheitsrats über den Syrien-Konflikt teil. Dabei dürfte es vor allem um die katastrophale humanitäre Lage in Idlib gehen, dem letzten großen Rebellengebiet in Syrien. Nach UN-Angaben flohen seit Anfang Dezember fast 950.000 Syrer vor den heranrückenden Regierungstruppen und der Gewalt - auch in Richtung türkische Grenze. Das hatte in der Türkei, die bereits Millionen syrische Flüchtlinge beherbergt, Sorgen ausgelöst. Die Türkei, Russland, Deutschland und Frankreich planen ein baldiges Gipfeltreffen zum Syrien-Konflikt.

Thyssenkrupp-Aufsichtsrat entscheidet über Verkauf der Aufzugssparte

ESSEN (dpa) - Bei Thyssenkrupp soll am Donnerstag eine für die Zukunft des Unternehmens wichtige Entscheidung fallen. Der Aufsichtsrat des angeschlagenen Stahl- und Industriekonzerns will am Nachmittag über den Verkauf der milliardenschweren Aufzugssparte beraten. Thyssenkrupp braucht dringend Geld, um Schulden zu tilgen und den geplanten Konzernumbau zu finanzieren.

Glyphosat-Streit überschattet Präsentation der Bayer-Jahresbilanz

LEVERKUSEN (dpa) - Die milliardenschwere Klagewelle wegen des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat in den USA überschattet die Vorlage der Jahreszahlen des Pharma- und Pflanzenschutzkonzerns Bayer am Donnerstag (07.30 Uhr) in Leverkusen. Während das Hauptaugenmerk bei Bilanzpräsentationen üblicherweise Umsatz und Ergebnis gilt, wird bei Bayer in diesem Jahr mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden, wie sich die Zahl der Klagen im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2019 weiterentwickelt hat.

DZ-Bank-Doppelspitze bilanziert erstes gemeinsames Jahr

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Unter neuer Führung dürfte die DZ Bank im vergangenen Jahr ihren Gewinn gesteigert haben. Co-Chef Cornelius Riese hatte Anfang November ein Vorsteuerergebnis «jenseits von zwei Milliarden Euro» in Aussicht gestellt. Am Donnerstag (10.00 Uhr) ziehen Riese und Co-Chef Uwe Fröhlich in Frankfurt ihre erste gemeinsame Bilanz. Das Duo führt das genossenschaftliche Spitzeninstitut seit Januar 2019.

Zalando legt nach Weihnachtsgeschäft Jahresbilanz vor

BERLIN (dpa) - Mit dem Ende der wichtigsten Verkaufsmonate des Jahres präsentiert der Modehändler Zalando am Donnerstag (9.00 Uhr) seine Bilanz für 2019. Die Online-Plattform hatte mit Blick auf das Wachstum bereits in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres deutlich zugelegt. Der Umsatz war zwischen Januar und September um mehr als 20 Prozent auf rund 4,5 Milliarden Euro gestiegen. Allein im dritten Quartal waren 34,7 Millionen Bestellungen eingegangen und damit rund 25 Prozent mehr als noch im selben Zeitraum des Vorjahres.

Statistisches Bundesamt legt Zahlen zu Verkehrsunfällen vor

WIESBADEN (dpa) - Weniger Tote und weniger Verletzte auf Deutschlands Straßen: Ob sich der Trend der vergangenen Jahrzehnte auch 2019 bestätigt hat, werden die Zahlen zeigen, die das Statistische Bundesamt am Donnerstag (08.00 Uhr) bekannt gibt. Im Dezember veröffentlichte vorläufige Zahlen deuteten sogar auf einen möglichen historischen Tiefstand bei der Zahl der Verkehrstoten hin, von etwa 3090 gingen die Statistiker aus. Die Zahl der erfassten Unfälle stieg demnach leicht auf mehr als 2,6 Millionen.

BGH entscheidet über Schadenersatz nach Silikonskandal

KARLSRUHE (dpa) - Im Streit um Schadenersatz im Skandal um minderwertige Brustimplantate aus Industrie-Silikon verkündet der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag (11.00 Uhr) sein Urteil. Der Revisionsprozess zwischen der AOK Bayern und dem TÜV Rheinland umfasst die Fälle von 26 Frauen, für die die AOK Operationskosten erstattet hatte. Die Frauen hatten reißanfällige Brustimplantate des französischen Herstellers Poly Implant Prothèse (PIP) austauschen lassen.

«Fack ju Göhte»: Europäischer Gerichtshof entscheidet im Markenstreit

LUXEMBURG (dpa) - Der Europäische Gerichtshof entscheidet am Donnerstag (9.30 Uhr) darüber, ob der Titel der Filmreihe «Fack ju Göhte» in der Europäischen Union als Marke eingetragen werden darf. Dabei wird es auch um die Frage gehen, ob der englische Ausdruck «fuck you» («fick dich») vulgär ist und somit das angemeldete Markenzeichen gegen die guten Sitten verstößt (Rechtssache C-240/18P).

Bundesverband Musikindustrie stellt Branchenzahlen 2019 vor

BERLIN (dpa) - Der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) stellt am Donnerstag (10.00 Uhr) seine Umsatz- und Nutzungszahlen für 2019 vor. Nach den im vergangenen Juli präsentierten Halbjahreszahlen erhofft sich die Branche eine Fortsetzung des positiven Trends. Der BVMI - Interessenvertreter von rund 200 Produzenten und Unternehmen, die gut 80 Prozent des Markts repräsentieren - hatte zuletzt mitgeteilt, dass die Musikindustrie ihre fast 20-jährige Krise hinter sich lasse.

Berlinale geht weiter - Ehrenbär für Helen Mirren

BERLIN (dpa) - Mit einem Auftritt von Oscar-Preisträgerin Helen Mirren («The Queen») gehen am Donnerstag die Internationalen Filmfestspiele in Berlin weiter. Die Schauspielerin soll nachmittags (16.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz sprechen, abends wird sie mit dem Ehrenbären der Berlinale für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Im Wettbewerb läuft der Film «Rizi» («Days») des Regisseurs Tsai Ming-Liang, der von zwei Männern in Bangkok handelt.

Schöneberger stellt deutschen ESC-Beitrag in Hamburg vor

HAMBURG (dpa) - Der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest am 16. Mai soll am Donnerstag (21.30 Uhr) in der Sendung «Unser Lied für Rotterdam» auf dem Sender One vorgestellt werden. Barbara Schöneberger wird die 45-minütige Sendung moderieren. Sie soll erst wenige Stunden zuvor in einem Hamburger Clubkino, der Astor Filmlounge in der Hafen-City, aufgezeichnet werden. Der deutsche Beitrag für den Musikwettbewerb war diesmal ohne die Beteiligung der Fernsehzuschauer von zwei Jurys ausgewählt worden.

Europa League: Bundesliga-Trio will ins Achtelfinale

BERLIN (dpa) - Der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen kämpfen am Donnerstag in Schweden, Österreich und Portugal um den Einzug ins Achtelfinale der Europa League. Nach den Hinspiel-Siegen in der Zwischenrunde darf sich das Trio berechtigte Hoffnungen auf das Weiterkommen machen.

Bahn-WM in Berlin: Ex-Weltmeister Levy hofft auf Medaille im Keirin

BERLIN (dpa) - Mit vier Entscheidungen werden am Donnerstag die Bahnrad-Weltmeisterschaften in Berlin fortgesetzt. Aus deutscher Sicht steht das Keirin-Finale im Mittelpunkt. Dabei hofft Ex-Weltmeister Maximilian Levy auf eine Medaille in seiner Spezialdisziplin. Außerdem werden die Weltmeister in der 4.000-Meter-Mannschaftsverfolgung der Männer und Frauen ermittelt. Dazu steht das 15-Kilometer-Rennen der Männer im Scratch auf dem Plan.