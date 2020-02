Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.20

Nach Thüringer Wahl-Eklat: Beratungen von Parteien und Fraktionen

ERFURT/BERLIN (dpa) - Nach der umstrittenen Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten beraten die Fraktionen im Thüringer Landtag am Donnerstag über ihr weiteres Vorgehen. Auch in der Bundespolitik und anderen Bundesländern sorgt das Vorgehen von CDU und FDP in Thüringen weiter für heftige Diskussionen. Bei der Wahl hatte sich Kemmerich überraschend mit Stimmen von FDP, CDU und AfD durchgesetzt. In Teilen der FDP wird nun der Ruf nach seinem Rückzug laut, die CDU-Bundesspitze dringt auf eine Neuwahl.

Merkel in Südafrika - Krisen und Wirtschaft im Mittelpunkt

PRETORIA (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel wird am Donnerstag (08.00 Uhr) vom südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa zu einem Besuch in Pretoria empfangen. Beim Meinungsaustausch dürften die Krisen in Libyen und der Sahelzone eine wichtige Rolle spielen. Ramaphosa übernimmt direkt nach Merkels Besuch beim Gipfel der Afrikanischen Union (AU) in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba den AU-Vorsitz vom ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. Südafrika ist wie Deutschland G20-Mitglied und zeitgleich mit der Bundesrepublik derzeit nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat.

Datenschutz-Klage gegen Facebook vor dem Bundesgerichtshof

KARLSRUHE (dpa) - Eine Datenschutz-Klage der Verbraucherzentralen gegen Facebook beschäftigt am Donnerstag (10.00 Uhr) den Bundesgerichtshof. Es geht um Spiele anderer Anbieter im «App-Zentrum» des Netzwerks. Zumindest in der Version von 2012 stimmten Nutzer mit ihrem Klick auf «Sofort spielen» automatisch der Übermittlung ihrer Daten an den Spielebetreiber zu. Sie berechtigten die Anwendungen auch, im eigenen Namen zu posten. (Az. I ZR 186/17)

Direktbank ING weiter auf Rekordkurs? Institut legt Bilanz vor

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Mehr Kunden, mehr Gewinn - in den vergangenen Jahren eilte die Direktbank ING von Rekord zu Rekord. Allerdings wuchs die Kundenzahl zuletzt nicht mehr so stark, Vorstandschef Nick Jue warnte im Sommer: Die angepeilte Marke von zehn Millionen Privatkunden werde 2019 wohl nicht ganz erreicht. Am Donnerstag (13.00 Uhr) legt das in Deutschland und Österreich aktive Institut die Bilanz für das vergangene Jahr vor.

Lichtkonzern Osram legt erste Zahlen nach Übernahme vor

MÜNCHEN (dpa) - Erstmals nach der Übernahme durch den österreichischen Sensorspezialisten AMS legt der Münchner Lichtkonzern Osram am Donnerstag Zahlen vor. Am Morgen wird das Unternehmen vor Börsenöffnung über das erste Quartal seines Geschäftsjahres berichten.

Astronaut Parmitano fliegt zur Erde zurück - ruppige Landung?

HOUSTON/MOSKAU (dpa) - Nach Monaten auf der Internationalen Raumstation ISS kehren der italienische Astronaut Luca Parmitano und zwei weitere Raumfahrer am Donnerstag zur Erde zurück. Die Sojus-Kapsel soll nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa um 10.12 Uhr MEZ in der kasachischen Steppe landen. Russische Experten warnten die Crew vor möglichen starken Windböen. Es könne sein, dass die Kapsel bei der Landung «gedreht und geschleudert» werde, meldete die russische Agentur Ria Nowosti.

Nobelpreisträgerin Jelinek bringt Ibiza-Affäre auf die Theaterbühne

WIEN (dpa) - Das Ibiza-Video kommt auf die Theaterbühne: In Wien wird am Donnerstag (19.00 Uhr) das Stück «Schwarzwasser» nach einem Text der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek uraufgeführt. In Hauptrollen sind Caroline Peters (48, «Mord mit Aussicht») und Martin Wuttke (57, «Tatort» Leipzig) zu sehen. Die Namen der Hauptakteure des eigentlichen Ibiza-Videos sollen dabei keine Rolle spielen, vielmehr thematisiere das Stück unter anderem die schnelle Ausbreitung rechtspopulistischer Positionen, teilte das Burgtheater vorab mit.