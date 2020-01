Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.20

Großbritannien vor Brexit: 27 bleibende Staaten müssen zustimmen

BRÜSSEL/LONDON (dpa) - Einen Tag vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sollen am Donnerstag die verbleibenden EU-Staaten dem Brexit-Vertrag noch einmal zustimmen. Die 27 Mitgliedsländer sollen das Austrittsabkommen damit endgültig billigen und somit die Ratifizierung abschließen. Das Prozedere gilt als Formsache. Damit kann Großbritannien die EU dann am späten Freitagabend (24.00 Uhr, MEZ) nach mehr als 47 Jahren Mitgliedschaft geordnet verlassen.

Fraktionsspitzen von Union und SPD beraten über wichtige Projekte

BERLIN (dpa) - Die Fraktionsspitzen der Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD beraten am Donnerstag (19.00 Uhr) über wichtige Projekte für die kommenden Monate bis zur Sommerpause. Unter anderem soll es um die Beschleunigung von Planungsverfahren gehen - häufig fließen staatliche Mittel zu langsam in konkrete Projekte ab. Zudem wollen die Mitglieder der geschäftsführenden Fraktionsvorstände von Union und SPD über die Themen Wirtschaftswachstum und den Wandel der Arbeit sprechen.

Generalsekretäre der Parteien beraten über Angriffe auf Politiker

BERLIN (dpa) - Die Generalsekretäre von SPD, CDU, CSU, Grünen, Linken und FDP beraten an diesem Donnerstag (15.00 Uhr) im Bundestag über Maßnahmen gegen die zunehmenden Angriffe auf Politiker. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte dazu Vertreter aller Bundestagsparteien mit Ausnahme der AfD eingeladen. Unter anderem soll diskutiert werden, wie sich ehrenamtliche Politiker besser schützen können und wie man politisch und gesellschaftlich gegen Verrohung und offenen Hass vorgehen kann.

Synodaler Weg - erste Plenarversammlung zu katholischem Reformprozess

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Mit einem Eröffnungsgottesdienst im Frankfurter Dom beginnt am Donnerstag (17.00 Uhr) die erste Plenarversammlung des Synodalen Wegs, eines Reformprozesses der katholischen Kirche in Deutschland. Unter der Leitung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und des Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, geht es bis Samstag unter anderem um Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche oder um das Thema Macht in der Kirche. Auch ein Bericht zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs wird laut Tagesordnung in den kommenden Tagen vorgestellt.

Bundesagentur legt erste Arbeitsmarktstatistik 2020 vor

NÜRNBERG (dpa) - Unter den Vorzeichen einer sich langsam erholenden Industrie-Konjunktur stellt die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag ihre erste Arbeitsmarktstatistik des neuen Jahres vor. Für den Januar wird im Vergleich zum Vormonat mit einem deutlichen Anstieg der Zahl der Arbeitslosen gerechnet. Im Dezember, als viele Saisonarbeitskräfte etwa im Weihnachtsgeschäft arbeiteten, waren bei den Arbeitsagenturen deutschlandweit 2,227 Millionen Menschen ohne Job gemeldet.

Fast 2000 Experten beim Verkehrsgerichtstag in Goslar

GOSLAR (dpa) - Der 58. Deutsche Verkehrsgerichtstag (VGT) in Goslar wird am Donnerstag in der historischen Kaiserpfalz vom neuen Präsidenten Ansgar Staudinger offiziell eröffnet. Der Bielefelder Rechtsprofessor ist Nachfolger des langjährigen Chefs des Verkehrsgerichtstags, des früheren Generalbundesanwalts Kay Nehm. Auch in diesem Jahr sind in Goslar wieder knapp 2000 Verkehrsexperten zusammengekommen, um über aktuelle Themen des Verkehrs und des Verkehrsrechts zu diskutieren.

Maut-Untersuchungsausschuss hört Vertreter des Bundesrechnungshofs

BERLIN (dpa) - Der Untersuchungsausschuss des Bundestags zur gescheiterten Pkw-Maut setzt am Donnerstag (13.00 Uhr) seine Arbeit fort. Als Zeugen sind Vertreter des Bundesrechnungshofs sowie ein Spitzenbeamter des Verkehrsministeriums geladen. Der Bundesrechnungshof hatte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) schwerwiegende Mängel vorgeworfen. Das Ministerium habe bei den Maut-Verträgen «Vergaberecht verletzt» und «gegen Haushaltsrecht verstoßen», hatten die Finanzkontrolleure in einem Bericht an den Bundestag geschrieben.

Macron und Karliczek eröffnen Pilotanlage für Batteriezellen

NERSAC (dpa) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) werden am Donnerstag (10.30 Uhr) zur Eröffnung einer Pilotfertigung von Batteriezellen in Südwestfrankreich erwartet. Damit nimmt das milliardenschwere Projekt einer europäischen Batteriezellfertigung konkrete Formen an. In Nersac bei Angoulême sollen nach Angaben des französischen Wirtschafts- und Finanzministers Bruno Le Maire rund 200 Arbeitsplätze entstehen.

BGH verhandelt über Einwilligung in Cookies

KARLSRUHE (dpa) - Der Fall scheint klar: Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) müssen Nutzer dem Setzen von Cookies aktiv zustimmen. Eine Voreinstellung durch den Anbieter von Internetangeboten ist demnach nicht zulässig. Der Bundesgerichtshof hatte im Verfahren um den Online-Glücksspielanbieter Planet49 vorab Fragen zur Klärung an die Richter in Luxemburg gerichtet. Am Donnerstag (11.00 Uhr) wird der Fall in Karlsruhe verhandelt.

BGH klärt: Darf sich ein Maklervertrag automatisch verlängern?

KARLSRUHE (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft am Donnerstag (9.00 Uhr), wie lange ein Immobilienmakler einen Kunden an sich binden darf. Eine Frau wollte ihre Eigentumswohnung über die örtliche Sparkasse verkaufen. Der Auftrag war auf sechs Monate befristet. Eine Klausel sah aber vor, dass sich der Vertrag immer wieder um drei Monate verlängert, wenn er nicht rechtzeitig gekündigt wird.

Deutsche Bank bilanziert 2019 - Erneuter Milliardenverlust

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Deutsche Bank legt Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor. Auch 2019 war für Deutschlands größtes Geldhaus ein Jahr mit roten Zahlen - das fünfte in Folge. Wie groß der Milliardenverlust am Ende ausgefallen ist, wird der Dax-Konzern an diesem Donnerstag (7.00 Uhr) mitteilen. Analysten rechnen im Schnitt mit einem Minus von rund fünf Milliarden Euro unter dem Strich.

Samsung legt Zahlen für Schlussquartal 2019 vor

SEOUL (dpa) - Der südkoreanische Technologieriese Samsung legt am Donnerstag seine Zahlen für das vierte Quartal 2019 vor. Zwar wird erwartet, dass der Marktführer bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern wieder einen Milliardengewinn eingefahren hat. Doch in seinem Ergebnisausblick vor drei Wochen hatte Samsung Electronics erneut auf einen deutlichen Rückgang des operativen Gewinns wegen der fallenden Chip-Preise und des Überangebots im vergangenen Jahr verwiesen.

Krankenschwester unter Verdacht: Säuglingen Morphium verabreicht?

ULM (dpa) - Eine Krankenschwester in Ulm wird verdächtigt, Frühgeborenen ohne jede medizinische Notwendigkeit Morphium verabreicht zu haben. Gegen die Frau wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in fünf Fällen beantragt - über Einzelheiten wollen die Staatsanwaltschaft und das betroffene Klinikum am Donnerstag bei separaten Pressekonferenzen informieren (11.00 Uhr und 15.00 Uhr). Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch eine Strafanzeige des Universitätsklinikums Ulm, wie dessen Leitung zuvor mitgeteilt hatte.

Berliner Pandanachwuchs vor dem ersten Auftritt vor Besuchern

BERLIN (dpa) - Besucher des Berliner Zoos können von Donnerstag an erstmals den bundesweit einzigartigen Pandanachwuchs sehen. Für die rund fünf Monate alten Bärenbrüder Meng Xiang und Meng Yuan (von den Pflegern Pit und Paule genannt) steht am Mittwoch (9.30 Uhr) ein Probelauf nur vor den Kameras von Journalisten an. An den Glasscheiben dürfte es voll werden: Wie der Zoo ankündigte, halten sich Muttertier Meng Meng und ihre Jungen zunächst nur auf der Innenanlage auf.

Rechtsstreit um den Pumuckl

MÜNCHEN (dpa) - Am Landgericht München I streiten sich der Bayerische Rundfunk und eine Drehbuchautorin um den Pumuckl - genauer gesagt um eine Folge der Serie «Pumuckls Abenteuer» mit dem Titel «Pumuckls neues Heim» aus dem Jahr 1999. Die Episode wurde im April 2019 zweimal ausgestrahlt. Deswegen hat die Drehbuchautorin gegen den Bayerischen Rundfunk (BR) geklagt. Sie geht davon aus, dass der Sender kein Ausstrahlungsrecht mehr hatte.

Ex-Bundesligisten HSV und Nürnberg beschließen ersten Spieltag 2020

HAMBURG (dpa) - Der Hamburger SV und der 1. FC Nürnberg starten am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) als letzte Teams in die restliche Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga. Im Duell der einstigen Bundesligisten im Hamburger Volksparkstadion will HSV-Trainer Dieter Hecking auf dem Weg zurück in die Eliteliga einen Sieg und fordert deshalb mehr Engagement als vor der Winterpause. Von den vergangenen 28 Pflichtspiel-Duellen beider Mannschaften gewann der HSV 18, Nürnberg nur drei.

Djokovic und Federer spielen um Endspiel-Einzug bei Australian Open

MELBOURNE (dpa) - Bei den Australian Open der Tennisprofis werden am Donnerstag Finalisten ermittelt. Im ersten Halbfinale der Herren (09.30 Uhr MEZ/Eurosport) kommt es zum 50. Duell zwischen Roger Federer und Novak Djokovic. Es ist das erste Grand-Slam-Wiedersehen der beiden seit dem Wimbledon-Endspiel, das der Serbe Djokovic im fünften Satz gegen den Schweizer für sich entschied. Bei den Damen will die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty mit einem Sieg über die Amerikanerin Sofia Kenin ins Endspiel einziehen.