Von: Redaktion DER FARANG | 23.01.20

Staatsgäste aus fast 50 Ländern bei Holocaust-Gedenken in Israel

JERUSALEM (dpa) - Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern erinnern am Donnerstag in Israel an die Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren. Nach Angaben des israelischen Außenministeriums handelt es sich um das größte Staatsereignis seit der Gründung Israels 1948. Beim Holocaust-Forum wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als erstes deutsches Staatsoberhaupt überhaupt in Yad Vashem eine Rede halten.

Merkel hält Rede bei Tagung des Weltwirtschaftsforums in Davos

DAVOS (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hält am Donnerstag (14.15 Uhr) eine Rede bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos. Erwartet wird, dass dabei vor allem die Klimapolitik eine Rolle spielen wird. Klima und Umweltschutz sind die zentralen Themen des Treffens in den Schweizer Alpen. Zudem werden Reden weiterer europäischer Spitzenpolitiker erwartet - so sind Auftritte des griechischen Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis sowie des italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte geplant.

Plädoyers im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump werden fortgesetzt

WASHINGTON (dpa) - Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump setzen die Anklagevertreter des Repräsentantenhauses am Donnerstag ihre Plädoyers fort. Verteilt über drei Tage haben sie bis zu 24 Stunden Zeit für den Versuch, die Senatoren von den beiden Anklagepunkten gegen Trump zu überzeugen. Die Plädoyers hatten am Mittwoch begonnen. Die Demokraten werfen dem republikanischen Präsidenten Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Repräsentantenhauses vor. Geleitet wird das Anklageteam, das aus sieben demokratischen Abgeordneten besteht, vom Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses, Adam Schiff. Von Samstag an ist dann Trumps Verteidigerteam ebenfalls bis zu 24 Stunden lang am Zug.

Maas will in Algerien Ergebnisse der Libyen-Konferenz vorstellen

ALGIER (dpa) - Außenminister Heiko Maas reist am Donnerstag nach Algerien. Geplant ist, dass er sich in der Hauptstadt Algier mit den Außenministern der Nachbarländer Libyens trifft, um über die Ergebnisse der Libyen-Konferenz zu informieren. An Libyen grenzen Tunesien, Algerien, Niger, Tschad, Sudan und Ägypten. Bei der Konferenz in Berlin hatten sich am Sonntag 16 Staaten und Organisationen auf erste Schritte für eine Befriedung des Bürgkriegslandes verständigt.

Russische Abgeordnete diskutieren Entwurf für Verfassungsänderungen

MOSKAU (dpa) - Das russische Unterhaus des Parlaments wird am Donnerstag in einer ersten Lesung über die von Kremlchef Wladimir Putin eingebrachten Verfassungsänderungen beraten. Die Sitzung der Duma soll um 8.00 Uhr MEZ beginnen, teilte Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin mit. In dem Entwurf sind Dutzende Veränderungen enthalten, beispielsweise soll ein Präsident nur noch maximal zwei Amtszeiten absolvieren dürfen. Erstmals in der Verfassung verankert werden soll zudem die Rolle des Staatsrates als weiteres Machtzentrum neben dem Präsidenten. Es handelt sich um die einschneidendsten Änderungen der russischen Verfassung.

Völkermordklage gegen Myanmar: UN-Gericht trifft Vorentscheidung

DEN HAAG (dpa) - Im Völkermord-Prozess gegen Myanmar fällt der Internationale Gerichtshof in Den Haag am Donnerstag eine wichtige Vorentscheidung. Gambia hatte Myanmar wegen der Gewalttaten der Militärs gegen die muslimische Rohingya-Minderheit vor dem höchsten UN-Gericht verklagt und sich dabei auf die Völkermord-Konvention berufen. Das Gericht solle Myanmar Sofortmaßnahmen auferlegen, um die noch im Land lebenden rund 600 000 Rohingya zu schützen. Das Urteil zu den Sofortmaßnahmen ist noch keine endgültige Entscheidung, wird aber als wichtiges Signal bewertet.

Polens Parlament entscheidet über Gesetz zur Richter-Disziplinierung

WARSCHAU (dpa) - Das polnische Parlament will am Donnerstag über ein umstrittenes Gesetz zur Disziplinierung von Richtern abstimmen. Es sieht vor, dass Richter mit Herabstufung oder Entlassung rechnen müssen, wenn sie die Entscheidungskompetenz oder Legalität eines anderen Richters oder eines Gerichts infrage stellen. Auch dürfen sie sich nicht politisch betätigen.

Umwelthilfe und Mieterbund machen Vorschläge fürs Bauen und Sanieren

BERLIN (dpa) - Die Deutsche Umwelthilfe und der Deutsche Mieterbund stellen am Donnerstag (10.30 Uhr) in Berlin gemeinsame Forderungen zum klimafreundlichen Sanieren und Bauen vor. Um die Klimaziele zu erreichen, müsse die Sanierungsquote im Mietwohnbereich drastisch steigen, hieß es vorab. Da Deutschland bis 2050 klimaneutral sein solle, müsse es auch für Neubauten entsprechende Vorgaben und Förderanreize geben.

CDU und Linke in Hamburg starten offiziell in Bürgerschaftswahlkampf

HAMBURG (dpa) - Gut vier Wochen vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg starten CDU und Linke offiziell in die heiße Wahlkampfphase. Die CDU bietet am Donnerstag (19.00 Uhr) bei einer Veranstaltung den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und stellvertretenden Bundesvorsitzenden Armin Laschet als prominenten Wahlkampfhelfer für Spitzenkandidat Marcus Weinberg auf. Bei der Linken (18.00 Uhr) werden der Bundesvorsitzende Bernd Riexinger und die Chefin der Bundestagsfraktion, Amira Mohamed Ali, die Spitzenkandidatin Cansu Özdemir unterstützen.

Kein Kurswechsel bei EZB-Sitzung erwartet

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Christine Lagarde hat eine strategische Überprüfung des EZB-Kurses angekündigt. Doch an der seit Jahren ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte sich auch unter der neuen Präsidentin so schnell nichts ändern - da sind sich Volkswirte einig. Am Donnerstag kommt der Rat der Notenbank zum zweiten Mal unter Führung der Französin zur Zinsentscheidung zusammen, am Nachmittag (13.45 Uhr) werden die Ergebnisse der Beratungen in Frankfurt veröffentlicht.

Messe-Städte präsentieren IAA-Konzepte

BERLIN (dpa) - Sieben Messe-Städte bemühen sich um die Internationale Automobilausstellung (IAA) - am Donnerstag und Freitag präsentieren sie dem Veranstalter ihre Konzepte. «Das Interesse an der Ausrichtung ist sehr groß. Die Ideen, die wir bis heute gesehen haben, sind sehr kreativ und durchweg anspruchsvoll», teilte der Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Martin Koers, am Mittwoch mit. Der VDA hat die Messe bislang alle zwei Jahre in Frankfurt organisiert.

Deutsche Atlantik-Ruderinnen auf Antigua erwartet

HAMBURG (dpa) - Nach 4800 Kilometern über den Atlantik und sechs Wochen Kampf gegen Wind, Wellen, Regen und Müdigkeit sind die Atlantik-Ruderinnen Catharina Streit, Meike Ramuschkat, Stefanie Kluge und Timna Bicker kurz vor ihrem Ziel. Laut Veranstalter-Website der «Talisker Whisky Atlantic Challenge» werden die vier Hamburgerinnen am Donnerstag gegen 15.15 Uhr (MEZ) in English Harbour auf der Karibikinsel Antigua erwartet.

Kerber und Zverev wollen in dritte Runde der Australian Open

MELBOURNE (dpa) - Angeführt von Angelique Kerber und Alexander Zverev hat am Donnerstag bei den Australian Open ein deutsches Tennis-Quartett die Chance auf den Einzug in die dritte Runde. Der Weltranglisten-Siebte Zverev tritt in der Rod-Laver-Arena gegen den weißrussischen Außenseiter Jegor Gerassimow an (nicht vor 4.00 Uhr MEZ/Eurosport).

Biathlon-Weltcup in Slowenien startet mit Einzel der Männer

POKLJUKA (dpa) - Erik Lesser steht zum Auftakt des Biathlon-Weltcups auf der Pokljuka in Slowenien im Fokus. Erstmals in diesem Jahr geht der frühere Weltmeister am Donnerstag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) im Einzel über 20 Kilometer in die Loipe und kämpft noch um die Qualifikation für die WM ab Mitte Februar in Antholz. Um das Ticket direkt zu lösen, müsste es der Thüringer unter die Top acht schaffen.