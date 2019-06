Von: Redaktion DER FARANG | 27.06.19

Seehofer und Haldenwang stellen Verfassungsschutzbericht vor

BERLIN (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang stellen am Donnerstag (11.00 Uhr) den neuen Verfassungsschutzbericht vor.



Auf mehreren hundert Seiten gibt der Inlandsgeheimdienst darin jedes Jahr einen Überblick über extremistische Gruppierungen, Spionage und Terrorgefahr. Eine große Rolle dürfte dabei diesmal auch der mutmaßlich rechtsextremistisch motivierte Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke spielen.

Bundestags-Debatten zu Lübcke-Mord und Grundsteuerreform

BERLIN (dpa) - Der Bundestag debattiert am Donnerstag über die Konsequenzen aus dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.



Auf Antrag der großen Koalition geht es in einer Aktuellen Stunde (ca. 13.50 Uhr) um den Schutz der Demokratie und um Maßnahmen «gegen Hass und rechtsextreme Gewalt». Die Bundesanwaltschaft geht bei dem Lübcke-Mord von einem rechtsextrem motivierten Attentat aus.

Fall Lübcke: Kundgebung für Toleranz und Demokratie in Kassel

KASSEL (dpa) - Knapp vier Wochen nach dem Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke werden am Donnerstag (17.00 Uhr) in Kassel mehrere tausend Menschen zu einer Kundgebung für Toleranz und Demokratie erwartet. Unter dem Motto «Zusammen sind wir stark» will die Stadt gemeinsam mit einem breiten Bündnis ein Zeichen gegen die Spaltung der Gesellschaft setzen.

Erste Fernsehdebatte der demokratischen US-Präsidentschaftsbewerber

MIAMI (dpa) - In den USA treffen in der Nacht zum Donnerstag zehn der demokratischen Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur 2020 erstmals bei einer Fernsehdebatte aufeinander.



Bei dem mit Spannung erwarteten Auftritt in Miami werden unter anderem die linke Senatorin Elizabeth Warren, New Yorks umstrittener Bürgermeister Bill de Blasio sowie der ehemalige texanische Abgeordnete Beto O'Rourke auf der Bühne stehen.

Erste Beratungen vor G20-Gipfel: Nordkorea, Handelskrieg und Iran

OSAKA (dpa) - Einen Tag vor Beginn des Gipfels der Gruppe der großen Wirtschaftsmächte (G20) im japanischen Osaka beginnen an diesem Donnerstag die Beratungen der Staats- und Regierungschefs zunächst in bilateralen Treffen.



Als einer der ersten trifft Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ein, der zunächst mit Südkoreas Präsident Moon Jae In zusammenkommen wird, um über seine erste Visite vergangene Woche in Nordkorea zu berichten.

Nato berät über Verteidigungsausgaben und Weltraum-Strategie

BRÜSSEL (dpa) - Unter dem Druck von US-Präsident Donald Trump beraten die Nato-Verteidigungsminister am Donnerstag zum Abschluss ihres zweitägigen Treffens in Brüssel über die Verteidigungsausgaben der Bündnispartner.



Trump beklagt seit langem eine unfaire Lastenteilung in der Nato und attackiert vor allem Deutschland wegen des vergleichsweise niedrigen Anteils seiner Verteidigungsausgaben am Staatsetat.

Jahrelang Kinder missbraucht - Lügde-Prozess beginnt

DETMOLD (dpa) - Nach jahrelangem Missbrauch von Kindern in vielen hundert Fällen beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) am Landgericht Detmold der Prozess gegen drei Männer. Die erst Ende 2018 bekanntgewordenen Taten sollen sich vor allem auf einem Campingplatz in Lügde in Nordrhein-Westfalen ereignet haben.

UN-Klimakonferenz in Bonn endet

BONN (dpa) - Nach dem Weltklimagipfel ist vor dem Weltklimagipfel: Deshalb sind internationale Experten ein halbes Jahr nach dem Gipfel von Kattowitz schon wieder mit der Planung des nächsten Gipfels im Dezember in Santiago de Chile beschäftigt. Am Donnerstag geht die zehntägige Vorbereitungskonferenz in Bonn zu Ende.

Vereidigung der neuen Justizministerin

BERLIN (dpa) - Die hessische Sozialdemokratin Christine Lambrecht wird am Donnerstag (09.00 Uhr) im Bundestag als neue Bundesjustizministerin vereidigt.



Die 54 Jahre alte Rechtsanwältin tritt die Nachfolge ihrer Parteikollegin Katarina Barley an, die nach gut einem Jahr im Justizministerium als Abgeordnete ins Europaparlament wechselt.

Deutsche Bank erneut bei US-Stresstest unter Druck

WASHINGTON (dpa) - Beim jährlichen US-Stresstest für die größten Finanzkonzerne könnte die Deutsche Bank am Donnerstag (22.30 Uhr) erneut Probleme bekommen.



Den ersten Teil der von der US-Notenbank durchgeführten Belastungsproben zur Prüfung der Krisenfestigkeit des Finanzsystems hat die Deutsche-Bank-Tochter DB USA zwar bestanden. Doch der zweite Teil, bei dem es nicht um die Kapitaldecke, sondern um interne Kontrollen und Risikomanagement geht, gilt als knifflig. Sollte die Deutsche Bank hier zum vierten Mal mit ihrem US-Ableger durchfallen, würde das nicht nur weiter am Image kratzen. Es könnte auch die unangenehme Folge haben, dass die Tochter nicht wie erhofft Geld an den Mutterkonzern ausschütten darf.

Aktionäre nehmen Spitze der VW-Holding Porsche SE in die Mangel

STUTTGART (dpa) - Gut sechs Wochen nach der Hauptversammlung bei VW steht auch der Dachgesellschaft Porsche SE wieder Diesel-Stress mit den Aktionären ins Haus.



Bei der Hauptversammlung am Donnerstag (10.00 Uhr) in Stuttgart müssen Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche und der Vorstandsvorsitzende Hans Dieter Pötsch den Anteilseignern Rede und Antwort stehen. Und wie schon bei Volkswagen dürfte der Dieselskandal, der auch die Holding in viele Rechtsstreitigkeiten verwickelt hat, im Zentrum des Interesses stehen.

Bundeskartellamt will mehr tun für Verbraucher

BONN (dpa) - Das Bundeskartellamt möchte sich stärker für den Verbraucherschutz einsetzen. Bisher nehmen Deutschlands oberste Wettbewerbshüter beim Verbraucherschutz zwar Märkte wie zum Beispiel Internet-Vergleichsportale in «Sektoruntersuchungen» unter die Lupe.



Wenn sie hierbei Missstände entdecken, können sie diese aber nicht unterbinden. Allein das Bekanntwerden solcher Defizite soll dazu führen, dass Firmen umdenken - oder der Gesetzgeber einschreitet. Kartellamtschef Andreas Mundt fordert bereits seit längerem mehr Möglichkeiten für seine Behörde, um den Verbrauchern schnell zu helfen. Diese Haltung dürfte er auch an diesem Donnerstag (10.30 Uhr) einnehmen, wenn er den Jahresbericht seines Hauses für 2018 vorstellt und sich zu grundsätzlichen Entwicklungen äußert.

Mit Auto auf der Flucht junge Frau getötet - Gericht verkündet Urteil

BERLIN (dpa) - Nach einem Diebstahl tötete ein Mann mit seinem Fluchtwagen vor einem Jahr in Berlin eine unbeteiligte Frau.



Das Landgericht der Hauptstadt will jetzt am Donnerstag (14.30 Uhr) das Urteil zu der verhängnisvollen Verfolgungsjagd im Stadtteil Charlottenburg verkünden.

Bundesgericht entscheidet über Elterngeld bei Gehaltsnachzahlung

KASSEL/SONDERSHAUSEN (dpa) - Über die Berücksichtigung von Gehaltsnachzahlungen beim Elterngeld entscheidet am (morgigen) Donnerstag (10.00 Uhr) das Bundessozialgericht in Kassel.



Dabei geht es um die Frage, welches Gehalt bei der Berechnung ausschlaggebend ist: das in den zwölf Monaten zuvor erarbeitete oder das tatsächlich gezahlte.

Kirill Petrenko eröffnet Münchner Opernfestspiele mit «Salome»

MÜNCHEN (dpa) - Kurz vor seinem offiziellen Amtsantritt als neuer Chefdirigent der Berliner Philharmoniker trumpft Stardirigent Kirill Petrenko am Donnerstag (27.06.) in München mit einer All-Star-Premiere auf.



Zur Eröffnung der diesjährigen Opernfestspiele dirigiert der Russe im Nationaltheater eine hochkarätig besetzte Neuinszenierung von Richard Strauss' «Salome».

Filmfest München startet mit viel schwarzem Humor

MÜNCHEN (dpa) - Virtuelle Welten, neue Serien und natürlich Filme - in München startet am Donnerstag (19.00 Uhr) das 37. Filmfest München. Zur feierlichen Eröffnung gibt es dieses Jahr eine Komödie: «The Art of Self-Defense» verspricht eine gute Portion schwarzen Humors.

Deutsche U21 strebt zweiten EM-Finaleinzug in Serie an

BOLOGNA (dpa) - Deutschlands U21-Nationalmannschaft will zum zweiten Mal nacheinander in ein EM-Endspiel einziehen. Gegner der Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz ist am Donnerstag (18.00 Uhr) in Bologna Außenseiter Rumänien.

Kajak-Vierer mit Gold-Chance bei den Europaspielen

MINSK (dpa) - Nach einem überzeugenden Vorlauf gehört der deutsche Kajak-Vierer am Donnerstag bei den Europaspielen im weißrussischen Minsk zum engen Favoritenkreis.



Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke treten zum Finale über 500 Meter auf der Regattabahn Zaslavl an. Nach Gold für den Kajak-Zweier und Bronze für Sebastian Brendel im Einer-Canadier will der Deutsche Kanuverband seine Bilanz bei den auch als Europameisterschaft ausgeschriebenen Titelkämpfen aufbessern.