Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.11.24 | Überblick

Umweltministerin Lemke in Baku - Klimagipfel ringt um Beschlüsse

BAKU: Auf der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan wird am Donnerstag Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) erwartet. Sie will auf die Rolle von Natur- und Artenschutz in der Klimakrise aufmerksam machen. Außerdem sollen in der Nacht Textentwürfe für mögliche Beschlüsse vorliegen. Konkret geht es vor allem um Geld für ärmere Staaten, das diese für Klimaschutzmaßnahmen sowie zur Anpassung an Klimafolgen brauchen.

Dritte Tarifrunde bei VW - Protest-Kundgebung in Wolfsburg

WOLFSBURG: In Wolfsburg kommen Vertreter von IG Metall und VW am Donnerstag (ab 11.00 Uhr) zu ihrer dritten Tarifrunde zusammen. In der Volkswagen Arena wollen sie dann auch über die neuen Vorschläge der Arbeitnehmerseite beraten, die Arbeitskosten ohne Entlassungen zu senken. Vor den Gesprächen will die Gewerkschaft noch einmal den Druck erhöhen: Am Vormittag ist eine Demonstration vom VW-Werk zur Volkswagen Arena geplant (ab 09.15 Uhr), mit Protest-Kundgebung direkt vor dem Stadion.

Wer haftet für Schäden durch Autowaschanlagen?

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) will am Donnerstag (09.00 Uhr) sein Urteil in der Frage verkünden, ob der Betreiber einer Autowaschanlage für Schäden an einem Fahrzeug haften muss. Interessant sei, dass im konkreten Fall sowohl der Wagen als auch die Waschanlage zuvor in ordnungsgemäßem Zustand gewesen seien, sagte der Vorsitzende Richter, Rüdiger Pamp, bei der mündlichen Verhandlung Ende Oktober. Auto und Waschanlage hätten schlicht nicht zusammengepasst.

428 Millionen Steuerschaden? Cum-Ex-Kronzeuge vor Gericht

BONN: Vor dem Bonner Landgericht beginnt am Donnerstag (11.00 Uhr) ein Strafprozess gegen einen zentralen Akteur im Cum-Ex-Steuerskandal, den deutschen Anwalt Kai-Uwe Steck. Dem Beschuldigten werden acht Taten der besonders schweren Steuerhinterziehung im Zeitraum von 2007 bis 2015 vorgeworfen (Aktenzeichen 62 KLS 1/24). Dadurch wurde der Fiskus und damit die Allgemeinheit laut Anklage um insgesamt 428 Millionen Euro betrogen.

Mädchen wochenlang in der Dusche eingesperrt - Mutter angeklagt

NEUBRANDENBURG: Vor dem Landgericht Neubrandenburg muss sich von Donnerstag (09.30 Uhr) an eine 39-jährige Frau verantworten, die in Mecklenburg-Vorpommern ihre minderjährige Stieftochter massiv misshandelt und wochenlang in einer Dusche eingesperrt haben soll. Laut Anklage hatte sie das Mädchen zwischen 2020 und Sommer 2021 mehrfach in der Dusche eingesperrt - zum Schluss wochenlang - wo es essen, schlafen und auch seine Notdurft verrichten musste.

Essgestörtes Mädchen stirbt - Eltern vor Gericht

SCHWEINFURT: Knapp zwei Jahre nach dem mutmaßlichen Hungertod eines Mädchens in Unterfranken stehen die Eltern der 16-Jährigen von Donnerstag an (09.00 Uhr) vor dem Landgericht Schweinfurt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Paar vor, keine ärztliche Hilfe geholt haben, obwohl beide wussten, dass ihre Tochter in Lebensgefahr war. Die essgestörte Jugendliche war mangelernährt, hatte sich kurz vor ihrem Tod im Dezember 2022 mit dem Coronavirus infiziert und litt an einer Magen-Darm-Infektion.