Von: Redaktion DER FARANG | 19.12.19

Erster Koalitionsausschuss mit Esken und Walter-Borjans

BERLIN (dpa) - Union und SPD wollen am Donnerstag über die weitere Arbeit der Koalition nach dem Wechsel an der SPD-Spitze beraten (18.30 Uhr). Dazu nehmen die neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zum erstem Mal am Koalitionsausschuss bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) teil. Konkrete Beschlüsse soll es nicht geben. Aber der weitere Fahrplan der Koalitionsarbeit soll festgelegt werden.

Sächsische Grüne verkünden Ergebnis des Mitgliedervotums

DRESDEN (dpa) - Die sächsischen Grünen wollen am Donnerstag (15.30 Uhr) das Ergebnis ihres Mitgliedervotums zum Koalitionsvertrag mit CDU und SPD verkünden. Die Auszählung beginnt am Vormittag. Um Nachmittag soll das Resultat präsentiert werden. Bei der CDU hatte eine große Mehrheit der Delegierten eines Parteitages schon in der Vorwoche für das Dreierbündnis gestimmt. Am vergangenen Montag folgte die SPD, die wie die Grünen ihre Basis per Befragung entscheiden ließ und eine Zustimmung von 74 Prozent verkündete.

Putins 15. Pressekonferenz fällt in schwierige Zeiten

MOSKAU (dpa) - Kremlchef Wladimir Putin gibt an diesem Donnerstag seine 15. große Pressekonferenz. 1895 Journalisten aus aller Welt und allen Teilen des größten Landes der Erde mit seinen elf Zeitzonen sind zu dem Großereignis im internationalen Handelszentrum in Moskau akkreditiert, wie der Kreml vorab mitteilte. Gestellt werden dürften alle Fragen, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow. Derzeit herrscht in Russland verbreitet Krisenstimmung.

Slowakischer Journalistenmord - Prozess beginnt nahe Bratislava

BRATISLAVA (dpa) - Vor einem Spezialgericht für organisierte Kriminalität in Pezinok bei Bratislava beginnt am Donnerstag der Gerichtsprozess gegen die Angeklagten im Mordfall Jan Kuciak. Der Mord an dem Investigativ-Journalisten und seiner Verlobten im Februar 2018 überschattet bis heute die Politik der Slowakei. Jan Kuciak und Martina Kusnirova waren am 21. Februar 2018 in ihrem Haus im westslowakischen Dorf Velka Maca erschossen worden.

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer setzt Zypern-Besuch fort

LARNAKA (dpa) - Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer setzt am Donnerstag ihren Weihnachtsbesuch bei deutschen Soldaten auf Zypern fort. Die CDU-Politikerin wird mit einem deutschen Kriegsschiff der Unifil-Mission vor der Küste Zyperns fahren. Die CDU-Politikerin war am Mittwoch mit ihrer Delegation in Larnaka gelandet. Sie wollte am Abend Männer und Frauen treffen, die im Dienst der Vereinten Nationen für die Unifil-Mission im Einsatz sind.

Parlamentseröffnung: Queen verliest Johnsons Regierungsprogramm

LONDON (dpa) - Die britische Königin Elizabeth II. eröffnet am Donnerstag das Parlament in London nach der Wahl in der vergangenen Woche. Die Queen verliest dabei das Regierungsprogramm von Premierminister Boris Johnson. Dessen Konservative haben Dutzende Mandate hinzugewonnen und nun einen Vorsprung von 80 Sitzen auf alle anderen Parteien.

Streit um Rente - Frankreichs Premier trifft erneut Gewerkschafter

PARIS (dpa) - Frankreichs Regierung sucht weiter nach einer Lösung im festgefahrenen Konflikt um die Rentenreform. Premier Édouard Philippe empfängt am Donnerstag (16.00 Uhr) wieder Gewerkschaftsvertreter, um drohende Streiks über die Weihnachtsfeiertage zu verhindern. Der Fernverkehr im Land ist genau zwei Wochen nach Streikbeginn weiterhin stark eingeschränkt. So sollen etwa nur zwei von fünf TGV- Schnellzügen fahren - damit ist die Lage etwas besser am Vortag. Ähnlich sieht es bei den Pariser Verkehrsbetrieben RATP aus, auch dort bleiben wieder etliche Metrolinien komplett geschlossen.

Bundestag soll über Änderungen am Klimapaket abstimmen

BERLIN (dpa) - Der Bundestag soll am Donnerstagmittag über Änderungen am Klimapaket abstimmen. Das verlautete am Mittwoch aus Parlamentskreisen. Der Bundesrat soll das Ergebnis des Vermittlungsausschusses dann am Freitag billigen. Außerdem entscheidet der Bundestag am Donnerstag über einen erleichterten Abschuss von Wölfen, wenn die Raubtiere Schafe oder andere Nutztiere reißen.

EuGH urteilt zum Fall eines katalanischen Separatistenführers

LUXEMBURG (dpa) - Der Europäische Gerichtshof entscheidet am Donnerstag darüber, ob die Immunität von Europaabgeordneten bereits vor Beginn der Sitzungsperiode greift. Hintergrund ist der Fall des jüngst zu 13 Jahren Haft verurteilten katalanischen Separatistenführers Oriol Junqueras. Dieser war im Mai ins Europaparlament gewählt worden, durfte dann aber nicht das Gefängnis verlassen, um den Eid auf die spanische Verfassung leisten zu können, der nach nationalem Recht für Europaabgeordnete vorgeschrieben ist. Infolgedessen erklärte die spanische Wahlkommission den Sitz von Junqueras für vakant.

Jüdischer Gemeindetag in Berlin: Mehr als 1.000 Teilnehmer erwartet

BERLIN (dpa) - Mehr als 1.000 Mitglieder jüdischer Gemeinden aus ganz Deutschland kommen an diesem Donnerstag (bis Sonntag) in Berlin zu einem bundesweiten Treffen zusammen. «In Deutschland zu Hause» - unter diesem Motto hat der Zentralrat der Juden zu Podiumsdiskussionen, Filmgesprächen, Lesungen und Vorträgen eingeladen. Eröffnet wird der Gemeindetag mit einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

CDU Sachsen-Anhalt arbeitet Fall Möritz mit Kreisspitzen auf

MAGDEBURG (dpa) - Knapp eine Woche nach der vieldiskutierten Rückendeckung einer Kreis-CDU in Sachsen-Anhalt für einen Beisitzer mit Kontakten in die Neonaziszene beginnen die Christdemokraten mit der Aufarbeitung. Am Donnerstag (17.00 Uhr) kommt die CDU-Spitze in Magdeburg mit den Kreischefs zusammen. Dabei solle es darum gehen, wie andere Kreisverbände die Entscheidung aus Anhalt-Bitterfeld bewerten, kündigte CDU-Generalsekretär Sven Schulze an. Zudem solle besprochen werden, wie die Landes-CDU mit der aus ihrer Sicht sehr scharfen Kritik des grünen Koalitionspartners umgehen sollte.

Gedenken an Opfer des Anschlags am Berliner Breitscheidplatz

BERLIN (dpa) - Drei Jahre nach dem islamistischen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche erinnern Politiker und Angehörige am Donnerstag (19.30 Uhr) an die Opfer. Am Mahnmal am Breitscheidplatz sollen zunächst die Namen der Getöteten verlesen werden. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) wird einen Kranz niederlegen. Um 20.02 Uhr - dem Zeitpunkt des Anschlags - werden die Glocken der Gedächtniskirche zwölf Mal schlagen.

Aktionärstreff bei Heckler & Koch wird zum öffentlichen Machtkampf

ROTTWEIL (dpa) - Beim Waffenhersteller Heckler & Koch wird die Hauptversammlung an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) zu einem Kräftemessen. Zwei Großaktionäre treten bei dem Aktionärstreffen in Rottweil gegeneinander an: Der Mehrheitsaktionär Andreas Heeschen will sich selbst in den Aufsichtsrat wählen, obwohl er den Großteil seines Aktienpakets verkaufen will. Die Luxemburger Finanzholding CDE will die Wahl Heeschens hingegen verhindern - sie will die Anteile haben und die Mehrheit übernehmen, wofür aber noch das grüne Licht von der Bundesregierung fehlt.

Lufthansa will bei Großküchen-Streik Flugausfälle vermeiden

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bei der Lufthansa bleibt an diesem Donnerstag voraussichtlich die Küche kalt. Die Gewerkschaft Verdi hat die Belegschaften der Großküchen an den Flughäfen Frankfurt und München zu einem 24-Stunden-Streik aufgerufen, der bereits um Mitternacht beginnen sollte. Die Fluggesellschaft will Flugausfälle möglichst vermeiden und geht daher auf innerdeutschen und europäischen Strecken ohne Bordverpflegung in die Luft.

Zwangshaft für Söder? Europäischer Gerichtshof urteilt

LUXEMBURG (dpa) - Im Streit über Fahrverbote zur Luftreinhaltung in Bayern urteilt der Europäische Gerichtshof am Donnerstag (09.30 Uhr), ob Zwangshaft gegen Ministerpräsident Markus Söder und andere Amtsträger möglich ist. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat den EuGH um Auslegung von EU-Recht gebeten. Die Deutsche Umwelthilfe hatte die Zwangshaft beantragt, weil Bayern ein rechtsgültiges Urteil des Verwaltungsgerichts München von 2012 zur Luftreinhaltung in der Landeshauptstadt nicht umgesetzt habe.

Volksbank und Sparkasse eröffnen erste gemeinsame Filiale

FRANKFURT/BAD SODEN (dpa) - Die flächendeckende Zusammenarbeit von Frankfurter Volksbank und Taunus Sparkasse in Hessen nimmt Gestalt an: Am Donnerstag (10.00 Uhr) wollen die Institute im Taunusort Bad Soden ihre erste gemeinsame Filiale im neuen Gewand eröffnen - gut drei Monate nach Vorstellung des Konzepts. Die Kooperation ist eine Antwort auf den Kostendruck in der Branche.

EuGH urteilt zu umgekipptem Kaffee im Flugzeug

LUXEMBURG (dpa) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilt am Donnerstag (9.30 Uhr) zu Schadenersatzansprüchen bei umgekipptem Kaffee im Flugzeug. Dabei geht es um die Frage, inwieweit Fluggesellschaften verantwortlich gemacht werden können (Rechtssache C-532/18). Hintergrund ist der Fall eines Mädchens, das auf einem Flug von Mallorca nach Wien mit heißem Kaffee verbrüht wurde.

Mädchen aus Möbelhaus verschwunden - Missbrauchsprozess beginnt

POTSDAM (dpa) - Am Landgericht Potsdam beginnt am Donnerstag (11.00 Uhr) der Prozess gegen einen 58-Jährigen, der im Mai ein heute sieben Jahre altes Mädchen aus einem Möbelhaus entführt und sexuell missbraucht haben soll. Er ist wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, Freiheitsberaubung und Entziehung Minderjähriger angeklagt. Für den Prozess sind sieben Verhandlungstage angesetzt.

Biathleten starten in Frankreich, Snowboarder in Italien

LE GRAND BORNAND (dpa) - Die deutschen Biathlon-Männer hoffen beim letzten Weltcup vor Weihnachten am Donnerstag auf den ersten Podestplatz der Saison in einem Einzelrennen. Im Team um Olympiasieger Arnd Peiffer gibt es für die Rennen in Frankreich keine Änderungen. Die Skijäger treten am Donnerstag (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) in Le Grand Bornand im Sprint-Wettkampf an.