Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.01.24 | Überblick

Bundesamt veröffentlicht Schätzung zur Inflation im Gesamtjahr 2023

WIESBADEN: Zeitweise stark gestiegene Preise haben auch 2023 Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher belastet - erste Zahlen zur Entwicklung der Teuerungsrate im Dezember und im Schnitt des Gesamtjahres gibt es an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) vom Statistischen Bundesamt. Volkswirte rechnen für das Gesamtjahr 2023 mit einem Wert um die sechs Prozent. 2022 hatte die jährliche Teuerungsrate den Zahlen des Bundesamtes zufolge 6,9 Prozent betragen, 2021 waren es 3,1 Prozent

Scholz besucht Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt

SANGERHAUSEN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich am Donnerstag (11.25 Uhr) in Sangerhausen über die Hochwasserlage im Süden Sachsen-Anhalts informieren. Scholz wird am Vormittag an der Seite von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in Oberröblingen, einem Stadtteil von Sangerhausen, erwartet.

Lotto-Bilanz des Jahres 2023: Wie viele neue Millionäre?

HANNOVER: Dank eines glücklichen Händchens beim Tippen der Lottozahlen sind auch im vergangenen Jahr wieder einige Menschen zu Millionären geworden. Wie viele Neu-Millionäre 2023 gezogen wurden und wie hoch die Gewinne ausfielen, wird Lotto Niedersachsen als federführende Gesellschaft im Deutschen Lotto- und Totoblock am Donnerstag bekanntgeben. Veröffentlicht wird dann auch, in welches Bundesland die meisten Millionengewinne geflossen sind.

«Letztes Wort» für Thomas Drach - möglicherweise Urteil

KÖLN: Im Prozess gegen Thomas Drach wegen spektakulärer Raubüberfälle auf Geldtransporter könnte am Donnerstag das Urteil fallen. Am 100. Verhandlungstag im Kölner Landgericht hat der Angeklagte zunächst Gelegenheit für das «letzte Wort» (9.15 Uhr). Danach will die Kammer bekanntgeben, ob sie noch am selben Tag das Urteil spricht oder einen separaten Termin dafür ansetzt.

Heim-EM im Blick: Handballer testen gegen Portugal

FLENSBURG: Deutschlands Handballer bestreiten sechs Tage vor dem Start in die Heim-EM ihr vorletztes Testspiel. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason trifft am Donnerstag (16.00 Uhr/ARD) in Flensburg auf Portugal. Zwei Tage später spielen beide Teams in Kiel erneut gegeneinander. Nach zwei Kurz-Lehrgängen rund um Silvester sind die Partien für die DHB-Auswahl eine wichtige Standortbestimmung vor der Europameisterschaft. Deutschland startet am 10. Januar mit dem Spiel gegen die Schweiz in das Heimturnier.