Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.12.23 | Überblick

Tarifverhandlungen im Einzelhandel gehen nach langer Pause weiter

BERLIN/HAMBURG: Nach wochenlanger Gesprächspause wird im Tarifkonflikt des Einzelhandels am Donnerstag (ab 11.00 Uhr) wieder verhandelt: In Hamburg hoffen die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband auf eine erste Einigung im monatelangen Streit über höhere Löhne und Gehälter in der Branche. Je nachdem, wie der Abschluss ausfällt, könnte er als Vorbild dienen für alle anderen Tarifbezirke. Verhandelt wird auf regionaler Ebene. Aus Sicht der Arbeitgeber sei der Termin in Hamburg die «letzte Möglichkeit für eine Einigung noch in diesem Jahr», hieß es in einer Mitteilung des Handelsverbandes Deutschland (HDE).

Verkauf von Silvesterfeuerwerk beginnt

BERLIN: Händler in Deutschland starten an diesem Donnerstag mit dem Verkauf von Raketen und Böllern für die Silvesternacht. Viele Feiernde dürften es wieder krachen lassen: Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) rechnet in diesem Jahr mit einer ähnlich hohen Nachfrage nach Silvesterfeuerwerk wie im vorigen Jahr. 2022 hatte die Branche einen Rekordumsatz von 180 Millionen Euro erzielt. Der TÜV-Verband appellierte an die Verbraucher, Böller und Raketen nur bei seriösen Anbietern zu kaufen und die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Vierschanzentournee beginnt mit Qualifikation in Oberstdorf

OBERSTDORF: Mit der Qualifikation in Oberstdorf beginnt die 72. Vierschanzentournee der Skispringer. An diesem Donnerstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) geht es für Andreas Wellinger und Co. darum, die erste Pflichtaufgabe zu meistern und das Ticket für das Auftaktspringen an diesem Freitag zu lösen. Wellinger, Karl Geiger und Pius Paschke zählen nach starken Vorleistungen zum Favoritenkreis für den Saisonhöhepunkt rund um den Jahreswechsel. Top-Anwärter auf den goldenen Adler ist der Österreicher Stefan Kraft, der den Winter bislang dominiert.

Hempel und Pietreczko spielen bei Darts-WM ums Achtelfinale

LONDON: Bei der Darts-WM in London spielen zwei deutsche Profis um ein Achtelfinal-Ticket. Am Donnerstagnachmittag (13.30 Uhr/Sport1 und DAZN) ist zunächst Florian Hempel gefordert. Der Kölner ist gegen den englischen Mitfavoriten Stephen Bunting klarer Außenseiter. In einer ähnlichen Rolle startet WM-Debütant Ricardo Pietreczko am Abend (21.30 Uhr) in sein Drittrundenmatch gegen Luke Humphries. Der Engländer hat 2023 das meiste Preisgeld eingespielt und gilt als WM-Topfavorit.