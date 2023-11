Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 16.11.23 | Überblick

Entscheidende Beratung über Etat 2024 im Haushaltsausschuss

BERLIN: Der Haushaltsausschuss des Bundestags legt am Donnerstag letzte Hand an den von Finanzminister Christian Lindner (FDP) aufgestellten Etat für das nächste Jahr. Die Beratung soll stattfinden, obwohl das Verfassungsgericht am Mittwoch mit einem Urteil ein 60 Milliarden Euro großes Loch in die Finanzierung von Klimaprojekten gerissen hat. Darüber debattiert am Nachmittag (14.45 Uhr) auch der Bundestag im Plenum.

Bundestag soll Maßnahmen zur besseren Klimaanpassung beschließen

BERLIN: Der Bundestag soll am Donnerstag ein Gesetz zur besseren Klimaanpassung beschließen. Die Gesetzpläne der Ampel-Koalition sehen vor, Bund, Ländern und Kommunen verbindliche Klimaanpassungsstrategien und -maßnahmen vorzuschreiben. Damit werde erstmals ein strategischer Rahmen für eine vorsorgende Klimaanpassung auf allen Verwaltungsebenen in Deutschland geschaffen, heißt es in dem Gesetzentwurf.

Bundesweiter GDL-Warnstreik im Tarifstreit mit der Bahn

BERLIN: Mit einem bundesweiten Warnstreik im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ab dem späten Mittwochabend (22.00 Uhr) den Verkehr auf der Schiene für 20 Stunden weitgehend lahmlegen. Die Bahn rechnet mit einem Ausfall von mehr als 80 Prozent des Fernverkehrs. Auch im Regional- und Güterverkehr soll es zu weitreichenden Einschränkungen kommen.

Özdemir stellt Pläne für Ausbau der Bio-Produktion vor

BERLIN: Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) stellt am Donnerstag (11.15 Uhr) Pläne für einen stärkeren Ausbau des Bio-Marktes in Deutschland vor. Erklärtes Ziel der Ampel-Koalition ist, den Anteil der Bio-Landwirtschaft schon bis 2030 auf 30 Prozent der gesamten Agrarfläche auszuweiten.

Apec-Gipfel mit Biden, Xi und anderen Staatschefs

SAN FRANCISCO: US-Präsident Joe Biden berät am Donnerstag in San Francisco mit Vertretern der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) über die ökonomische Zusammenarbeit in der Region. In der Apec-Gruppe arbeiten 21 Staaten rund um den Pazifik zusammen. Dazu gehören neben den USA etwa auch China, Russland, Japan und Südkorea.

Spanisches Parlament stimmt über neue Amtszeit von Sánchez ab

MADRID: Das Unterhaus des spanischen Parlaments stimmt am Donnerstag über die Kandidatur von Pedro Sánchez für eine weitere vierjährige Amtszeit als Regierungschef ab. Es gilt als sicher, dass der Politiker der Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) sich im Madrider «Congreso de los Diputados» mit den Stimmen von 179 der insgesamt 350 Abgeordneten durchsetzen wird.

Madagaskar hält Präsidentschaftswahlen ab - Opposition boykottiert

ANTANANARIVO: Der südostafrikanische Inselstaat Madagaskar hält an diesem Donnerstag unter ungewöhnlichen Umständen eine Präsidentschaftswahl ab. Die Opposition wirft der Regierung vor, sich mit illegalen Mitteln an der Macht halten zu wollen. Aus Protest gegen die erneute Kandidatur von Amtsinhaber Andry Rajoelina wollen 10 der insgesamt 13 Kandidaten die Wahl in dem 25-Millionen-Einwohner Land boykottieren. Sie riefen ihre Anhänger auf, von der Abstimmung fernzubleiben.

75 Jahre Bambi - Medienpreis zurück aus Corona-Pause

MÜNCHEN: Nach dreijähriger Corona-Pause ist der Bambi zurück. Der Medienpreis wird am Donnerstag in einer Gala in den Bavaria-Studios bei München verliehen, ab 20.15 Uhr überträgt Sat.1 die Verleihung live. Der Bambi wird von Hubert Burda Media verliehen und ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Es gibt ihn seit 1948. In diesem Jahr feiert er also 75. Geburtstag.

Erneuerung der Zulassung: EU-Berufungsausschuss tagt zu Glyphosat

BRÜSSEL: Vertreterinnen und Vertreter der EU-Staaten beraten am Donnerstagmorgen (ab 9.00 Uhr) über eine erneute Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, das Mittel für weitere zehn Jahre zuzulassen. Bekommt die Kommission für ihren Vorschlag eine sogenannte qualifizierte Mehrheit, kann die Zulassung erneuert werden.

Kongress zur Aufarbeitung von Missbrauch in Kurheimen

BAD SALZDETFURTH: Es ist ein dunkles Kapitel in der Nachkriegsgeschichte: Zwischen 1945 und 1980 wurden Millionen Kinder zum Aufpäppeln ohne ihre Eltern zur Kur an die See oder ins Gebirge geschickt. Viele erlebten in den Erholungsheimen seelische und körperliche Misshandlungen und kehrten traumatisiert zurück. Auch der niedersächsische Kurort Bad Salzdetfurth war ein Ziel der Kinderverschickung. Hier kommen von diesem Donnerstag bis Sonntag Betroffene und Wissenschaftler zum Bundeskongress «Aufarbeitung Kinderverschickung» zusammen. Unter anderem werden drei Betroffene von ihren Erlebnissen als Kurkinder im Waldhaus in Bad Salzdetfurth berichten, wie die Veranstalter mitteilten.

Urteil wegen tödlicher Raserfahrt quer über Möbelhaus-Parkplatz

AUGSBURG: Nach dem Tod einer 21-Jährigen auf einem Möbelhaus-Parkplatz wegen einer Raserfahrt verkündet das Landgericht Augsburg am Donnerstag (11.00 Uhr) das Urteil gegen den Fahrer. Der Angeklagte hatte im August 2022 einen knapp 560 PS starken SUV innerorts auf deutlich mehr als 100 km/h beschleunigt und in einer Kurve dann die Kontrolle über das Auto verloren.

Urteil im Freiburger Mordprozess gegen Pfleger erwartet

FREIBURG: Im Mordprozess gegen einen 26-jährigen Pfleger will das Freiburger Landgericht am Donnerstag (11.30 Uhr) sein Urteil verkünden. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, eine 89-jährige Frau aus Habgier ermordet zu haben. Der aus Polen stammende Mann muss sich laut Anklage zudem wegen versuchten Raubs mit Todesfolge verantworten.

Tennis-Trio um Djokovic kämpft bei ATP-Finals ums Weiterkommen

TURIN: Bei den ATP-Finals in Turin kämpft an diesem Donnerstag ein Trio um den Einzug ins Halbfinale. Die besten Chancen auf das Weiterkommen hat Publikumsliebling Jannik Sinner. Der Italiener geht mit zwei Siegen in den Schlusstag seiner Gruppe und trifft im Abendspiel (21.00 Uhr/Sky) auf den von Boris Becker trainierten Holger Rune.