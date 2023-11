Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.11.23 | Überblick

Bundeskanzler Scholz spricht zum 85. Jahrestag der NS-Pogromnacht

BERLIN: Die Spitzen des Staates erinnern am Donnerstag an die Pogromnacht der Nationalsozialisten gegen Juden am 9. November 1938. Am 85. Jahrestag hält Bundeskanzler Olaf Scholz eine Rede bei der Gedenkfeier des Zentralrats der Juden in einer Berliner Synagoge (11.00 Uhr). Zentralratspräsident Josef Schuster plant ebenfalls eine Ansprache. An der Veranstaltung nehmen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig teil.

Erneut ohne Trump: Dritte TV-Debatte der Republikaner

WASHINGTON/MIAMI: Rund zwei Monate vor dem Start der republikanischen Vorwahlen bleibt der ehemalige US-Präsident Donald Trump auch der dritten Fernsehdebatte der Präsidentschaftsbewerber seiner Partei fern. Anstatt am Mittwochabend (Ortszeit) mit seinen parteiinternen Rivalen in Miami im US-Bundesstaat Florida zu diskutieren, plant Trump eine Wahlkampfveranstaltung im rund 20 Kilometer nördlich gelegenen Hialeah.

Frankreich organisiert internationale Hilfskonferenz für Gaza

PARIS: Frankreich organisiert am Donnerstag eine internationale Hilfskonferenz, um humanitäre Unterstützung für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu mobilisieren. Bei dem Treffen mit Vertretern von Staaten und Hilfsorganisationen geht es nach Angaben des Élyséepalasts darum, sich für die Einhaltung internationalen Rechts in dem Küstenstreifen und einen verstärkten humanitären Zugang einzusetzen.

Gewerkschaft GDL und Deutsche Bahn verhandeln über neuen Tarifvertrag

BERLIN: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und die Deutsche Bahn verhandeln ab Donnerstag in Berlin über einen neuen Tarifvertrag. Für Fahrgäste der Bahn beginnen damit wieder unruhige Zeiten: Der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky geht nach eigener Aussage davon aus, dass der Tarifkonflikt nicht ohne Arbeitsniederlegung ablaufen wird. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass Weselsky schon vor oder direkt nach dem Verhandlungsauftakt in Berlin (ab 9.00 Uhr) Warnstreiks oder eine Urabstimmung über unbefristete Streiks ankündigt.

Nach Schüssen in Mercedes-Werk: Mordprozess beginnt in Stuttgart

SINDELFINGEN: Sechs Monate nach den tödlichen Schüssen auf zwei Menschen in der Produktionshalle des Mercedes-Werks in Sindelfingen bei Stuttgart muss sich der mutmaßliche Schütze von Donnerstag (9.00 Uhr) an vor Gericht wegen Mordes verantworten. Der Mann hatte im Mai während der Frühschicht zwei türkische Landsleute erschossen.

Sicherungsverwahrung für «Horrorhaus»-Täter? Prozess auf Zielgeraden

PADERBORN: Der Prozess um die nachträgliche Sicherungsverwahrung für den verurteilten Täter im Fall des sogenannten Horrorhauses von Höxter ist auf der Zielgeraden. An diesem Donnerstag (9.30 Uhr) wird die Verhandlung vor dem Landgericht Paderborn fortgesetzt, es hänge aber vom weiteren Verfahrensablauf ab, ob bereits eine Entscheidung falle, so ein Gerichtssprecher. Die Verteidigung hatte sich vorbehalten, weitere Anträge zu stellen.

Bundestag debattiert über Kindergrundsicherung und jüdisches Leben

BERLIN: Nach einem monatelangen Tauziehen in der Ampel-Koalition erreicht die Kindergrundsicherung den Bundestag. In erster Lesung debattieren die Abgeordneten am Donnerstag (15.10 Uhr) über den Gesetzentwurf, mit dem Familienministerin Lisa Paus (Grüne) verschiedene Leistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag und Bürgergeld-Leistungen bündeln möchte. Durch größere Übersichtlichkeit und eine zentrale Plattform sollen auch Familien erreicht werden, die bisher aus Unkenntnis oder wegen bürokratischer Hürden kein Geld abgerufen haben, obwohl es ihnen zusteht.

US-Außenminister Blinken führt Gespräche in Südkorea

SEOUL: US-Außenminister Antony Blinken setzt in Südkorea seine politischen Gespräche in Ostasien fort. An diesem Donnerstag trifft er in Seoul seinen südkoreanischen Kollegen Park Jin. Im Mittelpunkt stehen der Konflikt um Nordkoreas Atomwaffenprogramm und die Sicherheitskooperation der USA mit ihren Verbündeten Südkorea und Japan. Weitere Schwerpunkte der Gespräche in Seoul sind der Gaza-Konflikt und die internationale Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkrieg gegen Russland.

Vorerst letzte Verhandlungsrunde im Ringen um EU-Naturschutzgesetz

BRÜSSEL: Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten könnten sich am Donnerstag auf ein heiß diskutiertes Umweltschutzgesetz einigen. Die Verhandlungen sollen am frühen Nachmittag beginnen und könnten sich auch bis tief in die Nacht ziehen. Um das Vorhaben gab es vor allem im Parlament heftige Auseinandersetzungen.

Nach Costa-Rücktritt: Portugals Präsident berät mit Staatsrat

LISSABON: Nach dem Rücktritt von Portugals Ministerpräsident António Costa infolge eines Korruptionsskandals kommt der portugiesische Staatsrat am Donnerstag in Lissabon unter Leitung von Staatsoberhaupt Marcelo Rebelo de Sousa zusammen, um über die nächsten Schritte zu beraten. Der Präsident will nach der Sitzung eine Rede an die Nation halten.

Schwächeres Ergebnis von Reederei Hapag-Lloyd erwartet

HAMBURG: Bei der Containerreederei Hapag-Lloyd ist auch für das dritte Quartal mit einem geringeren Gewinn zu rechnen. Grund dafür ist wie schon in den Vorquartalen eine Normalisierung der globalen Lieferketten. Zudem ist die Knappheit an Transportkapazität während der Coronapandemie einem deutlich größeren Angebot gewichen, was die Preise drückt. Wie genau der Zeitraum Juli bis September für das Hamburger Unternehmen gelaufen ist, will die Hapag-Lloyd AG am Donnerstag bekannt gegeben.

Letzter Stopp Berlin - Kronprinz Haakon besucht die Hauptstadt

BERLIN: Der norwegische Kronprinz Haakon besucht am vierten und letzten Tag seiner Deutschlandreise die Hauptstadt Berlin. Am Donnerstag nimmt der Sohn des norwegischen Königs Harald V. zunächst an einer Gedenkveranstaltungen zum 9. November, dem Tag des Mauerfalls im Jahr 1989, an der Gedenkstätte Berliner Mauer teil.

Ex-Freundin gestalkt und getötet? 43-Jähriger vor Gericht

KONSTANZ: Weil er seine Ex-Freundin gestalkt und getötet haben soll, muss sich ein 43-Jähriger vor dem Landgericht Konstanz verantworten. Der Prozess beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr). Angeklagt ist der Mann wegen Körperverletzung und Nachstellung mit Todesfolge. Die Ermittler gehen davon aus, dass er die junge Frau am 19. Februar in deren Wohnung getötet hat und dann die Leiche verschwinden ließ.

Deutsche Teams gehen als Favoriten in Europacup-Spiele

BAKU/FREIBURG/HELSINKI: Für Bayer Leverkusen, den SC Freiburg und Eintracht Frankfurt stehen im Europapokal an diesem Donnerstag richtungsweisende Spiele an. Bundesliga-Spitzenreiter Leverkusen kann in der Europa League mit einem Sieg beim FK Karabach Agdam in Aserbaidschan bereits das Weiterkommen perfekt machen (18.45 Uhr/RTL+). Genau wie die Rheinländer ist auch der SC Freiburg gegen den serbischen Vertreter FK TSC Backa Topola klarer Favorit (21.00 Uhr/RTL).

Auftakt für Eishockey-Vizeweltmeister beim Deutschland Cup

LANDSHUT: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet gegen Dänemark in den Deutschland Cup. Für den Vizeweltmeister ist die Partie an diesem Donnerstag (19.45 Uhr/Magentasport) in Landshut das erste Spiel seit dem überraschenden WM-Silber vom Mai im finnischen Tampere. Bundestrainer Harold Kreis nominierte eine Mischung aus wenigen etablierten Profis, zahlreichen Neulingen und einigen Rückkehrern. Die weiteren Gegner des Titelverteidigers sind am Samstag (18.00 Uhr) Österreich und am Sonntag (14.30 Uhr) die Slowakei.

Tennis-Damen treffen im Billie Jean King Cup auf Italien

SEVILLA: Die deutschen Tennis-Damen steigen an diesem Donnerstag (10.00 Uhr/Tennis Channel) in die Endrunde des Billie Jean King Cups in Sevilla ein. Erster Gruppengegner der als Außenseiter startenden Auswahl von Teamchef Rainer Schüttler ist Italien. Das deutsche Team bilden Tatjana Maria, Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam, Eva Lys sowie Jule Niemeier. Es werden zwei Einzel und ein Doppel gespielt.