Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.11.23 | Überblick

Tagung zu EU-Erweiterung, Reformen und globaler Handlungsfähigkeit

BERLIN: Vor dem Hintergrund der Debatte über eine Erweiterung der Europäischen Union (EU) kommen an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) in Berlin zahlreiche Außenministerinnen und -minister von EU-Mitgliedsstaaten und -Bewerberländern zusammen. Bei der Konferenz unter Federführung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) soll im Auswärtigen Amt unter anderem darüber diskutiert werden, welche Reformen die EU fit für eine Erweiterung machen können und wie künftige Mitglieder fit für einen Beitritt werden können.

Zweite Tarifrunde für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst der Länder

POTSDAM: Gewerkschaften und Länder setzen sich am Donnerstag (ab 13.30 Uhr) für die zweite Runde der Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes zusammen. Für zwei Tage diskutieren die Verhandlungspartner in Potsdam weiter über mögliche Tarifanpassungen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr. Die erste Verhandlungsrunde in Berlin war ohne Ergebnis geblieben.

Steinmeier beendet Staatsbesuch in Sambia

LUSAKA: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet am Donnerstag seinen Staatsbesuch in Sambia - der erste eines deutschen Staatsoberhaupts in dem afrikanischen Binnenland. Er will sich am Sambesi-Fluss, einer wichtigen Wasserader, über Natur- und Artenschutz sowie die auch hier zu spürenden Folgen des Klimawandels informieren.

Trauerzeremonie für Chinas früheren Ministerpräsidenten Li Keqiang

PEKING: Knapp eine Woche nach dem Tod des früheren chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang hält die Führung der Kommunistischen Partei eine Trauerzeremonie für ihr ehemaliges Mitglied ab. Die Einäscherung in Peking ist für diesen Donnerstag geplant, wie Chinas Staatsmedien unter der Woche mitteilten. Die Fahnen an vielen Regierungsgebäuden sowie an Chinas Botschaften und Konsulaten im Ausland sollen an diesem Tag auf halbmast hängen.

Lindner reist ins Baltikum - Gespräche über Finanzen und Militär

BERLIN: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) reist am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch ins Baltikum. Er wird mit seinen Amtskollegen der drei EU-und Nato-Partner über finanzpolitische Fragen und die politische Lage sprechen. Zunächst geht es nach Lettland und Estland.

Bundesagentur für Arbeit legt Oktober-Statistik vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit legt am Donnerstag ihre Statistik für den deutschen Arbeitsmarkt im Monat Oktober vor. Mit Spannung wird erwartet, ob die im September noch sehr verhaltene Herbstbelebung inzwischen besser in Fahrt gekommen ist. Normalerweise sinkt die Zahl der Arbeitslosen saisonbedingt im Oktober. Im September waren in Deutschland 2,627 Menschen arbeitslos gemeldet.

Habeck reist nach London und nimmt an KI-Gipfel teil

LONDON/MILTON KEYNES: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist am Donnerstag nach Großbritannien und nimmt an einem Gipfel zur Künstlichen Intelligenz (KI) teil. Die Konferenz gilt als früher Schritt zu einer internationalen Verständigung über die Regulierung des sich rasch entwickelnden Sektors. Digitalminister Volker Wissing (FDP) hatte zum Auftakt des Treffens davor gewarnt, die Chancen der Technologie aus den Augen zu verlieren.

Lufthansa berichtet über rekordverdächtiges Sommer-Quartal

FRANKFURT/MAIN: Der Lufthansa-Konzern berichtet an diesem Donnerstag (07.00 Uhr) über den rekordverdächtigen Sommer 2023. Das Unternehmen selbst hatte im August angekündigt, dass man im dritten Quartal voraussichtlich einen operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von mindestens 1,3 Milliarden Euro einfliegen werde.

«Glamour» kürt erstmals in Deutschland die Frauen des Jahres

BERLIN: Das Magazin «Glamour» kürt am Donnerstagabend (20:00 Uhr) in Berlin zum ersten Mal in Deutschland die «Frauen des Jahres». Geehrt werden sollen Frauen, die den Zeitgeist prägen und einen Beitrag für die Stärkung der Selbstbestimmung von Frauen leisten, wie das Magazin mitteilte. Demnach soll die Auszeichnung in mehreren Kategorien verliehen werden.

Kölner Polizisten wegen Körperverletzung im Amt vor Gericht

KÖLN: Fünf Polizeibeamte stehen ab Donnerstag (9.15 Uhr) unter anderem wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung im Amt vor dem Kölner Landgericht. Die Männer im Alter zwischen 25 und 42 Jahren sollen bei einem aus dem Ruder gelaufenen Einsatz im Stadtteil Bickendorf im Oktober 2019 einen Mann zu Boden gebracht und ihn geschlagen und getreten haben. Laut Anklage war das Vorgehen der Beamten weder strafrechtlich noch polizeigesetzlich gerechtfertigt.

Über 50 Jahre nach der Trennung: «Finaler» Song der Beatles erscheint

LONDON: Mehr als 50 Jahre nach der Trennung der Beatles erscheint am Donnerstag ihre wahrscheinlich letzte Single. «Now And Then» soll um 15 Uhr im Internet Premiere feiern. Das Lied hatte John Lennon ursprünglich in den späten 1970er Jahren geschrieben und dann unvollendet als Demo aufgenommen.