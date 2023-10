Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.10.23 | Überblick

Bundeskanzler Scholz gibt erneut Regierungserklärung ab

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt am Donnerstag zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage eine Regierungserklärung im Bundestag ab. Nach der Debatte über den Krieg der islamistischen Hamas gegen Israel in der vergangenen Woche soll es dieses Mal um den anstehenden EU-Gipfel gehen. Doch auch hier steht die Lage im Nahen Osten ganz oben auf der Tagesordnung. Es ist daher zu erwarten, dass Scholz - einen Tag nach Rückkehr von seiner Israel-Reise - erneut über den Gaza-Krieg und seine Folgen sprechen wird.

EU-Innenminister beraten über Migration, Schengen und «Chatkontrolle»

LUXEMBURG: Die Innenminister der EU-Staaten wollen am Donnerstag (9.00 Uhr) in Luxemburg über die gemeinsame Migrationspolitik und grenzüberschreitende Kriminalität beraten. Unter anderem soll es darum gehen, wie innerhalb des grenzkontrollfreien Schengen-Raums Menschenschmuggel effektiver verhindert werden kann. Außerdem werden die Innenminister mögliche künftige Migrationsabkommen debattieren. Ein solches ist zum Beispiel mit Tunesien geplant. Anders als zunächst vorgesehen wird es keine Abstimmung über die EU-Pläne zur sogenannten Chatkontrolle geben.

Studie zu Unfällen zwischen Radfahrern und Fußgängern

MÜNSTER: Die Unfallforscher der Versicherer stellen am Donnerstag (12.00 Uhr) in Münster eine Studie zu Kollisionen zwischen Radfahrern und Fußgängern vor. Dazu zeigt der Leiter Siegfried Brockmann mit Hilfe eines Crashtests, was passiert, wenn ein Lastenrad und ein Fußgänger zusammenstoßen. Laut Unfallforscher enden diese Unfälle auf dem Rad- oder Gehweg selten tödlich, aber oft mit schweren Verletzungen. Die genauen Zahlen, Unfallgründe und Gegenmaßnahmen erläutert Brockmann bei einer Pressekonferenz.

Promis, Italien und KI - Zweiter Tag der Frankfurter Buchmesse

FRANKFURT/MAIN: Die Frankfurter Buchmesse geht an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) in ihren zweiten Fachbesuchertag. Am Vormittag stellt Italien auf einer Pressekonferenz seinen Ehrengastauftritt auf der Buchmesse 2024 vor. Für Lesungen oder Signierstunden werden unter anderem Unternehmerin und Entertainerin Verona Pooth, Autorin Judith Schalansky, Kabarettist Florian Schroeder, Schauspieler Oliver Masucci und Autorin Marion Poschmann erwartet.