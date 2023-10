Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 12.10.23 | Überblick

Sonderflüge für Deutsche aus Israel starten

BERLIN: Die Lufthansa soll am Donnerstag Sonderflüge für Deutsche aufnehmen, die nach dem Angriff der islamistischen Hamas Israel verlassen wollen. Es handele sich um Sonderflüge im Auftrag des Auswärtigen Amts, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums an Deutsche, die sich auf der Vorsorgeliste für Kriseninformationen eingetragen haben. Die Lufthansa habe zugesagt, an diesem Donnerstag und Freitag jeweils bis zu vier Flüge aus Tel Aviv anzubieten.

Scholz gibt Regierungserklärung zu Terror-Angriff auf Israel ab

BERLIN: Fünf Tage nach dem Terror-Angriff der islamistischen Hamas auf Israel gibt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag eine Regierungserklärung im Bundestag dazu ab. Er hatte Israel bereits kurz nach der blutigen Attacke mit vielen hundert Toten die unverbrüchliche Solidarität Deutschlands zugesichert. «Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Das gilt gerade auch in schweren Stunden wie diesen. Und entsprechend werden wir handeln.»

Nato will sich mit Israels Verteidigungsminister austauschen

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten wollen sich an diesem Donnerstag bei ihrem Treffen in Brüssel per Videoschalte mit dem israelischen Kollegen Joav Galant austauschen. Die Zusammenkunft soll es ermöglichen, Israel nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas die Solidarität auszudrücken. Zudem erhofft man sich von Galant Informationen über die aktuelle Lage und möglichen Unterstützungsbedarf.

Scholz empfängt Emir von Katar in Berlin - Keine Pressekonferenz

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt am Donnerstag den Emir von Katar in Berlin, dessen Land sich als Vermittler zwischen Israel und der islamistischen Hamas angeboten haben soll. Das Staatsoberhaupt des kleinen, aber sehr reichen Golfstaats, Tamim bin Hamad Al Thani, kommt vorher auch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zusammen. Neben dem Angriff der von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuften Hamas auf Israel und der laufenden Gegenoffensive dürfte es bei den Gesprächen auch um die Zusammenarbeit im Energiesektor mit dem öl- und gasreichen Emirat gehen.

Ministerpräsidenten beraten über Asylpolitik

FRANKFURT AM MAIN: Unter dem Vorsitz des hessischen Regierungschefs Boris Rhein (CDU) kommt von Donnerstag an die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Frankfurt zusammen. Dominierendes Thema bei dem zweitägigen Treffen wird aller Voraussicht nach die Asylpolitik. Die Länder wollen vor allem die für 6. November geplanten Runde mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vorbereiten.

Faeser gibt Überblick über organisierte Kriminalität

BERLIN: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will am Donnerstag (11.00 Uhr) einen Überblick über die organisierte Kriminalität in Deutschland geben. Gemeinsam mit dem Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, legt sie in Berlin den so bezeichneten Lagebericht für das vergangene Jahr vor.

CSU und Freie Wähler starten Koalitionsgespräche

MÜNCHEN: Vier Tage nach der bayerischen Landtagswahl starten CSU und Freie Wähler am Donnerstag (11.00 Uhr) mit Gesprächen über die angestrebte Neuauflage ihrer Koalition. Bevor es in kleinere Runden und in die Details gehen soll, ist zunächst ein Treffen in größerer Besetzung geplant. Ziel ist, die Koalitionsverhandlungen binnen zweieinhalb Wochen abzuschließen - nämlich in der Woche vor der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Landtags am 30. Oktober.

Verkehrsminister beenden Treffen - Einigung bei Deutschlandticket?

KÖLN: Zum Ende der Verkehrsministerkonferenz (VMK) in Köln wollen die Ministerinnen und Minister der Länder am Donnerstag (13.00 Uhr) ihre Ergebnisse präsentieren. Im Fokus dürfte dabei vor allem die Frage stehen, ob sich der Bund im kommenden Jahr zur Hälfte an den erwarteten zusätzlichen Kosten des Deutschlandtickets beteiligt.

Mehr fürs Klima: Weltbank soll Geschäftsmodell verändern

MARRAKESCH: Die Weltbank, die arme Länder jährlich mit hohen Krediten bei ihrer Entwicklung unterstützt, steht vor einer Reform. Geht es nach Ländern wie Deutschland und den USA, soll sie bei ihren Entscheidungen den Klimaschutz künftig stärker berücksichtigen. Der neue Auftrag könnte am Donnerstag bei der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in Marrakesch (Marokko) beschlossen werden.

Bundesgerichtshof befasst sich erneut mit Flaschenpfand

KARLSRUHE: Müssen Lebensmittelmärkte in Werbeprospekten den Preis für Flaschen oder Gläser inklusive Pfand angeben? Dazu verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag (10.00 Uhr) erneut. Der Verband Sozialer Wettbewerb will die Frage grundsätzlich klären lassen und hat eine Warenhauskette mit Sitz in Kiel verklagt. Dort waren in einem Prospekt aus dem Herbst 2018 bei Getränken und Joghurt im Glas die reinen Preise abgedruckt, mit dem Zusatz «zzgl. ... ? Pfand».

Studie «Die Ängste der Deutschen 2023» wird vorgestellt

BERLIN: Was bereitet den Bundesbürgern 2023 am meisten Sorgen? Das will die repräsentative Studie «Die Ängste der Deutschen» beantworten, die am Donnerstag (11.00 Uhr) in Berlin vorgestellt wird. Seit mehr als 30 Jahren befragt das Infocenter der R+V-Versicherung Menschen in Deutschland zur ihren Sorgen rund um Politik, Wirtschaft, Umwelt, Familie und Gesundheit.

Ministerin Lemke legt neue Vorschläge zum Umgang mit dem Wolf vor

BERLIN: Bundesumweltministerin Steffi Lemke legt an diesem Donnerstag neue Vorschläge zum Umgang mit dem Wolf in Deutschland vor (13.30 Uhr). Angesichts des Zuwachses der Wolfreviere und zahlreicher Übergriffe auf Weidetiere wurden zuletzt die Forderungen nach mehr Möglichkeiten immer lauter, den streng geschützten Wolf zu schießen.

EU-Ausschuss tagt zur Frage: Weitere zehn Jahre Glyphosat?

BRÜSSEL: Die EU-Kommission und Vertreter der EU-Staaten beraten ab diesem Donnerstag über die Erneuerung der Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat. Im sogenannten ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel (ScoPAFF) wird ein Vorschlag der EU-Kommission erläutert, die Zulassung des Mittels für weitere zehn Jahre zu erneuern. Noch ist Glyphosat in der EU bis Mitte Dezember zugelassen. Eine Abstimmung über den Vorschlag wird am Freitag erwartet.

Baerbock bei «Brigitte» - Israel, Russland, China und Persönliches

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) stellt sich an diesem Donnerstag (19.00 Uhr) bei einer Gesprächsreihe der Frauenzeitschrift «Brigitte» den Fragen von Chefredakteurin Brigitte Huber und Chefreporterin Meike Dinklage. Wenige Tage nach dem Angriff des islamistischen Hamas auf Israel dürfte in der Gesprächsreihe «Brigitte Live» die Lage in dem angegriffenen Land sowie die Situation der Deutschen in Israel im Mittelpunkt stehen. Zudem sollen aber auch der Umgang mit Russland und dem Iran sowie der wachsende Einfluss Chinas Themen sein.

Studie zu Stellenanzeigen: Welche Jobs sind gefragt?

GÜTERSLOH: Für die Frage, welche Jobs derzeit auf dem Arbeitsmarkt besonders gefragt oder auf dem Rückzug sind, hat die Bertelsmann Stiftung rund 45 Millionen Stellenanzeigen der Jahre 2019 bis Juni 2023 analysiert. Das Ergebnis veröffentlichen die Autoren am Donnerstag (9.00 Uhr) in Gütersloh. Mit dem «Jobmonitor» zeigt die Stiftung außerdem, wie sich die Nachfrage im Laufe der Zeit geändert hat und für welche Jobs Mitarbeiterinne und Mitarbeiter in welcher Region in Deutschland vermehrt gesucht werden.

Fernsehen im Seniorenheim - Urheberrechtsstreit vor BGH

KARLSRUHE: Verletzt der Betreiber eines Seniorenheims Urheberrechte, wenn er über eine Satellitenanlage TV-Signale an die Bewohner weiterleitet und ihnen so Fernsehen ermöglicht? Diese Frage beschäftigt am Donnerstag (9.00 Uhr) den Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Die Verwertungsgesellschaften Gema und Corint Media sehen durch die Weiterleitung der Satellitensignale in einem Seniorenzentrum im rheinland-pfälzischen Dahn Urheberrechte verletzt und haben auf Unterlassung geklagt.

Handballerinnen starten gegen Ukraine in EM-Qualifikation

GROßWALLSTADT: Die deutschen Handballerinnen starten am Donnerstag gegen das ukrainische Nationalteam in die EM-Qualifikation (20.15 Uhr/Sport1). Verzichten muss die DHB-Auswahl auf Mia Zschocke und Julia Maidhof, beide hatten sich zuvor beim Training verletzt. Für Trainer Markus Gaugisch ist ein Sieg Pflicht, es wäre der sechste in Folge.