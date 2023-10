Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.10.23 | Überblick

Konferenz zu Klimafinanzierung in Bonn

BONN: In Bonn kommen an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) Vertreter von einigen Dutzend Staaten zu einer internationalen Konferenz zum Thema Klimafinanzierung zusammen. Teilnehmen sollen wichtige Geberländer sowie Entwicklungs- und Schwellenländer - auch Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) wird erwartet.

Darf AfD-Politiker Maier weiter Richter sein? - BGH prüft

KARLSRUHE: Darf der als rechtsextrem eingestufte AfD-Politiker Jens Maier weiter als Richter arbeiten - darüber verhandelt am Donnerstag (10.00 Uhr) das Dienstgericht des Bundes am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Maier wehrt sich vor dem BGH-Senat gegen ein Urteil des Leipziger Dienstgerichts für Richter: Dieses hatte im Dezember vergangenen Jahres seine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand für zulässig erklärt.

Rund 50 Staats- und Regierungschefs bei Europa-Gipfel in Granada

GRANADA: Staats- und Regierungschefs aus rund 50 Ländern werden an diesem Donnerstag zum dritten Gipfeltreffen der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Spanien erwartet. In dem von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron initiierten Format wollen die Staaten der Europäischen Union die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern verbessern.

Internationale Messe «Spiel'23» in Essen beginnt

ESSEN: Die internationale Publikumsmesse «Spiel'23» startet an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) in Essen mit zahlreichen Neuheiten. Der veranstaltende Friedhelm Merz Verlag erwartet 935 Aussteller aus 56 Ländern. Bis Sonntag könnten Besucherinnen und Besucher unter Puzzeln, Würfel- und Kartenspielen oder auch Rätsel-, Abenteuer- oder Strategiespielen in vielen Varianten auswählen. Auch mehr als 1700 erstmals präsentierte Spiele könnten diesmal getestet werden.

Literaturnobelpreisträger wird verkündet

STOCKHOLM: Nach der letztjährigen Auszeichnung der Französin Annie Ernaux wird am Donnerstag in Stockholm verkündet, wer in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird. Die Schwedische Akademie wird den Preisträger oder die Preisträgerin frühestens um 13.00 Uhr bekanntgeben. Dotiert ist die prestigeträchtige Auszeichnung diesmal mit elf Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro), das ist eine Million mehr als im Vorjahr.

EU-Parlament stimmt über neuen Klimakommissar ab

STRAßBURG: Das Europaparlament stimmt an diesem Donnerstag (ab 12.00 Uhr) über den designierten EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra ab. Der Niederländer will das Amt von seinem Landsmann Frans Timmermans übernehmen. Dieser hatte die EU-Kommission verlassen, um als Spitzenkandidat eines rot-grünen Wahlbündnisses für die Parlamentswahl in seiner Heimat anzutreten.

Millionenbeute bei Einbruch in Tresorraum: Fünf Männer vor Gericht

BERLIN: Nach einem Einbruch in einen Berliner Tresorraum mit Millionenbeute kommen ab Donnerstag (9.30 Uhr) fünf Männer vor das Berliner Landgericht. Der Prozess findet nach Justizangaben unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Bei der spektakulären Tat im November vorigen Jahres wurden zahlreiche Schließfächer aufgebrochen und Luxusuhren, Schmuck, Edelmetall sowie Wertpapiere gestohlen. Von einer Beute im Wert von insgesamt rund 49 Millionen Euro geht die Staatsanwaltschaft aus.

«Vogel des Jahres» 2024 wird gekürt

HILPOLTSTEIN/BERLIN: Kiebitz, Rebhuhn, Rauchschwalbe, Steinkauz oder Wespenbussard - wer wird «Vogel des Jahres» 2024? Das wollen die Naturschutzverbände Nabu und LBV am Donnerstag bekanntgeben. Wie in den Vorjahren war erneut die Bevölkerung aufgerufen, im Internet für einen der fünf Kandidaten zu stimmen. Die Wahl endet um 11.00 Uhr. Danach werden die Stimmen ausgezählt.

Europacup: Leverkusen, Freiburg und Frankfurt im Einsatz

MOLDE: Noch ungeschlagen in dieser Saison tritt Bayer Leverkusen am zweiten Gruppenspieltag der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr) bei Molde FK in Norwegen an. In acht Pflichtspielen gelangen dem Tabellenführer der Fußball-Bundesliga sieben Siege, auch in die Europa League hatte die Werkself beim 4:0 gegen den schwedischen Meister BK Häcken einen Start nach Maß erwischt. Der SC Freiburg bestreitet indes erstmals ein Pflichtspiel gegen einen Club aus England und trifft um 18.45 Uhr daheim auf den Conference-League-Sieger West Ham United. Eintracht Frankfurt ist in Griechenland gefordert. Die Hessen treten nach einem durchwachsenen Saisonstart um 21.00 Uhr in der Europa Conference League bei PAOK Saloniki an.