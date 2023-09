Das bringt der Donnerstag

EU-Innenminister beraten über geplante Asylreform

BRÜSSEL: Die Innenminister der EU-Staaten wollen an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) in Brüssel über die umstrittenen Reformpläne für das europäische Asylsystem beraten. Mit Spannung wird erwartet, ob deutliche Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für einen Durchbruch in den festgefahrenen Verhandlungen um die sogenannte Krisenverordnung sorgen werden. Er hatte am Mittwoch nach Angaben aus Regierungskreisen darauf gedrungen, dass die von ihm geführte Koalitionsregierung aus SPD, Grünen und FDP eine Einigung ermöglicht.

Bundestag debattiert erneut über Migration

BERLIN: Der Bundestag wird an diesem Donnerstag erneut über das Dauerbrenner-Thema Migration debattieren. CDU und CSU haben eine Aktuelle Stunde unter dem Titel «Schweigen des Bundeskanzlers zum Deutschland-Pakt zum Stopp der irregulären Migration» beantragt. Kurz zuvor debattieren die Abgeordneten bereits über einen Antrag der AfD-Fraktion, in dem es um mehr Befugnisse der Bundespolizei zur «Bewältigung der Massenmigration» geht, wie es darin heißt.

Alternative Nobelpreisträger werden bekanntgegeben

STOCKHOLM: In Skandinavien stehen bald die diesjährigen Nobelpreis-Bekanntgaben an, doch vorher wird zunächst ein anderer wichtiger Preis vergeben: An diesem Donnerstag (8.00 Uhr) wird in Stockholm verkündet, wer in diesem Jahr den Right Livelihood Award erhält. Mit der Auszeichnung, die gemeinhin als Alternativer Nobelpreis bekannt ist, werden seit 1980 mutige Vorkämpfer für Menschenrechte, Umwelt und Frieden geehrt.

Israel und Deutschland unterzeichnen Raketenabwehr-Vereinbarung

BERLIN: Israel und Deutschland unterzeichnen an diesem Donnerstag eine Vereinbarung über den Kauf des israelischen Raketenabwehrsystems Arrow 3 durch Berlin. An der Zeremonie in der deutschen Hauptstadt nehmen der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowie sein israelischer Amtskollege Joav Galant teil. Mit der Unterzeichnung geben beide Länder grünes Licht für den Beginn der Produktion. Der Kauf des Raketenabwehrsystems ist eine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Katholische Bischöfe schließen Herbstvollversammlung ab

WIESBADEN: Die Deutsche Bischofskonferenz schließt an diesem Donnerstag in Wiesbaden ihre viertägige Herbstvollversammlung ab. Es wird erwartet, dass der Vorsitzende Georg Bätzing in seiner Abschluss-Pressekonferenz unter anderem auf den Stand des Reformprozesses der deutschen Katholiken eingeht. Mit diesem Prozess sollten Strukturen verändert werden, die den sexuellen Missbrauch von Kindern durch Priester jahrzehntelang begünstigt hatten. Im März wurde der Reformprozess mit konkreten Vorschlägen vorerst abgeschlossen. Das brachte die deutsche Kirche in Konflikt mit dem Vatikan, der fast alle deutschen Erneuerungsvorschläge ablehnt.

Energiepreise zentrales Thema bei Energieministerkonferenz

WERNIGERODE: Die Diskussion um einen Energiestrompreis, die Anpassung der Stromnetzentgelte und die Stromsteuer sind wichtige Themen beim Treffen der Energieminister der Länder in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) an diesem Donnerstag. «Wir registrieren hinsichtlich der Einführung eines Industrie- oder auch Brückenstrompreises große Zustimmung unter den Ländern», sagte der gastgebende Umweltminister von Sachsen-Anhalt, Armin Willingmann (SPD) am Mittwoch zur Eröffnung des Treffens. Neben den Länderministern kommen auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller.

Forschungsinstitute legen neue Konjunkturprognose vor

BERLIN: Führende Wirtschaftsforschungsinstitute legen an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) ihre neue Konjunkturprognose für Deutschland vor. Erwartet wird, dass sie ihre Erwartungen herunterschrauben. Im Frühjahr hatten die Institute für das laufende Jahr noch mit einem Mini-Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,3 Prozent gerechnet.

Bundesamt gibt vorläufige Inflationsdaten für September bekannt

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt veröffentlicht an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) eine erste Schätzung zur Entwicklung der Verbraucherpreise im September. Volkswirte erwarten im Schnitt einen deutlichen Rückgang der jährlichen Inflationsrate auf 4,6 Prozent nach 6,1 Prozent im August. Es wäre der niedrigste Stand seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar 2022 mit damals 4,3 Prozent. Infolge des Angriffs stiegen die Energiepreise zeitweise massiv und trieben die Inflation insgesamt in die Höhe.

Verkehrsminister beraten über Zukunft des Deutschlandtickets

BERLIN/DÜSSELDORF: Die Verkehrsministerinnen und -minister der Länder beraten an diesem Donnerstag (15.00 Uhr) mit dem Bund in einer digitalen Sonderkonferenz über die künftige Finanzierung des Deutschlandtickets für Busse und Bahnen. Der nordrhein-westfälische Minister Oliver Krischer (Grüne), der aktuell Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz ist, hatte vor einem Aus des Angebots gewarnt. Wenn nicht sehr zeitnah eine Lösung gefunden werde, dann werde das erfolgreiche Ticketmodell «ganz schnell wieder Geschichte», hatte Krischer gesagt.

Streit um Corona-Impfstoff-Patente: Gericht verkündet Entscheidungen

DÜSSELDORF: Im Streit um Corona-Impfstoff-Patente zwischen dem Impfstoffentwickler Curevac und dem Wettbewerber Biontech will das Landgericht Düsseldorf an diesem Donnerstag erste Entscheidungen verkünden. Curevac wirft Biontech vor, bei der Produktion seines milliardenfach genutzten Impfstoffes Comirnaty Curevac-Patente verletzt zu haben. Biontech weist das zurück. Das Gericht will seine Entscheidungen zunächst in vier Fällen verkünden.

Erster Handelstag der Aktien von Schott Pharma

MAINZ/FRANKFURT: Nach langer Vorbereitung ist der große Tag für die Pharmasparte des Mainzer Spezialglasherstellers Schott gekommen: An diesem Donnerstag werden Papiere von Schott Pharma erstmals an der Börse in Frankfurt gehandelt. Zum Börsenstart werden Vertreter des Unternehmens für die sogenannte Ringing Bell Ceremony in Frankfurt sein.

Puma feiert mit Sport-Prominenz 75-jähriges Bestehen

HERZOGENAURACH: Mit internationalen Sportstars der vergangenen Jahrzehnte feiert der fränkische Sportartikelhersteller Puma an diesem Donnerstag sein 75-jähriges Bestehen. Am Firmensitz in Herzogenaurach werden unter anderem die Sprint-Ikone Merlene Ottey (Jamaika), der britische Sprinter Linford Christie, die zweifache Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler sowie Ex-Tennisspieler Boris Becker und als Lokalmatador Ex-Fußballer Lothar Matthäus erwartet.

Fernsehpreis wird verliehen - Ehrenpreis für Bully Herbig

KÖLN: In Köln wird am Donnerstagabend (18.30 Uhr) der Deutsche Fernsehpreis vergeben. Für die Programmsaison 2022/23 konstatiert der Juryvorsitzende Wolf Bauer «einen fast überhitzten Wettbewerb». Gründe seien unter anderem neue Anbieter und die höhere Zahl von Nutzungsarten. «Es präsentieren sich Programme in nie gesehener Vielfalt und bemerkenswerter Qualität», lobte Bauer.

Prozess nach Pflegeheim-Brand in Baden-Württemberg beginnt

TÜBINGEN: Mehr als acht Monate nach dem Brand in einem Pflegeheim im baden-württembergischen Reutlingen mit drei Toten beginnt an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) der Prozess gegen die mutmaßliche Brandstifterin. Der 58-Jährigen werden vor dem Landgericht Tübingen Mord, Brandstiftung und versuchter Mord vorgeworfen.

Urteil im Prozess um mutmaßlichen Mord an Schülerin Ayleen erwartet

GIEßEN: Im Prozess um den mutmaßlichen Mord an der 14-jährigen Ayleen aus Baden-Württemberg fällt an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) voraussichtlich das Urteil. Der 30-jährige Angeklagte soll das Mädchen im Juli vergangenen Jahres aus ihrem Heimatort Gottenheim nahe Freiburg abgeholt, in ein Waldstück nahe Langgöns im Landkreis Gießen gebracht und dort versucht haben, sie zu vergewaltigen. Schließlich soll er das Mädchen erwürgt und in einem See im Wetteraukreis versenkt haben. Angeklagt ist der Mann unter anderem wegen Mordes, versuchter Vergewaltigung mit Todesfolge und Nötigung.