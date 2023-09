Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.09.23 | Überblick

Warntag: Um 11 Uhr soll es auf allen Kanälen blinken und piepsen

BERLIN: Wenn es an diesem Donnerstag um 11.00 Uhr vielerorts in Deutschland blinkt, schrillt oder leuchtet, besteht kein Grund zur Aufregung. Denn beim bundesweiten Warntag wird lediglich ein Probealarm ausgelöst. Damit soll getestet werden, wie die Bevölkerung im Fall von Katastrophen oder Kriegsfolgen flächendeckend gewarnt werden kann. Die Entwarnung soll es dann gegen 11.45 Uhr geben. Diesmal soll es noch besser klappen als beim letzten Probealarm im vergangenen Dezember. Damals waren mehr als 90 Prozent der Bevölkerung erreicht worden.

Lauterbach lädt zu Gespräch über Lage bei Kinderarzneimitteln

BERLIN: Vorkehrungen gegen mögliche neue Engpässe bei Kindermedikamenten in der nahenden Infektsaison sind am Donnerstag Thema eines Treffens bei Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der SPD-Politiker hat Vertreterinnen und Vertreter von Apotheken, Ärzten und Pharmabranche zu einem Spitzengespräch geladen, um die Versorgungslage zu analysieren und zu verbessern. Er hatte bereits darauf hingewiesen, dass im Herbst und Winter für Antibiotika und weitere relevante Mittel «eine angespannte Versorgungssituation» entstehen könnte.

Berlin und Kiew schließen Städtepartnerschaft

BERLIN: Berlin und Kiew schließen am Donnerstag eine Städtepartnerschaft. Zur Unterzeichnung einer entsprechenden Erklärung wird Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko in der deutschen Hauptstadt erwartet. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will seinen Kollegen aus der Ukraine am Nachmittag (14.30 Uhr) am Brandenburger Tor empfangen. Dann geht es gemeinsam ins Rote Rathaus.

Thüringens CDU will Steuersenkung auch mit AfD durch Landtag bringen

ERFURT: Die Opposition hat in Thüringen erstmals die Chance, eine Steuersenkung gegen die rot-rot-grüne Minderheitskoalition durchzusetzen. Dabei geht es um einen Gesetzentwurf der CDU zur Senkung der Grunderwerbsteuer beim Immobilienerwerb von 6,5 auf 5,0 Prozent. Die CDU-Initiative sorgt seit Tagen für Wirbel, weil dabei im Landtag Stimmen der AfD den Ausschlag geben könnten. CDU, AfD und FDP hatten der Steuersenkung bereits in der vergangenen Woche im Haushaltsausschuss zugestimmt und damit den Weg für die Abstimmung im Parlament frei gemacht.

Baerbock trifft in Washington Blinken und Kongress-Abgeordnete

WASHINGTON: Mit politischen Gesprächen in der Hauptstadt Washington setzt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock an diesem Donnerstag ihre knapp zweiwöchige USA-Reise fort. Am Vormittag (Ortszeit) will sich die Grünen-Politikerin mit dem republikanischen Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, treffen. Am Nachmittag ist dann ein Austausch mit Studierenden der Howard University geplant. Für den Abend hat US-Außenminister Antony Blinken Baerbock zu einem Arbeitsessen in seine Residenz eingeladen.

Zinspause oder weitere Erhöhung? EZB vor nächster Entscheidung

FRANKFURT/MAIN: Nach neun Zinserhöhungen in Folge entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag über den weiteren Kurs. Ob es eine weitere Zinsanhebung geben wird oder ob die Euro-Währungshüter eine Pause einlegen, hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach der jüngsten Sitzung des EZB-Rates im Juli offen gelassen. Die aktuelle Entscheidung gibt die Notenbank am Donnerstagnachmittag (14.15 Uhr) bekannt.

Nationale Maritime Konferenz in Bremen mit Scholz und Habeck

BREMEN: Der Beitrag der maritimen Wirtschaft bei der Energiewende, die Wettbewerbsfähigkeit der Seehäfen und nicht zuletzt die Finanzierung: Über diese Themen diskutieren ab Donnerstag (10.00 Uhr) rund 800 Teilnehmende der Nationalen Maritimen Konferenz (NMK) in Bremen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird als Schirmherr ebenso erwartet wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Die zweitägige Konferenz findet zum 13. Mal statt und steht unter dem Motto «Standort stärken. Klima schützen. Zukunft gestalten».

EuGH entscheidet über Millionen-Beihilfen für Frankfurt-Hahn

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheidet an diesem Donnerstag (09.30 Uhr) in Luxemburg, ob Rheinland-Pfalz dem Flughafen Frankfurt-Hahn mit millionenschweren Beihilfen unter die Arme greifen durfte. Dagegen hatte die Lufthansa geklagt. Die EU-Kommission hatte dem Land Rheinland-Pfalz 2017 erlaubt, von 2017 bis 2021 Betriebsverluste von 25,3 Millionen Euro zu decken. Die Lufthansa, die den Flughafen Hahn nicht nutzt, sah die Unterstützung als wettbewerbsverzerrend an und hatte deshalb Klage erhoben.

Iranische Frauenrechtsbewegung erhält Medienpreis M100

POTSDAM: Die iranische Freiheitsbewegung «Women, Life, Freedom» wird am Donnerstag in Potsdam mit dem Medienpreis M100 Media Award ausgezeichnet. Mit dem Preis sollen nach Angaben der Veranstalter mutige Frauen und Mädchen, aber auch Männer geehrt werden, die in ihrer Heimat gegen Unterdrückung und für Freiheit und Menschenrechte protestieren. Stellvertretend nimmt ihn die iranische Frauenrechtsaktivistin Shima Babaei (18.00 Uhr) entgegen, die seit 2020 in Belgien im Exil lebt.

Sampling-Streit um Kraftwerk-Tonfolge - BGH verkündet Entscheidung

KARLSRUHE: In einem jahrelangen Rechtsstreit zwischen den Elektropop-Pionieren von Kraftwerk und Musikproduzent Moses Pelham um eine kurze Tonfolge will der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag (08.30 Uhr) eine Entscheidung verkünden. In der mündlichen Verhandlung Anfang Juni in Karlsruhe hatte sich abgezeichnet, dass der erste Zivilsenat den Fall dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorlegen könnte, um Detailfragen klären zu lassen. Das Verfahren wirft grundlegende Fragen zum Verhältnis von Kunstfreiheit und Urheberschutz auf.