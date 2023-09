Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.09.23 | Überblick

Haushaltsberatungen im Bundestag gehen weiter

BERLIN: Im Bundestag gehen am Donnerstag die Beratungen über den Entwurf des Haushalts 2024 weiter. Den Auftakt macht der Etat des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums. Ressortchef Robert Habeck (Grüne) dürfte vor allem auf die Konjunkturflaute in Deutschland sowie die im internationalen Vergleich hohen Strompreise eingehen. Im Bundestag wird außerdem beraten über die Etatpläne für das Gesundheits-, das Justiz-, das Innen-, das Landwirtschafts- sowie das Bildungsministerium.

Sondersitzung im Landtag - Schlagabtausch über Flugblatt-Affäre

MÜNCHEN: Vier Wochen vor der bayerischen Landtagswahl steht im Parlament in München ein offener und wohl heftiger Schlagabtausch über die Flugblatt-Affäre rund um Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) bevor. Auf Antrag von Grünen, SPD und FDP kommt der sogenannte Zwischenausschuss zu einer Sondersitzung zusammen. Das Gremium ist in der Zeit kurz vor Landtagswahlen für die Beratung dringender Angelegenheiten zuständig, ihm gehören aktuell 51 Abgeordnete an. Aiwanger und auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) haben angekündigt, an der Sondersitzung teilzunehmen. Söder plante dort aber zunächst keine Wortmeldung.

Länderchefs stellen «Brüsseler Erklärung» vor

BRÜSSEL: Die Regierungschefs und -chefinnen der Bundesländer setzen am Donnerstag (8.00 Uhr) ihre Beratungen in Brüssel fort. Unter anderem sind Treffen mit den EU-Kommissionsmitgliedern Maros Sefcovic (Klima), Margaritis Schinas (Migration), Kadri Simson (Energie) und Virginijus Sinkevicius (Umwelt) angesetzt. Im Anschluss wollen die Ministerpräsidenten am Nachmittag (15.30 Uhr) eine «Brüsseler Erklärung der Länder» vorstellen.

Lauterbach stellt Reformvorschläge für den Rettungsdienst vor

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will an diesem Donnerstag in Berlin (14.15 Uhr) Reformvorschläge für den Rettungsdienst in Deutschland präsentieren. Die Empfehlungen stammen von der Regierungskommission für eine moderne Krankenhausversorgung, die bereits mehrere Empfehlungen für den Klinikbereich vorgelegt hatte.

Nächster Prozess im Cum-Ex-Skandal: Früherer Top-Anwalt vor Gericht

FRANKFURT/MAIN: Im Steuerskandal um Cum-Ex-Aktiendeals soll an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) ein neuer Prozess am Landgericht Frankfurt beginnen. Dort müssen sich zwei ehemalige Beschäftigte der Maple Bank und ein früherer hochrangiger Steueranwalt der Großkanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer wegen des Vorwurfs der schweren Steuerhinterziehung beziehungsweise der Beihilfe dazu verantworten. Im Prozess geht es laut Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt erstmals um die strafrechtliche Verantwortung eines Beraters bei Cum-Ex-Deals. Rund 20 Verhandlungstermine wurden angesetzt.

Filmfestival in Toronto startet - mehr als 200 Beiträge zu sehen

TORONTO: Mit der Filmpremiere von Hayao Miyazakis «The Boy and the Heron» startet am Donnerstagabend (Ortszeit) das Toronto International Film Festival (TIFF). Mehr als 200 Beiträge werden an den zehn Festival-Tagen zu sehen sein. Die 48. Saison des Filmfestes steht unter dem Einfluss des Hollywood-Streiks - es werden weniger Stars erwartet als in den Vorjahren.

Deutscher Radiopreis wird an die besten Radiomacher verliehen

HAMBURG: Bühne frei für die besten Radiomacher Deutschlands: Am Donnerstag (20.05 Uhr) wird in Hamburg der Deutsche Radiopreis zum 14. Mal verliehen. Im Fokus stehen dabei die Menschen, die sonst nur hinter dem Mikrofon sitzen oder stehen. Der undotierte Preis wird in zehn Kategorien verliehen - darunter «Bestes Musikformat», «Beste Reportage», «Bestes Informationsformat» und «Beste Moderatorin/Bester Moderator».

Mann soll Großmutter mit Beil getötet haben - Prozess beginnt

HAMBURG: Ein Mann, der seine 100 Jahre alte Großmutter mit einem Beil erschlagen haben soll, muss sich von Donnerstag (12.00 Uhr) an vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Dem 37-Jährigen wird laut Staatsanwaltschaft Totschlag vorgeworfen. Er habe die Frau im Rollstuhl in der Nacht zum 6. März in ihrer Wohnung im Hamburger Stadtteil Stellingen mit dem Beil angegriffen und mindestens 16-mal auf ihren Kopf- und Halsbereich eingeschlagen.

Flensburgs Handballer empfangen Kiel zum 109. «Nord-Clasico»

FLENSBURG/KIEL: Die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel bestreiten am Donnerstag (20.30 Uhr/Dyn) das 109. Schleswig-Holstein-Derby im Handball. Während der Titelverteidiger und Rekordmeister aus Kiel mit drei Siegen aus drei Spielen voll auf Kurs ist, stehen die gastgebenden Flensburger nach der 29:31-Niederlage in Magdeburg schon in diesem «Nord-Clasisco» unter Druck.