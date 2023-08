Das bringt der Donnerstag

Grünen-Bundesvorstand tagt in Nürnberg

NÜRNBERG: Der Bundesvorstand der Grünen kommt an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) in Nürnberg zu einer Klausur zusammen. Neben dem sechsköpfigen Führungsteam um die beiden Bundesvorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour nehmen auch die beiden Grünen-Spitzenkandidaten für die bayerische Landtagswahl, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, an dem zweitägigen Treffen teil. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird zum Auftakt digital zugeschaltet.

Spitze der Unionsfraktion berät über Wirtschaftsstandort Deutschland

SCHMALLENBERG: Die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag kommt an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) nach der politischen Sommerpause zu zweitägigen Beratungen in Schmallenberg im Sauerland zusammen. Am ersten Tag der Klausur in der Heimatregion von Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) sollen die Wirtschaftspolitik und Konzepte zur Verbesserung der aktuell schwierigen Lage des Wirtschaftsstandortes Deutschland im Mittelpunkt stehen. Als Gast erwartet die Runde um Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den ehemaligen Bundesbank-Präsidenten und aktuellen Aufsichtsratschef der Commerzbank, Jens Weidmann.

EU-Außenminister beraten über Krieg in der Ukraine und Sanktionen

TOLEDO: Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Donnerstag bei ihrem ersten Treffen nach der Sommerpause über die weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine beraten. Grundlage der informellen Gespräche in der spanischen Stadt Toledo sind unter anderem Vorschläge des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Er hat angeregt, der Regierung in Kiew eine deutliche Ausweitung des militärischen Ausbildungsprogramms für die ukrainischen Streitkräfte zuzusichern.

Papst Franziskus bricht zu Auslandsreise in die Mongolei auf

ROM/ULAN BATOR: Papst Franziskus bricht an diesem Donnerstag zu einer Reise in die Mongolei auf. Das Oberhaupt der katholischen Kirche besucht zunächst die Hauptstadt Ulan Bator, um sich mit der mongolischen Staatsspitze, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Vertretern der Zivilgesellschaft zu treffen. Franziskus wird als erster Papst den Binnenstaat zwischen Russland und China besuchen.

Bundesagentur veröffentlicht neue Arbeitsmarkt-Zahlen

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit informiert am Donnerstag (9.55 Uhr) in Nürnberg über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland im August. Bereits im Juli war deutlich geworden, dass die schwache Konjunktur Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlässt. Die Zahl der Arbeitslosen war auf 2,617 Millionen gestiegen. Das waren 62.000 mehr als im Juni und 147.000 mehr als im Vorjahr. Für die August-Zahlen wurden Daten berücksichtigt, die bis zum 14. August vorlagen.

RBB-Verwaltungsrat tagt erneut wegen Dienstvertrags für Intendantin

BERLIN: Der Verwaltungsrat beim ARD-Sender Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) kommt wegen des noch nicht abgeschlossenen Dienstvertrags für die neue Intendantin Ulrike Demmer erneut zusammen. Am Donnerstag (09.30 Uhr) tagt das Gremium dazu, wie die Gremiengeschäftsstelle bestätigte.

Flick nominiert ersten Länderspiel-Kader der EM-Saison

FRANKFURT/MAIN: Bundestrainer Hansi Flick wird am Donnerstag den ersten Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Saison benennen. Nach drei Niederlagen und einem Unentschieden in den vergangenen vier Länderspielen sind die Fans gespannt, mit welchen Akteuren Flick in den anstehenden Tests gegen Japan am 9. September in Wolfsburg sowie drei Tage später in Dortmund gegen den WM-Zweiten Frankreich den dringend benötigten Stimmungsumschwung im Gastgeberland der Europameisterschaft 2024 bewerkstelligen möchte.

Königsklassen-Lose: Bayern im Top-Topf in Monaco

MONACO: Bei einer feierlichen Zeremonie in Monaco erfahren die vier deutschen Starter, gegen wen sie in der Gruppenphase der Champions League antreten müssen. Der FC Bayern München ist als deutscher Meister am Donnerstag (18.00 Uhr) im Grimaldi Forum in Topf 1 gesetzt. Borussia Dortmund und RB Leipzig wurde anhand ihres Koeffizienten im UEFA-Ranking im zweiten Topf eingruppiert, in dem sich unter anderem auch Real Madrid und Manchester United befinden. Union Berlin ist als Neuling in der Fußball-Königsklasse in Topf 4 der vermeintlich schwächsten Teams und könnte somit eine extrem schwere Gruppe erwischen.

Eintracht ohne Kolo Muani gegen Lewski Sofia

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt muss im Playoff-Rückspiel der Conference League gegen Lewski Sofia auf den streikenden Topstürmer Randal Kolo Muani verzichten. Nach dem 1:1 im Hinspiel braucht der Fußball-Bundesligist am Donnerstag (20.30 Uhr/RTL) einen Sieg gegen die Bulgaren, um sich für die Gruppenphase zu qualifizieren. Omar Marmoush, der Torschütze aus dem Hinspiel, wird definitiv im Sturm starten, kündigte Trainer Dino Toppmöller an. Jessic Ngankam könnte ihm dabei zur Seite stehen. Fehlen werden neben Kolo Muani auch Jesper Lindström und Christopher Lenz, die den Verein verlassen haben, sowie der verletzte Kapitän Sebastian Rode.