Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 24.08.23 | Überblick

Brics-Gipfel endet in Südafrika mit Fokus auf Erweiterung

JOHANNESBURG: Der Brics-Gipfel wichtiger Schwellenländer endet am Donnerstag in Südafrikas Wirtschaftsmetropole Johannesburg. Im Vordergrund des dreitägigen Spitzentreffens steht die Erweiterung der Gruppe. Es wird erwartet, dass die Staatschefs der Fünfer-Allianz am Donnerstag dazu konkret Stellung beziehen. Bislang gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika dem Staatenbund an. Jetzt will die Gruppe zu «Brics plus» werden und zahlreiche neue Mitglieder aufnehmen. Ziel ist es, ein Gegengewicht zur geopolitischen und wirtschaftlichen Dominanz des Westens zu bilden. Auch ihre Abhängigkeit vom US-Dollar als globale Leitwährung möchten die Brics-Länder reduzieren.

Anklage in Georgia: Trump will sich im Gefängnis den Behörden stellen

ATLANTA/WASHINGTON: Nach der Anklage im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug im Bundesstaat Georgia will sich der frühere US-Präsident Donald Trump am Donnerstag im Bezirksgefängnis in Atlanta den Behörden stellen. Trump hatte vor wenigen Tagen auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social angekündigt, am Donnerstag nach Atlanta reisen. Der Ex-Präsident wurde mit 18 weiteren Beschuldigten angeklagt wegen seiner Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu beeinflussen. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Republikaner und den anderen Beschuldigten eine Frist bis zu diesem Freitag gesetzt, um bei den Behörden in Atlanta vorstellig zu werden.

Erste TV-Debatte republikanischer Präsidentschaftsbewerber ohne Trump

MILWAUKEE/WASHINGTON: Die Präsidentschaftsbewerber der Republikanischen Partei in den USA treten in der Nacht zum Donnerstag (3.00 Uhr MESZ) zu ihrer ersten Fernsehdebatte an. Bei der Diskussionsrunde in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin werden acht Anwärter gemeinsam auf der Bühne stehen, unter ihnen Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der frühere US-Vizepräsident Mike Pence und die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley. Ex-Präsident Donald Trump, der in Umfragen weit vor den anderen parteiinternen Anwärtern liegt, hat eine Teilnahme abgesagt.

Protestmarsch Tausender Frauen in strengreligiösen Tel Aviver Vorort

TEL AVIV: Tausende israelische Frauen wollen am Donnerstagabend mit einem Protestmarsch in einen strengreligiösen Tel Aviver Vorort vor einer Einschränkung von Frauenrechten warnen. Die Veranstalterinnen werfen der rechts-religiösen Regierung vor, sie wolle «den liberalen Charakter Israels verändern und es in ein religiöseres, diskriminierendes, ungleiches Land verwandeln». Dies zeige sich unter anderem in «Initiativen für Geschlechtertrennung und der Verdrängung von Frauen aus dem öffentlichen Raum». In den vergangenen Wochen gab es mehrfach Berichte über Versuche, Frauen in Israel im öffentlichen Raum einzuschränken.

Geothermie und Wahlkampf - Scholz erneut in Bayern

GERETSRIED/MÜNCHEN: Zum zweiten Mal binnen sieben Tagen ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in Bayern unterwegs. In Geretsried südlich von München will Scholz zunächst ein Geothermieprojekt besuchen: Eine kanadische Firma realisiert dort ein kommerzielles Geothermiekraftwerk mit neuartiger Technologie. Mit dabei sind auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP).

Gericht beurteilt Kündigung nach Beleidigung per WhatsApp

ERFURT: Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt beschäftigt sich am Donnerstag (9.30 Uhr) erstmals mit einem Fall, in dem es um Kündigungen nach Beleidigungen eines Managers in einer geschlossenen Chat-Gruppe im Internet geht. Bei dem Streitfall aus Niedersachsen stehen die höchsten deutschen Arbeitsrichter vor der Frage, ob eine WhatsApp-Gruppe unter Kollegen eine Art geschützter Raum ist, in dem private Meinungen und Beschimpfungen von Chefs ohne arbeitsrechtliche Folgen ausgetauscht werden können. Teile der Chats einer Gruppe von Arbeitnehmern aus dem betroffenen Unternehmen waren öffentlich geworden. Der Arbeitgeber hatte mit fristlosen Kündigungen reagiert.

Bundesgerichtshof prüft Urteile zum Cyberbunker

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich am Donnerstag (9.00 Uhr) mit dem Urteil in einem der bundesweit größten Prozesse um Cybercrime. Es geht um ein hochgesichertes Rechen- und Datenverarbeitungszentrum in einer früheren Nato-Bunkeranlage auf einem ehemaligen Militärgelände in Rheinland-Pfalz. Die Polizei hatte den Cyberbunker im Herbst 2019 in Traben-Trarbach ausgehoben.

Deutsches Team hofft auf Geher bei Leichtathletik-WM

BUDAPEST: Die deutschen Teilnehmer sind bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest am sechsten Wettkampftag bereits früh gefordert. Die Wettbewerbe über 35 Kilometer Gehen von Männern und Frauen beginnen an diesem Donnerstag um 7.00 Uhr (ARD/Eurosport). Mit dabei ist Christopher Linke, der am vergangenen Samstag über 20 Kilometer mit deutschem Rekord Fünfter wurde. Zu schaffen machen dürfte allen trotz der Startzeit am Morgen die große Wärme und die hohe Luftfeuchtigkeit. Am Abend fallen fünf weitere Entscheidungen.

Eintracht mit Kolo Muani bei Lewski Sofia - Hasebe und Larsson krank

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt kann auch im Playoff-Hinspiel der Conference League am Donnerstag (19.00 Uhr/RTL+) bei PFC Lewski Sofia auf den französischen Starstürmer Randal Kolo Muani bauen. Der 24-Jährige gehört zum Kader des hessischen Fußball-Bundesligisten. Für den Vizeweltmeister hatte Frankreichs Serienmeister Paris Saint-Germain ein Angebot von 70 Millionen Euro abgegeben. Die Eintracht soll aber 100 Millionen Euro fordern. Nicht mit in die bulgarische Hauptstadt geflogen sind krankheitsbedingt Abwehrroutinier Makoto Hasebe und Mittelfeldspieler Hugo Larsson. Kapitän Sebastian Rode fehlt wegen einer Wadenverletzung. Das Rückspiel wird am 31. August in Frankfurt ausgetragen.